The Last of Us Part 2: Das kontroverse 4-Meisterwerk ist 5 Jahre alt – ein Rückblick

Anlässlich des fünften Jubiläums von "The Last of Us Part 2" möchten wir gemeinsam mit euch auf das bis heute hitzig diskutierte PlayStation-4-Meisterwerk aus dem Hause Naughty Dog zurückblicken.

Vor fünf Jahren ist die von vielen Spielerinnen und Spielern heißerwartete Fortsetzung „The Last of Us Part 2“ erschienen. Damals noch exklusiv für die PlayStation 4. Die Erwartungen waren gewaltig, immerhin zählt der Vorgänger aus dem Hause Naughty Dog („Uncharted“-Reihe) für viele zu den besten Spielen aller Zeiten. Wie wollten die Macher das emotional packende Abenteuer rund um Ellie und Joel noch überbieten? War das überhaupt möglich?

Fragen, über deren Beantwortung Fans der Spielereihe bis heute mitunter hitzig diskutieren. Auf eine ähnliche, schier universell erscheinende Liebe ist die Fortsetzung, anders als der gefeierte Erstling, nämlich nicht gestoßen. Ein nicht unerheblicher Grund hierfür ist ein massiver Leak, der wenige Monate vor dem Release von „The Last of Us Part 2“ das Entwicklerteam bis ins Mark getroffen und viele Fans, freundlich ausgedrückt, sehr verärgert hat.

Gibt die Welt von The Last of Us weitere Geschichten her?

Doch gehen wir zunächst ein kleines bisschen zurück: Nach dem überwältigenden Erfolg des ersten Teils fragten sich viele Fans, ob die Geschichte von Ellie und Joel fortgesetzt werden könnte. Die Aussagen von Neil Druckmann, einem der Schöpfer von „The Last of Us“, waren zunächst vage. In 2014 und 2015 gab es immer wieder Gerüchte um den Nachfolger, die zwischenzeitlich unter anderem von Nathan-Drake-Sprecher Nolan North angeheizt wurden.

Ellie und ihre Freundin Dina erleben einige berührende Momente in „The Last of Us Part 2“.

Im Juni 2016 gab es schließlich einen Leak, der auf das Konto der Kollegen von GameInformer geht. Das Magazin hat im Vorfeld der E3 2016 versehentlich Bilder und erste Details rund um „The Last of Us Part 2“ veröffentlicht. Gegenüber dem bekannten Branchenmagazin erklärte Druckmann im Rahmen eines Interviews zwei Jahre später, das Entwicklerteam würde nicht an einer Fortsetzung arbeiten, wenn es keine neuen Geschichten zu erzählen gäbe.

Die Story hat Druckmann diesmal zusammen mit seiner Kollegin Halley Gross geschrieben, wobei sie und das Team mit verschiedenen Ansätzen experimentiert haben. Im Laufe der Entwicklung beschlossen sie schließlich, den thematischen Schwerpunkt auf Gewalt, Hass, Rache und Vergeltung zu legen. Während es im ersten Spiel primär darum ging, was Menschen aus Liebe bereit sind zu tun, sollte sich Teil 2 darum drehen, wie weit Rache einen Menschen treiben kann.

Ein Leak und seine Folgen

In Trailern und vereinzelten Gameplayvideos erhielten Spielerinnen und Spieler in den Monaten nach der Ankündigung einen Eindruck, was „The Last of Us Part 2“ zu bieten hat. Im Fokus standen vor allem die spielerischen Weiterentwicklungen, etwa Ellies deutlich größeres Bewegungsrepertoire gegenüber Joel oder die überarbeitete Gegner-KI. Doch auch die teils harte Gewaltdarstellung sorgte immer wieder für Diskussionen unter Fans.

Joels Tod durch Abbys Hand ist eine wichtige Szene, die leider geleakt wurde.

Rund zwei Monate vor dem finalen Veröffentlichungstermin – der Release des Action-Adventures wurde zwischenzeitlich mehrfach verschoben – ereignete sich dann ein folgenschwerer Leak. Es drangen nicht nur diverse Spielszenen an die Öffentlichkeit, sondern auch Material aus Story-relevanten Zwischensequenzen. Hierzu zählten unter anderem Joels Tod sowie der Umstand, dass Spieler im Laufe der Geschichte auch dessen Mörderin Abby spielen werden.

Naughty Dog selbst zeigte sich fassungslos angesichts des Leaks, da dieser wichtige Momente der Handlung aus dem Zusammenhang gerissen und essentiellen Stellen für die Fans verdorben habe. Wer die geleakten Szenen gesehen hat, könne diese emotional aufwühlenden Ereignisse nicht mehr so erleben, wie es das Team vorgesehen hatte. Zuvor betonten die Verantwortlichen, alle bisher veröffentlichten Szenen seien stets aus einem Grund gezeigt worden.

Hass, Rache und Traumata

Im fertigen Spiel begibt sich bekanntlich eine inzwischen 19-jährige Ellie auf eine neue große Reise, um Joels Mörderin und deren Verbündeten zur Strecke zu bringen. Im Laufe der Handlung erleben wir, wie unsere Heldin sichtlich damit zu kämpfen hat, an ihrer Liebe und Menschlichkeit festzuhalten, während sie gleichzeitig zusehends in die Finsternis abdriftet. Je weiter die Story voranschritt, desto unsympathischer wirkte Ellie auf viele Spieler.

Ihr Hass und Rachedurst fordern von Ellie in „The Last of Us Part 2“ einen hohen Tribut.

Ellies Gegenstück Abby, die viele Fans anfangs abgelehnt und regelrecht mit Hass bedacht hatten – einige „Fans“ schickten gar Morddrohungen an Darsteller und Entwickler -, entwickelte sich derweil für manche fast zu einer Art Sympathieträger. Viele Spielerinnen und Spieler konnten nachvollziehen, warum Abby ihrerseits auf einen Rachefeldzug gegangen ist und fieberten mit ihrer Charakterentwicklung und ihrer Bindung zur neuen Figur Lev mit.

„The Last of Us Part 2“ spaltete somit die Fans und das in mehrerlei Hinsicht: Mit Joel starb ein absoluter Fanliebling ziemlich früh im Spiel, auch wenn er über den weiteren Spielverlauf noch immer eine tragende Rolle hatte. Ellie durchläuft eine Entwicklung, die vielen Spielern nicht gefallen hat, da sie von ihrem Rachedurst zerfressen und von ihrem Trauma verfolgt verfolgt wird. Auch verschiedene Themen innerhalb des Spiels, etwa Fanatismus, sind harte Kost.

The Last of Us Part 2 fordert den Spieler bis heute heraus

Darüber hinaus ist der Aufbau des Spiels an sich bereits herausfordernd – vor allem für uns als Spieler. Nachdem die erste Hälfte des Spiels Ellies und auch unseren Rachedurst immer weiter schürt, gibt es in der zweiten Hälfte zwar gleich mehr als eine Konfrontation mit Abby, allerdings keinen finalen Showdown. Anders als etwa in einem „Assassin’s Creed 2“ entscheidet sich Ellie letztendlich gegen Rache. Sie erkennt, dass diese Gefühle sie zerstören würden.

Es geht gegen viele Darstellungen von Rachegeschichten in unserer modernen Popkultur, in denen der Tod des „Bösen“ in der Regel als etwas Gutes dargestellt wird; gewissermaßen als dessen gerechte Strafe. Naughty Dog gräbt mit „The Last of Us Part 2“ tiefer und setzt sich mit widersprüchlichen Emotionen auseinander, die sich nicht einfach aus der Welt schaffen lassen. Es geht nicht um Rache, sondern vielmehr um Trauerverarbeitung und Versöhnung.

Auch fünf Jahre später hat „The Last of Us Part 2“ nichts von seiner Faszination und seiner emotionalen Schlagkraft eingebüßt. Dank der 2. Staffel der HBO-Serie ist das Interesse am PS4-Meisterwerk sogar neu entfacht und dieses zieht nun viele neue Menschen in seinen Bann.

Teil 2 ist ein Spiel, das polarisiert, das Emotionen weckt, uns menschlich sowie moralisch fordert. Es ist kein Spiel, das seine Spieler einfach nur unterhalten oder die Fans des Erstlings mit mehr vom gleichen zufrieden stellen will. Doch gerade deshalb bleibt diese erbarmungslose Tour de Force im Kopf und liefert eine unvergleichliche Erfahrung, die noch lange nachwirkt.

Welche Erinnerungen verbindet ihr mit „The Last of Us Part 2“?

