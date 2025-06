SIlent Hill Remake: Schöpfer Keiichiro Toyama äußert sich zur angekündigten Neuauflage

Nach dem erfolgreichen „Silent Hill 2“-Remake arbeitet Bloober Team an einer Neuauflage des ersten Teils. Dazu äußerte sich jetzt auch Keiichiro Toyama, der Schöpfer des originalen „Silent Hill“ aus dem Jahr 1999.

Vergangene Woche nutzte Konami sein Press Start-Event, um weitere Informationen zu kommenden Spielen zu liefern. Unter anderem gab es weitere Einblicke in Titel wie „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ oder auch „Silent Hill f“. Doch vor allem eine überraschende Ankündigung sorgte für Aufsehen: Ein Remake des ersten „Silent Hill“ aus dem Jahr 1999 befindet sich in der Entwicklung.

Bestätigt wurden die Arbeiten an der Neuauflage des Horrorklassikers allerdings nur mit einem knappen Video, das außer dem Logo des Spiels und den Logos von Konami und Bloober Team, dem Entwicklerstudio, das im Oktober 2024 auch schon das Remake von „Silent Hill 2“ ablieferte, nichts weiter zeigte.

Somit sind noch keine weiteren Details bekannt – doch die Freude unter den Fans war dennoch groß. Und auch Keiichiro Toyama, der Schöpfer des Originals, blickt dem Remake freudig entgegen.

Silent Hill-Schöpfer ist gespannt auf „mutige und kreative Lösungen“

Toyama hat Konami bereits 1999 verlassen, kurz nachdem „Silent Hill“ veröffentlicht wurde. Im Anschluss wechselte er zu Sonys Japan Studio und widmete sich der „Siren“– und „Gravity Rush“-Reihe. Im September 2020 gründete er mit Bokeh Game Studio schließlich sein eigenes Entwicklerstudio, das im November des letzten Jahres den Horrortitel „Slitterhead“ ablieferte.

Die Ankündigung des „Silent Hill“-Remakes ging natürlich nicht spurlos an ihm vorbei, doch wie er in einem exklusiven Statement gegenüber Al Hub erklärt hat, ist er bereits auf das Endergebnis gespannt – und vor allem auf die kreativen Lösungen, die Entwickler Bloober für einige der in die Jahre gekommenen Elemente finden muss.

„Es war ein ähnliches Gefühl, als das Spiel verfilmt wurde. Es hat mich tief berührt zu sehen, wie die von mir geschaffenen Charaktere und Orte visuell zum Leben erweckt wurden, auch wenn ich nicht direkt daran beteiligt war. Ohne die fortwährende Unterstützung der Fans und das Engagement der Entwickler, die die Serie am Leben erhalten haben, wäre das niemals möglich gewesen“, erklärte der „Silent Hill“-Erfinder.

„Ich bin wirklich gespannt, wie sich das Remake dieses Mal entwickeln wird“, sagte Toyama weiter. „Mit der heutigen fortschrittlichen Technologie bin ich sicher, dass ich überrascht sein werde, wie das Spiel neu interpretiert wird. Da das Original für die erste PlayStation konzipiert war, wird es natürlich Herausforderungen geben – etwa bei Kamera und Steuerung – aber ich freue mich darauf, mutige und kreative Lösungen für diese Elemente zu sehen.“

Konami verspricht ein „originalgetreues Remake“

Dass Bloober Team dazu in der Lage ist, älteren Spielen neues Leben einzuhauchen, ohne dass dabei die Essenz des Originals verloren geht, haben sie bereits bewiesen. So punktete auch das Remake von „Silent Hill 2“ mit einer modernen Grafik, bot aber dennoch die bekannte Atmosphäre und den visuellen Stil. Zudem blieben elementare Dinge wie die Charaktere und Story sowie die Grundstruktur des Gameplays unangetastet.

Verbessert wurden die Kameraperspektive und das Kampfsystem, während die Erkundung und Rätsel erweitert und neue Enden sowie New Game Plus-Inhalte hinzugefügt wurden. Eine ähnliche Vorgehensweise können die Fans wohl auch für die kommende „Silent Hill“-Neuauflage erwarten. Bereits Konami hatte erklärt, dass es sich um ein „originalgetreues Remake“ handeln wird.

Die Leitung über das Projekt übernimmt Matheus Lennart, der auch schon als Creative Director am „Silent Hill 2“-Remake beteiligt und somit hauptverantwortlich dafür war, die optimale Balance zwischen der Treue zum Original und einer modernen Neuauflage zu finden. Ein Release-Termin steh bislang noch nicht fest, allerdings ist mit einer Veröffentlichung wohl frühestens Ende 2026 zu rechnen.

