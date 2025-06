Borderlands 4: Ideen für „Tonnen an großartigen DLCs“ vorhanden – Was plant Gearbox?

In einem Social-Media-Beitrag sprach Gearbox-CEO Randy Pitchford über die Post-Launch-Unterstützung von "Borderlands 4" und stellte den Spielern Großes in Aussicht. Zudem verlor er ein paar Worte über den zuletzt hitzig diskutierten Preis des Shooters.

Vor wenigen Tagen stellten 2K Games und die Entwickler von Gearbox die unterschiedlichen Editionen vor, in denen der Loot-Shooter „Borderlands 4“ erscheint.

Zudem bestätigten die Verantwortlichen den Preis und gaben bekannt, dass die digitale Fassung für 69,99 US-Dollar beziehungsweise 79,99 Euro angeboten wird. Zumindest in den USA bewahrheiteten sich die Gerüchte um eine Preiserhöhung auf 80 US-Dollar also nicht.

Eine Entwicklung, die Randy Pitchford, CEO von Gearbox, in einem Beitrag auf Social-Media ausdrücklich begrüßte. Selbiges gilt für die Tatsache, dass „Borderlands 4“ nicht zu den Titeln gehört, die versuchen, Spieler mit einem mehrtägigen Vorabzugriff zum Kauf einer Deluxe- oder Premium-Edition zu animieren.

Pitchford verspricht umfangreiche Post-Launch-Unterstützung

„Ich bin so begeistert, dass Borderlands 4 69,99 $ und nicht 80 $ kostet. Und ich bin so begeistert, dass wir keinen kostenpflichtigen Early-Access anbieten und dass wir das Datum auf den 12. September vorverlegt haben“, schrieb Pitchford und sprach anschließend davon, dass das Team bereits „Tonnen an Ideen“ für möglichen DLC gesammelt habe.

Entsprechende Informationen werden aber erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen, da sich die Entwickler zunächst auf die Fertigstellung und Veröffentlichung von „Borderlands 4“ konzentrieren möchten.

Fest stehe laut dem CEO von Gearbox allerdings schon jetzt, dass das Studio sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Inhalte plant, mit denen die Entwickler „Borderlands 4“ nach dem Release unterstützen und erweitern möchten. „Wir werden unsere DLC-Pläne ausarbeiten, sobald das Spiel verfügbar ist und wir unseren Fokus verlagern können“, ergänzte Pitchford.

„Wir haben bereits viele tolle Pläne für eine Reihe kostenloser und kostenpflichtiger Inhalte nach der Veröffentlichung.“

In diesen Editionen erscheint Borderlands 4

Wie 2K Games und Gearbox kürzlich bekannt gaben, wird „Borderlands 4“ in drei unterschiedlichen Editionen veröffentlicht. Die Standard-Version ist für 79,99 Euro erhältlich und enthält lediglich das Hauptspiel.

Hinzukommen die Deluxe- und Super Deluxe-Editionen, die Käufern unter anderem den Zugriff auf kommende DLCs einräumen.

Welche Extras sonst noch geboten werden, verrät euch die nachfolgende Übersicht.

Deluxe Edition

Enthält das Basisspiel

Vier Post-Launch-DLC-Pakete mit: einzigartigen Gebieten, neuen Missionen und Bossen Kammer-Karten mit Herausforderungen und Belohnungen neue Ausrüstung und Waffen neue Kammer-Jäger-Kosmetika neue Fahrzeuge

Firehawk’s Fury Weapon Skin

Preis: 99,99 Euro

Super Deluxe Edition

Beinhaltet alle Inhalte der Deluxe Edition

Kammerjäger-Pack mit zwei neuen Story-Paketen: neue Kammerjäger und Nebenmissionen neue Regionen, neue Ausrüstungen und Waffen mehr Kammerjägerkosmetika und neuen ECHO-4-Kosmetika

Kunstvolles Orden-Pack mit: vier Kammerjäger-Skins vier Kammerjäger-Köpfen vier Kammerjäger-Körpern

Preis: 129,99 Euro

„Borderlands 4“ erscheint am 12. September 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Die Switch 2-Version folgt etwas später.

