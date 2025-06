Sonic Racing CrossWorlds: Neuer Trailer enthüllt Nickelodeon-DLC – Diese Rennfahrer sind dabei

Mit „Sonic Racing: CrossWorlds“ wird im Herbst dieses Jahres der nächste Teil von Segas beliebter Fun-Racer-Reihe erscheinen, in dem sich nicht nur Sonic und seine Freunde sowie weitere bekannte Charaktere aus dem Sega-Universum hinter das Lenkrad klemmen werden.

Stattdessen wird das Kart-Rennspiel auch zahlreiche Gast-Charaktere aus anderen populären Franchises bieten. So wurde bereits bestätigt, dass es im Rahmen des Season Pass auch ein „Minecraft“-Crossover geben wird, sodass Steve und eine passende Strecke ihren Weg ins Spiel finden werden. Nun hat Sega weitere DLC-Inhalte enthüllt.

SpongeBob, Ninja Turtles und Avatar gehen in CrossWorlds an den Start

Im Zuge der gestrigen Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2025 hat Sega offiziell bestätigt, dass es auch zu einer Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Fernsehsender kommen wird und dadurch einige der bekanntesten Charaktere aus den beliebten Shows in den Rennen von „Sonic Racing: CrossWorlds“ mitmischen werden.

Den Anfang macht „SpongeBob Schwammkopf“: Die entsprechenden Inhalte wurden in einem neuen Trailer zum Spiel präsentiert. So können sich die Spieler nicht nur auf den gelben Schwamm, sondern auch auf Patrick, passende Fahrzeuge und natürlich auch auf eine in Bikini Bottom angesiedelte Strecke freuen.

Doch Spongebob ist erst der Anfang des Nickelodeon-Crossovers: Wie der Trailer andeutet, werden zukünftig auch die „Teenage Mutant Ninja Turtles“ sowie Charaktere aus der Welt von „Avatar“ in „Sonic Racing: CrossWorlds“ Einzug erhalten.

Sämtliche Inhalte werden Teil der digitalen Deluxe Edition oder können alternativ auch über den separat erhältlichen Season Pass erworben werden. Neben den bereits bekannten Inhalten stellt Sega auch noch Charaktere aus der Netflix-Serie „Sonic Prime“ sowie „zwei weitere, noch nicht angekündigte Kooperationen“ in Aussicht.

Sega warnt vor Leaks: Lizenz-Deals drohen zu platzen

Während die Zusammenarbeit mit Nickelodeon für die Fans eine kleine Überraschung sein dürfte, wurden die auf dem Summer Game Fest vorgestellten „Minecraft“-Inhalte und auch Gast-Fahrer wie Hatsune Mike bereits wenige Tage vor dem Event durch einen Leak enthüllt. Ein Umstand, der bei Sega nicht gerade für Begeisterung sorgte, wie der Leiter von Sonic Team im Nachhinein deutlich machte.

Gegenüber den Kollegen von VGC stellte Takashi Iizuka klar, dass solche Leaks sogar dafür sorgen könnten, dass Lizenz-Deals mit anderen Marken nicht mehr zustande kommen könnten: „Wenn du mit lizenzierten Inhalten arbeitest, kann so ein Leak manchmal einen Deal platzen lassen. Dann kannst du bestimmte Dinge nicht mehr umsetzen, nur weil jemand etwas durchgestochen hat.“

„Uns ist klar, dass viele Leute sofort all die tollen, coolen und spannenden Neuigkeiten erfahren wollen. Aber letztendlich sabotieren die Leute mit solchen Leaks die Pläne und gefährden womöglich die Inhalte. Wir möchten wirklich, dass die Leute darüber nachdenken und diese Art von negativem Verhalten vielleicht nicht mehr so oft zeigen.“

„Sonic Racing: CrossWorlds“ wird am 25. September 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch und den PC erscheinen – inklusive Cross-Play-Unterstützung für sämtliche Plattformen. Vorbestellungen sind mittlerweile möglich: Neben der 69,99 Euro teuren Standard Edition wird auch eine Deluxe Edition für 89,99 Euro angeboten, die den Season Pass enthält, der unter anderem Zugriff auf die angekündigten Nickelodeon-Inhalte gewährt.

