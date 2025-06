Devil May Cry: Arcane übetrumpfen? So soll sich Season 2 der Netflix-Serie von Staffel 1 abheben

Nur eine Woche nach dem Start der ersten Staffel von „Devil May Cry“ hat Netflix bereits eine zweite Staffel der Animationsserie bestätigt. Und wie Showrunner Adi Shankar jetzt in einen Interview verraten hat, verfolgt er für die kommende Episoden bereits ambitionierte Pläne.

Anfang April feierte die erste Staffel der Animationsserie „Devil May Cry“, die bereits 2018 offiziell angekündigt wurde, ihre Premiere auf Netflix. Und der Erfolg und auch die Zuschauerakzeptanz waren offenbar so groß, dass der Streamingdienst nur eine Woche nach dem Start bereits grünes Licht für eine zweite Staffel gab.

Wann das Abenteuer von Dämonenjäger Dante fortgesetzt wird und mit den neuen Episoden zu rechnen ist, steht bisher allerdings noch nicht fest. Doch die Fans können sich freuen: Wie Schöpfer und Showrunner Adi Shankar kürzlich in einem Interview verraten hat, verfolgt er ambitionierte Ziele und hat bereits eine genaue Vorstellung davon, wie die zweite Staffel aussehen soll.

Staffel 2 wird „im Grunde eine völlig neue Serie“

Dass die Adaption von „Devil May Cry“ mehrere Staffeln umfassen soll, entschied Shankar bereits frühzeitig und äußerte entsprechende Andeutungen bereits im November 2021, als er erklärte, einen sogenannten „Multi-Season Arc“ zu planen. Und auch im Gespräch mit Esquire sagte er jetzt: „Mein Plan war es schon immer, Devil May Cry weiterzuentwickeln und auszubauen.“

„Staffel 1 musste die Einstiegsdroge sein, aber in Staffel 2 wird sich das Storytelling drehen. Staffel 2 wird sich stilistisch und tonal von Staffel 1 unterscheiden. Vergil ist eine große, sehr wichtige Figur. Es ist im Grunde eine völlig neue Serie“, so der Showrunner weiter.

Zudem machte er deutlich, dass er ziemlich ehrgeizige Ziele verfolgt: „Ich habe Ziele. Ich will Arcane abhängen, es bei den Zuschauerzahlen übertreffen … Arcane ist wie der Joker, der Bargeld anzündet – und das ist großartig. Mit Staffel 2 von Devil May Cry will ich das schlagen. Mit einem Wasserballon zu einem Panzerkampf auftauchen und den Panzer zerstören. Weil das cool ist.“

Shankars ambitioniertes Ziel: Arcane übertreffen

Und mit dem Ziel, „Arcane“ zu übertreffen, hat sich Shankar viel vorgenommen: Die Animationsserie von Netflix und Riot Games, die auf dem Videospiel „League of Legends“ basiert, gilt als außerordentlicher Erfolg. Sowohl Kritiker als auch Zuschauer überschütten die Serie regelrecht mit Lob.

Darüber hinaus war „Arcane“ die erste Streaming-Serie überhaupt, die einen Primetime Emmy Award für herausragende Animationsprogramme gewann. Dazu kommen zahlreiche Annie Awards, die als Oscars der Animationsbranche gelten. Zudem dominierte „Arcane“ drei Wochen lang die Serien-Rankings in 65 Ländern und erreichte in 52 Ländern den ersten Platz der Top 10 Charts sowie Rang 2 in den USA. Schon eine Woche nach der Premiere galt sie als die am besten bewertete Netflix-Serie.

Doch die erste Staffel von „Devil May Cry“ brauch sich ebenfalls nicht zu verstecken: Nach nur drei Tagen wurden bereits 5,3 Millionen Aufrufe verzeichnet, und die Serie erreichte Platz 4 der globalen Top 10. Auf Rotten Tomatoes steht zudem eine Kritikerwertung von 96 Prozent zu Buche.

Und auch die Verkaufszahlen von „Devil May Cry 5“ erhielten durch die Animationsserie einen kräftigen Schub und konnten kürzlich die 10-Millionen-Marke durchbrechen. Nun hoffen die Fans natürlich, dass Capcom ein mögliches „Devil May Cry 6“ ankündigt. Diesen Wunsch äußerte zuletzt auch Synchronsprecher Johnny Yong Bosch, der in der Serie Dante und in den Spielen Nero seine Stimme leiht.

