Spider-Man Brand New Day: Brutaler MCU-Antiheld schließt sich dem Marvel-Actionfilm an

Im nächsten Jahr schwingt sich der Spinnenmann in „Spider-Man: Brand New Day“ zurück auf die große Leinwand. Und wie jetzt enthüllt wurde, wird sich ein weiterer Marvel-Charakter an seine Seite gesellen, was für eine spannende Konstellation sorgen dürfte.

„Spider-Man: No Way Home“ entpuppte sich nach seiner Premiere als ein immenser Erfolg: So zählte der Streifen 2021 nich nur als weltweit umsatzstärkster Film, sondern rangiert mit einem globalen Einspielergebnis von rund 1,9 Milliarden US-Dollar auch auf dem siebten Rang der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

Kein Wunder also, dass Sony Pictures am ersten April dieses Jahres mit „Spider-Man: Brand New Day“ eine Fortsetzung bestätigte. Der US-Kinostart wurde dabei für den 31. Juli 2026 angesetzt. Und wie nun enthüllt wurde, bekommt Tom Hollands Spinnenmann im kommenden Abenteuer einen weiteren bekannten Marvel-Charakter an seine Seite gestellt.

Der Punisher mischt in Brand New Day mit

Einem Bericht von The Hollywood Reporter zufolge wird Frank Castle, besser bekannt als The Punisher, in „Spider-Man: Brand New Day“ mit von der Partie sein. Gespielt wird der brutale Rächer von Jon Bernthal, der die Figur auch schon in der gleichnamigen Netflix-Serie verkörperte und auch in den Netflix- und Disney+-Formaten „Daredevil“ sowie „Daredevil: Born Again“ neben Matt Murdock zu sehen war.

„Spider-Man: Brand New Day“ wird allerdings den ersten Kinoauftritt von Bernthals Punisher-Inkarnation darstellen. Details zu seiner Rolle sind bislang aber noch unbekannt. Ohnehin bleibt der nächste „Spider-Man“-Film nach wie vor ein großes Geheimnis.

Die Kombination aus Spidey und dem Punisher, der gerne auch mal etwas rabiater zur Sache geht, verspricht jedoch ein interessantes Zusammenspiel. Spanned bleibt zudem, wie die Figur in die sonst eher familienfreundliche (FSK 12) „Spider-Man“-Reihe passen wird.

In Zukunft wird Marvel außerdem auch weiterhin auf den Punisher setzen: So wird Bernthals Anti-Held auch in der zweiten Staffel von „Daredevil: Born Again“ eine Rolle spielen, während darüber hinaus auch ein eigenständiger „The Punisher“-Film für Disney+ geplant ist.

Dreharbeiten starten im Sommer – Holland verspricht „einen Neuanfang“

Einen Monat vor dem Kinostart von „Spider-Man: Brand New Day“ werden sowohl Tom Holland als auch Jon Bernthal bereits gemeinsam auf der großen Leinwand zu sehen sein: Beide sind Teil des Casts von Christopher Nolans epischem Action-Fantasy-Film „The Odyssey“, der am 16. Juli 2026 in die Kinos kommen wird. Zudem standen die beiden schon 2017 für „Pilgrim: DIe Reise nach Pilgrimage“ zusammen vor der Kamera.

Die Dreharbeiten für „Spider-Man: Brand New Day“, unter der Regie von Destin Daniel Cretton starten noch diesen Sommer in England. Neben Holland und Bernthal kehren außerdem Zendaya und Jacob Batalon in ihre Rollen als MJ und Ned, Peter Parkers bester Freund, zurück. Zuvor wurde die aus „Stranger Things“ bekannte Darstellerin Sadie Sink als bislang prominentester Neuzugang bestätigt.

Nachdem der letzte Film „Spider-Man: No Way Home“ mit einem riesigen Cliffhanger endete, wird „Brand New Day“ natürlich an dessen Ereignisse anknüpfen. Wie Hauptdarsteller Tom Holland bereits in einer kurzen Videobotschaft durchklingen ließ, soll es sich um „einen Neuanfang“ handeln, während Regisseur Cretton und sein Team „die nächste Phase dieser erstaunlichen Figur“ einleiten wollen.

