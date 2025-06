Mafia The Old Country: Release gesichert? Entwicklung meistert bedeutenden Meilenstein

Mafia The Old Country:

Über Social-Media gab Hangar 13 bekannt, dass die Entwicklung von "Mafia: The Old Country" in dieser Woche einen entscheidenden Meilenstein erreichte. Was bedeutet das Ganze für die geplante Veröffentlichung Anfang August?

Zu den Spielen, mit denen uns das diesjährige Sommerloch versüßt werden soll, gehört unter anderem der Action-Titel „Mafia: The Old Country“, für den die Entwickler von Hangar 13 verantwortlich sind.

Nachdem Publisher 2K Games Anfang Mai angekündigt hatte, dass das Prequel zur beliebten Mafia-Reihe am 8. August 2025 erscheinen soll, bestätigten die Entwickler von Hangar 13 nun auf ihrem offiziellen X-Kanal, dass es bei diesem Termin bleibt. Denn: „Mafia: The Old Country“ hat in dieser Woche den Gold-Status erreicht.

Das bedeutet, dass die Entwicklung des Spiels abgeschlossen ist. Die verbleibende Zeit bis zur Veröffentlichung am 8. August 2025 kann das Team nun dafür nutzen, weitere Optimierungen vorzunehmen – etwa für ein mögliches Day-One-Update.

Erlebt die Ursprünge der sizilianischen Mafia

In „Mafia: The Old Country“ verschlägt es die Spieler in das fiktive San Celeste zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In der Rolle des Protagonisten und Antihelden Enzo Favara kämpfen sie ums Überleben und versuchen, sich in der Welt des organisierten Verbrechens einen Namen zu machen.

„Behaupte dich, wenn es um Leben oder Tod geht, im Nahkampf mit der Klinge oder aus der Entfernung mit verschiedenen Schusswaffen. Überfalle deine Feinde mit Heimlich-Kills oder töte sie im Nahkampf. Wenn du lieber schießt, ballere mit historischen Pistolen, Gewehren und Schrotflinten, um Hindernisse und vor allem die Feinde des Dons aus dem Weg zu räumen“, führen die Entwickler aus.

Die Erzählweise von „Mafia: The Old Country“ orientiert sich an den früheren Ablegern der „Mafia“-Reihe. Mithilfe der technischen Möglichkeiten der Unreal Engine 5 möchte das Studio das alte Sizilien stimmungsvoll zum Leben erwecken und betonte, dass großer Wert auf eine authentische Spielerfahrung gelegt wird.

Im Vergleich mit den letzten „Mafia“-Abenteuern fällt „The Old Country“ deutlich linearer aus, da Hangar 13 dieses Mal bewusst auf eine klassische Open-World verzichtete. Das Prequel kostet zum Release 49,99 Euro und erscheint in unterschiedlichen Editionen, zu denen ihr hier weitere Details findet.

