The Witcher 4: Ciri als Protagonistin ungeeignet? CD Projekt RED bittet Spieler um Geduld

Nach drei Videospiel-Abenteuern ist für Geralt von Riva mit dem kommenden „The Witcher 4“ Schluss: Zwar wird der Weiße Wolf auch im neuen Action-Rollenspiel von Entwickler CD Projekt RED auftauchen, aber nicht mehr die Hauptrolle übernehmen. Stattdessen wird Ciri, seine einstige Schülerin und Ziehtochter, in seine Fußstapfen treten.

Das machten die Verantwortlichen bereits mit dem ersten Teaser-Trailer deutlich, der im Zuge der Ankündigung von „The Witcher 4“ auf den Game Awards 2024 präsentiert wurde. Allerdings stieß diese Entscheidung nicht bei allen Fans auf Gegenliebe. Stattdessen hagelte es auch Kritik. CD Projekt RED berief sich jedoch auf die Buchvorlage und erklärte, weshalb man sich für Ciri als neue Protagonistin entschieden habe. Und nun meldete sich das Studio erneut zu diesem Thema zu Wort.

CD Projekt RED will noch „viele weitere Aspekte“ von Ciri zeigen

Dieses Mal war es Jan Hermanowicz, seines Zeichens Engineering Production Manager und somit verantwortlich für die kürzlich präsentierte Tech-Demo, der in einem Interview mit GamesRadar+ über „The Witcher 4“ und Ciris Rolle sprach. Er ermahnte die Fans, kein voreiliges Urteil zu fällen und stattdessen zu warten, bis das Spiel erscheint und die Chance besteht, ihren Charakter „vollständig anzunehmen“.

„Wenn das Spiel herauskommt, werdet ihr selbst sehen und ihren Charakter, ihre Geschichte voll annehmen können. Und ich denke, das wird der Moment sein, sich eine Meinung zu bilden und Entscheidungen zu treffen“, so Hermanowicz. „Wir haben sie in verschiedenen Situationen gezeigt, in zwei emotionalen Zuständen, die sehr unterschiedlich waren. Und es gibt noch viele, viele weitere Aspekte von ihr, die wir in Zukunft zeigen werden.“

Ciris Rolle: Bestätigung aus den Büchern und von Geralts Synchronsprecher

Außerdem berief sich Hermanowicz auch auf die Bücher von Autor Andrzej Sapkowski: „Für mich persönlich ist beim Lesen der Bücher sehr deutlich, dass sich die Geschichte langsam von Geralts Geschichte zu Ciris Geschichte entwickelt, die manchmal aus der Sicht von Geralt erzählt wird“, sagte er und schlägt damit auch in dieselbe Kerbe wie zuletzt auch schon Geralts Synchronsprecher Doug Cockle.

In einem Video, in dem er anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von „The Witcher 3“ auf die besten Memes reagierte, lobte er Ciri als „coolen Charakter“ und erklärte, dass er sie selbst „großartig“ findet. Zudem wandte er sich direkt an die Kritiker: „Feiert Ciri, ich feiere sie als Protagonistin. Also all ihr Leute, die denken, es sei woke … wenn ihr die Bücher lest, dann versteht ihr, warum CD Projekt diesen Weg eingeschlagen hat.“

Doch selbst wenn die negativen Stimmen rund um Ciri nicht verstummen sollten, wird sich an der Entscheidung von CD Projekt RED ohnehin nichts mehr ändern, wie Hermanowicz abschließen festhielt. Schließich sei es eine „Entscheidung, die wir vor Jahren getroffen haben, und so wird es auch bleiben. Und ihr werdet im Spiel sehen, wie es ausgeht.“

Bis es so weit ist, müssen sich die Fans aber noch gedulden: „The Witcher 4“ befindet sich derzeit für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S sowie den PC in der Entwicklung und wird einem Geschäftsbericht von CD Projekt RED zufolge wohl frühestens im Jahr 2027 erscheinen.

