Dying Light The Beast: „Unsere Fans würden uns umbringen“ – In diesen Bereichen will Techland Perfektion liefern

Nachdem „Dying Light: The Beast“ zunächst als Erweiterung für den zweiten Teil geplant war und sich nun zu einem eigenständigen Spiel entwickelt hat, sind auch die Erwartungen gestiegen. Und auch Techland weiß, dass sie in einem bestimmten Punkt „auf keinen Fall vermasseln dürfen“.

Ursprünglich begann die Entwicklung von „Dying Light: The Beast“ als eine Erweiterung für „Dying Light 2“. Doch die geplanten Inhalte wuchsen im Laufe der Zeit stetig an, und Techland erkannte, dass der Umfang weit über das hinausging, was für einen DLC üblich ist. Aus diesem Grund traf das Studio die Entscheidung, ein eigenständiges Spiel daraus zu machen.

Die Entwickler wissen jedoch auch, dass Fans, die eine gewisse Erwartungshaltung an das Franchise haben, dem kommenden Spiel aufgrund seiner Entwicklungsgeschichte möglicherweise skeptisch gegenüberstehen. Aus diesem Grund müsse man vor allem in einigen bestimmten Bereichen Perfektion liefern. Andernfalls würden „unsere Fans uns umbringen“, wie Franchise Director Tymon Smektala kürzlich in einem Interview scherzte.

Die wichtigsten Elemente: Kampf, Parkour und Zombies

Wie Smektala im Gespräch mit GamesRadar+ einräumte, sei es vor allem bei kleineren Spielen „sehr, sehr schwer, die eigenen Ambitionen im Zaum zu halten“. Aus diesem Grund habe das Entwicklerstudio auch erkannt, dass man „nicht in jedem Bereich des Spiels perfekt sein kann, aber es Bereiche des Spiels gibt, in denen man perfekt sein muss“. Und zwar die Bereiche, „die das Spiel ausmachen“.

Und aufgrund der Erfahrung mit den beiden ersten beiden „Dying Light“-Spielen wisse Techland laut Smektala „ziemlich genau, wo diese Bereiche der Perfektion liegen“. Demnach ist es „der Parkour und […] auch der Nahkampf“. Für letzteres sind vor allem drei Aspekte besonders wichtig: Kreativität, Freiheit und Körperlichkeit.

„Wir haben wirklich viel Zeit darauf verwendet, die Reaktionen der Zombies zu optimieren, wenn sie getroffen werden und wie sie auf verschiedene Waffen reagieren. Dies ist ein Element, das viele vielleicht übersehen, aber es ist das Element, das die Dying Light-Spiele so besonders macht“, erklärte der Franchise Director.

Diesen Aspekt darf Techland „auf keinen Fall vermasseln“

Doch neben den offensichtlichen Gameplay-Elementen gibt es laut Smektala noch einen weiteren Punkt, der womöglich noch viel wichtiger sein könnte als Kampf, Parkour und Zombies zusammen: der Hauptcharakter. Schließlich kehrt mit „Dying Light: The Beast“ Kyle Crane, der Protagonist des ersten Spiels, zurück. „Die Darstellung der Hauptfigur dürfen wir auf keinen Fall vermasseln, denn unsere Fans würden uns dafür umbringen.“

Letztendlich sei es Smektala zufolge „für jedes Spiel“ selbstverständlich, gewisse Dinge perfekt zu machen, doch „worauf man sich wirklich konzentrieren muss, ist das Kern-Gameplay, die wichtigsten Spielmechaniken, die das Spiel einzigartig machen.“

Schon vor ein paar Wochen erklärte Techlands Franchise Director in einem anderen Interview, dass man mit „Dying Light: The Beast“ das bislang beste Spiel der Reihe abliefern möchte. Möglich sei das vor allem mit „all der Erfahrung, die wir aus dem ersten und dem zweiten Spiel gewonnen haben […]. Wir sind sehr zuversichtlich, was Dying Light: The Beast angeht.“

Smektala ging sogar so weit zu sagen: „Dies ist ein neues Spiel. Vor einigen Monaten haben wir angefangen, The Beast als den nächsten Teil der Dying Light-Reihe zu betrachten. Es enthält vielleicht nicht die Zahl 3, aber für uns ist es Dying Light 3.“

Erscheinen wird „Dying Light: The Beast“ bereits am 22. August 2025 – zunächst aber nur für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Die angekündigten Versionen für die PS4 und Xbox One wurden verschoben und sollen stattdessen bis zum Jahresende nachgereicht werden. Dadurch will sich Techland voll und ganz auf die Current-Gen-Fassungen konzentrieren.

Weitere Meldungen zu Dying Light: The Beast.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren