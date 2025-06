Hideo Kojima: Das erste nicht auf der Erde entwickelte Spiel? Kult-Designer überrascht mit Vision

In den vergangenen Monaten sprach Hideo Kojima mehrfach über seine Zukunftspläne und die Ziele, die er in den kommenden Jahren noch verwirklichen möchte.

In einem Ende Mai geführten Interview betonte Kojima unter anderem, dass er weiterhin Interesse daran habe, einen eigenen Film zu drehen – auch wenn ihm ein Freund, der bekannte Regisseur Guillermo del Toro, davon abriet, wie Kojima weiter ausführte.

Im Gespräch mit dem Guardian teilte Kojima zudem eine weitere, außergewöhnliche Vision, über die er nach eigenen Angaben immer wieder nachdenke: Er möchte als erster Game-Designer überhaupt ein Videospiel entwerfen und entwickeln, das nicht auf der Erde entsteht.

Kojima möchte ein Spiel im Weltall entwickeln

In dem Interview mit dem Guardian erklärte Hideo Kojima, dass er als erster Entwickler ein Videospiel im Weltall realisieren möchte. Während Hollywood-Star Tom Cruise plant, einen Film auf der Internationalen Raumstation zu drehen, verfolgt Kojima eine ähnliche Vision – allerdings im Bereich der interaktiven Unterhaltung.

Zwar habe Kojima nach eigenen Angaben noch keinen konkreten Plan, wie ein solches Spiel genau aussehen könnte, er würde jedoch früher oder später gerne „trainieren“, um herauszufinden, wie er mit den Auswirkungen der Schwerelosigkeit im All umgehen kann.

„Ich möchte richtig trainieren, lernen, wie das Andocken funktioniert, zur Internationalen Raumstation fliegen und dort ein paar Monate verbringen“, erklärte der Game-Designer. „Ich bin zwar kein Wissenschaftler. Aber ich könnte vermutlich Spiele im All entwickeln. Ich möchte der Erste sein. Es gibt viele Astronauten über 60 – also dürfte es möglich sein.“

Hideo Kojima scherzte außerdem, dass ihn die fehlende Schwerkraft im All nicht störe, da sie dafür sorgen würde, dass sein „kaputter Rücken nicht weiter gereizt wird“. Abschließend witzelte Kojima, er habe eine Art „Tom-Cruise-Krankheit“ entwickelt – den Drang, sein Leben zu riskieren, um herauszufinden, „was sein Leben wirklich wert sei“.

Kojima arbeitet bereits an den nächsten Projekten

Am 26. Juni 2025 und somit in der kommenden Woche erscheint mit „Death Stranding 2: On the Beach“ das neueste Projekt von Hideo Kojima exklusiv für die PS5. Während sich das Entwicklerteam nach der Veröffentlichung des Nachfolgers erst einmal eine kleine Pause gönnt, geht Kojima laut eigenen Angaben umgehend zu den Arbeiten an seinem nächsten Projekt über.

Zu diesen gehört zum einen der Horror-Titel „OD“, der in Zusammenarbeit mit den Xbox Game Studios entsteht. Darüber hinaus arbeitet Kojima an „Physint“, einem geistigen Nachfolger zur „Metal Gear Solid“-Reihe.

Aufgrund der langen Entwicklungsdauer könnte der Stealth-Titel aber erst für die PS6 erscheinen.

