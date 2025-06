Xbox: Leak enthüllt nächstes Gerät mit Xbox-Branding – Release angeblich schon in Kürze

Nach der Vorstellung des ROG Xbox Ally in Zusammenarbeit mit Asus könnte schon bald ein weiteres Gerät mit Xbox-Branding auf den Markt kommen. Ein Leak lieferte bereits einen ersten Blick auf die Verpackung der Hardware.

Nachdem Microsoft sich zuletzt als erfolgreicher Multiplattform-Publisher positioniert hat, strebt das Unternehmen aus Redmond auch auf der Hardware-Seite eine deutlich offenere Strategie an. Berichten zufolge wurden die Arbeiten am eigenen Xbox-Handheld vorerst auf Eis gelegt, um stattdessen mit anderen Herstellern zu kooperieren. Das Ziel: „Jeden Bildschirm in eine Xbox zu verwandeln.“

Ein Ergebnis dieser neuen Ausrichtung sind die beiden kürzlich vorgestellten Handhelds ROG Xbox Ally und Xbox Ally X, die in Zusammenarbeit mit Asus entstehen und voraussichtlich im Oktober dieses Jahres auf den Markt kommen sollen. Doch getreu der Marketing-Kampagne „This Is an Xbox“ scheint offenbar bereits zuvor ein weiteres Gerät mit Xbox-Branding zu erscheinen, wie jetzt durch einen Leak enthüllt wurde.

Meta Quest 3S Xbox Edition: Microsofts Einstieg in die VR-Welt

Dem Leak zufolge scheint Microsoft nach dem Handheld-Segment jetzt auch in den VR-Bereich vorzudringen: Der X-Nutzer Zuby_Tech hat ein Bild auf dem Kurznachrichtendienst geteilt, das die Verpackung einer Meta Quest 3S zeigt – allerdings in der Xbox Edition. Dadurch präsentiert sich die VR-Brille in einem komplett schwarzen Design mit grünen Akzenten.

Die Webseite Game Sandwich berichtet außerdem, dass im Lieferumfang auch ein Xbox-Controller sowie eine dreimonatige Mitgliedschaft für den Xbox Game Pass Ultimate enthalten sein sollen. Preislich sollen für das Xbox-Headset 399 US-Dollar fällig werden, während der Marktstart bereits in der kommenden Woche, genauer gesagt am 24. Juni 2025, per Shadowdrop erfolgen soll.

Meta Quest 3S: Das flexible Einsteiger-Headset trifft auf Xbox-Integration

Bei der Meta Quest 3S handelt es sich um das Einsteigermodell der Meta Quest 3, das im Oktober 2024 veröffentlicht wurde. Hierzulande kostet die VR-Brille mit 128 Gigabyte Speicher 329,99 Euro, bietet dafür aber auch nur Fresnel-Linsen mit einer geringeren Auflösung und einem kleineren Sichtfeld.

Trotzdem steckt im Inneren der Quest 3S der leistungsstarke Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 Prozessor. Das ist derselbe Chip, der auch in der Meta Quest 3 zum Einsatz kommt und eine etwa doppelt so hohe Rechenleistung im Vergleich zur älteren Meta Quest 2 liefert.

Im Vergleich mit Sonys PlayStation VR2, deren Preis Anfang dieses Jahres dauerhaft gesenkt wurde, muss sich die Quest 3S hinsichtlich der Bild- und Grafikqualität jedoch geschlagen geben. Dafür punktet das Meta-Headset mit einem eigenständigen, kabellosen VR-Erlebnis – eine Konsole oder ein PC werden nicht benötigt.

Zudem bietet die Quest 3S auch Mixed-Reality-Funktionen, die es ermöglichen, virtuelle Inhalte nahtlos in der realen Umgebung einzublenden. Für Gamer interessant: Auch die Xbox Edition der Quest 3S wird Zugriff auf die bestehende Quest-Bibliothek haben. Darüber hinaus können über Microsofts Cloud Gaming-Funktion sogar Xbox-Spiele direkt auf der VR-Brille gestreamt und gespielt werden.

