Monster Hunter Wilds: Titel-Update 2 hat einen Termin, aber die Spieler laufen davon

Ende Juni veröffentlicht Capcom für “Monster Hunter Wilds” das zweite große Titel-Update. Im Mittelpunkt stehen die Rückkehr beliebter Monster sowie neue Individualisierungsmöglichkeiten. Wie aus einem offenbar verfrüht veröffentlichten Abschnitt auf der offiziellen PlayStation-Webseite hervorging, erscheint das zweite kostenlose Titel-Update am 30. Juni 2025. Es enthält zudem neue Event-Quests.

Zwei neue Monster an Bord

Herzstück des neuen Updates für „Monster Hunter Wilds“ ist die Einführung zweier Monster. Bestätigt wurde „Lagiacrus“, eines der beliebtesten Wesen der Reihe. Außerdem wird mit „Utha Duna“ ein neues Arch-Tempered-Monster in den Titel gebracht. Monster dieser Gattung sollen selbst für „erfahrene Jäger eine gewaltige Herausforderung“ darstellen. Spieler können sich in einer speziellen Event-Quest mit ihm messen und im Erfolgsfall das Gamma-Rüstungsset freischalten.

Mit dem Update erhalten Spieler zudem Zugriff auf sogenannte Dekowaffen („Layered Weapons“), bei denen sich das Aussehen der Ausrüstung individuell anpassen lässt, ohne Auswirkungen auf deren Werte.

Ergänzt wird „Monster Hunter Wilds“ ebenfalls durch weitere Event-Quests mit Belohnungen wie der „Doshaguma-Maske“, einem kostenlosen Gesten-Set sowie kostenpflichtigen kosmetischen Inhalten wie einem futuristischen Rüstungsdesign. Mehr werden wir in der kommenden Woche erfahren.

Schwache Performance und flüchtende Spieler

Insgesamt sieht es für „Monster Hunter Wilds“ momentan weniger rosig aus. Während die Zugriffszahlen auf Konsolen in der Regel ein Geheimnis bleiben, sind die Steam-Zahlen recht transparent. Und hier kam es zu einem deutlichen Schwund.

Seit dem Release im Februar 2025 sind die Spielerzahlen auf Steam drastisch gesunken. Den Daten von SteamDB zufolge fiel die Zahl der gleichzeitig aktiven Nutzer (24-Stunden-Peak) auf zuletzt 18.468, ein Rückgang von über 98 Prozent gegenüber dem Höchststand von rund 1,38 Millionen zum Release. Dabei sah es anfangs für „Wilds“ noch nach einem rekordverdächtigen Erfolg aus.

Besonders bitter: Selbst „Monster Hunter World“ kommt auf bessere Zahlen. Hier waren es in den vergangenen Stunden bis zu 26.900 gleichzeitige Spieler.

Die Community bemängelt anhaltende Performance-Probleme, von denen selbst Spieler mit weit überdurchschnittlicher Hardware betroffen sind. Auch der langsame Update-Rhythmus sowie das aus Spielersicht zu geringe Volumen neuer Inhalte stehen in der Kritik. Das erste Titel-Update im April für „Monster Hunter Wilds“ konnte die Nutzerzahlen zwar kurzfristig verdoppeln, brachte aber keine nachhaltige Stabilisierung.

„Dieses Spiel muss noch ein bis zwei Jahre reifen und eine Erweiterung wie Sunbreak oder Iceborne erhalten, bevor es seinen aktuellen Preis wert ist“, resümierte ein Steam-User. Ein anderer: „Capcom hat wieder einmal ein unfertiges Spiel-Chaos veröffentlicht, diesmal über der UVP, und offensichtlich fertige Inhalte zurückgehalten, um den Veröffentlichungsplan zu stopfen.“

In der Folge häuften sich in den vergangenen Wochen negative Bewertungen, viele davon Teil koordinierter Review-Kampagnen. Die Steam-Bewertung des Spiels ist bezogen auf die letzten 30 Tage in den Bereich „äußerst negativ“ abgerutscht. Der Gesamt-Score liegt noch bei „ausgeglichen“.

Weitere Details zum Update möchte Capcom am 26. Juni 2025 im Rahmen der nächsten “Capcom Spotlight”-Präsentation vorstellen. Dort sollen auch neue Informationen zu “Resident Evil Requiem”, “Street Fighter 6” und “Pragmata” veröffentlicht werden.

