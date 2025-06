Death Stranding 2: Kojima musste Darsteller erinnern, dass er nicht Solid Snake ist

Bereits in wenigen Tagen wird die Geschichte von Sam Porter Bridges in „Death Stranding 2“ weitergeführt. Neben wiederkehrenden Charakteren bekommen die Spieler auch eine ganze Reihe an neuen Figuren präsentiert.

Mit dabei ist auch der geheimnisvolle Neil, der jetzt schon in mehreren Trailern zum Spiel im Mittelpunkt stand. Der Charakter wird von dem italienischen Schauspieler Luca Marinelli verkörpert, der eine starke Ähnlichkeit zu Solid Snake aus der „Metal Gear“-Reihe aufweist. Wie der verantwortliche Hideo Kojima nun angab, musste auch Marinelli daran erinnert werden, welchen Charakter er in „Death Stranding 2: On the Beach“ eigentlich spielen soll.

Schauspieler freute sich darauf, Snake zu sein

Auf dem Sydney Film Festival sprach Hideo Kojima kürzlich über „Death Stranding 2“. Dabei kam er auch auf Luca Marinelli zu sprechen, von dem der Japaner schon seit einiger Zeit ein Fan ist. Schon 2020 schrieb der Entwickler über seine Social-Media-Kanäle, dass Marinelli ein perfekter Solid Snake wäre, wenn er ein Bandana tragen würde.

Daraus machte sich Kojima anscheinend auch in dem im März veröffentlichten Trailer zum Spiel einen Spaß. Denn am Ende des Clips war der Charakter Neil mit einem grauen Bandana zu sehen – ganz wie seinerzeit Solid Snake.

Anscheinend zog Luca Marinelli daraus die falschen Schlüsse. Wie Kojima bei dem Festival erzählte, fragte er den Schauspieler, wie er und seine Freunde auf die Enthüllung seines Charakters in „Death Stranding 2“ reagiert hätten. Marinelli hätte daraufhin gesagt: „Oh, Snake ist wunderbar. Ich bin so glücklich, Snake zu sein.“

Entwickler musste Marinelli enttäuschen

Wie Kojima weiter erzählte, war er es selbst, der dem Darsteller die schlechten Nachrichten überbringen musste. „Nein, du bist nicht Snake. Du hast nur ein Bandana auf dem Kopf!“

Der Japaner gab weiter an, dass er Marinelli ausgewählt habe, weil er für „Death Stranding 2: On the Beach“ einen Ersatz für Mads Mikkelsen aus dem ersten Spiel brauchte. „Ich brauchte jemanden, der Mads [Mikkelsen] und Cliff [Unger] übertreffen kann“, So Kojima. „Ich dachte, Luca könnte das schaffen.“

„Seine Schauspielerei war einfach so, so spektakulär“, erzählte der Entwickler weiter über Marinelli. „Wenn Léa [Seydoux] oder Norman [Reedus] reinkommen, sind sie normalerweise mit ihren Handys beschäftigt. Aber als Luca anfing zu spielen, haben alle ihre Handys weggelegt und sich konzentriert.“

„Death Stranding 2“ erscheint am 26. Juni 2025 für PlayStation 5. Käufer der Digital Deluxe Edition erhalten 48 Stunden früheren Zugriff auf das Spiel.

