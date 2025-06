The Blood of Dawnwalker: Erster Gameplay-Einblick in das neue Rollenspiel der Witcher 3-Veteranen

The Blood of Dawnwalker:

Entwickler Rebel Wolves hat den ersten ausführlichen Gameplay-Einblick in „The Blood of Dawnwalker“ gewährt. Im Mittelpunkt standen die zentralen Spielmechaniken und wie das Gameplay durch den Wechsel zwischen Tag und Nacht maßgeblich beeinflusst wird.

Nachdem Anfang des Monats ein erster Gameplay-Trailer zu „The Blood of Dawnwalker“ veröffentlicht wurde, hat Rebel Wolves, das Studio hinter dem kommenden Dark-Fantasy-Rollenspiel, den Vorhang am heutigen Abend endgültig gelüftet und einen ersten umfassenden Einblick gewährt.

Die detaillierte Gameplay-Präsentation zeigte über 20 Minuten aus der aktuellen Pre-Beta-Version von „The Blood of Dawnwalker“ auf dem PC, die den aktuellen Stand der Entwicklung zeigt – und nicht etwa, wo die Reise hingehen soll. Neben den grundlegenden Spielmechaniken wurde vor allem verdeutlicht, wie sich das Gameplay je nach Tages- und Nachtzeit voneinander unterscheidet.

Erste Einblicke in die Welt und das Kampfsystem

Das bewegte Bildmaterial begleitet den Protagonisten Coen bei einer Quest, die etwa in der Mitte des Spiels angesiedelt ist. Es gibt unter anderem Einblicke in das Kampfsystem, das an eine Mischung aus „The Witcher 3“ und „Kingdom Come: Deliverance 2“ erinnert: Spieler können Gegner aus vier Richtungen angreifen und eingehende Attacken parieren. Zusätzlich stehen Fähigkeiten und Magie zur Verfügung.

Des Weiteren werden Menüs, die Karte und die Fertigkeitenbäume präsentiert. Letztere sind in drei Kategorien unterteilt: Mensch, Vampir und geteilte Fähigkeiten. Das Look-and-Feel von „The Blood of Dawnwalker“ ähnelt dabei verblüffend dem erfolgreichen Rollenspiel von CD Projekt RED, was kein Zufall ist. Gleich mehrere ehemalige Mitarbeiter des polnischen Studios sind an der Entwicklung dieses neuen Action-RPGs beteiligt.

Während die Spielwelt den Entwicklern zufolge auch abseits der Hauptpfade jede Menge Aktivitäten und Geheimnisse bieten soll, geht es im Rahmen der Gameplay-Demo weiter in die größte Stadt. Dabei werden auch die Dialogoptionen sowie die Möglichkeit, die Umgebung nach Hinweisen zu untersuchen, präsentiert.

Als Halbvampir offenbart die Nacht neue Möglichkeiten

Anschließend wird dieselbe Stelle im Spiel noch einmal gezeigt – diesmal jedoch bei Nacht, sodass Coens vampirische Fähigkeiten zum Vorschein kommen. Als titelgebender Dawnwalker profitiert er von einer verbesserten Bewegung, kann an Wänden emporklettern oder mit dem Schattenschritt mühelos kurze Distanzen überwinden, um so Orte zu erreichen, die tagsüber unzugänglich für ihn sind.

Während Coen tagsüber Nahrung zur Regeneration seiner Gesundheit benötigt, kann – und muss – er nachts seinen Blutdurst stillen, da die Gesundheitsanzeige auch seinem Bluthunger entspricht. Spieler können dabei entscheiden, wie viel Blut sie ihren Opfern entziehen möchten: bis zur Bewusstlosigkeit oder bis zum Tod. Es wird jedoch auch möglich sein, sich als Vampir ausschließlich von Tieren zu ernähren

Als Vampir geht es schließlich über die Dächer zur bekannten Kathedrale. Doch zur Nachtzeit wartet dort Xanthe, eine der ältesten Vampire und eine mächtige Gegnerin. Zuerst ist zu sehen, wie Coen sich mit Klauenangriffen gegen ihre Wachen wehrt, ehe es zu einem Bosskampf kommt – der für den Protagonisten allerdings kein gutes Ende nimmt.

Darüber hinaus weisen die Entwickler auch darauf hin, wie viel Freiheiten und Möglichkeiten „The Blood of Dawnwalker“ den Spielern bieten wird. So wird es beispielsweise möglich sein, das gesamte Abenteuer entweder nur als Mensch oder als Vampir zu erleben. Zudem kann man entscheiden, auf wessen Seite man sich schlagen möchte. Die Entwickler betonten außerdem nochmals, dass die Spieler sich aufgrund der durch bestimmte Aktionen voranschreitenden Zeit nicht in Eile versetzen müssen: Die Zeit ist vielmehr eine Ressource als ein Limit.

„The Blood of Dawnwalker“ befindet sich derzeit für die PS5, Xbox Series X/S und den PC in der Entwicklung. Die Veröffentlichung ist für das nächste Jahr geplant, ein genauer Termin steht bislang aber noch nicht fest.

