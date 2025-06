Assassin’s Creed 4 Black Flag: Hinweise auf Remake verdichten sich weiter

Zwölf Jahre nach dem ursprünglichen Release könnte das mutmaßliche Remake von „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ in greifbare Nähe rücken, zumindest was die Ankündigung betrifft. Äußerungen von Ubisoft-nahen Partnern deuten darauf hin, dass sich das Projekt in aktiver Entwicklung befindet. Zudem sind auf Steam neue Datenbankeinträge aufgetaucht.

So wurden im Juni im Steam-Repository von „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ mehrere Änderungen registriert. Betroffen sind die automatisch abspielenden Gameplay-„Microtrailer“, die beim Aufruf der Produktseite über den Browser oder die Steam-App angezeigt werden. Die genannten Datenbankeinträge wurden zwar erst kürzlich entdeckt, stammen jedoch vom 4. und 12. Juni 2025.

Solche Modifikationen an einem über zwölf Jahre alten Spiel sind eher ungewöhnlich. Sie könnten darauf hindeuten, dass es sich um mehr als nur eine routinemäßige Aktualisierung veralteter Werbeinhalte handelt – zumal dies nicht der erste Hinweis auf ein Remake von „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ ist.

Hinweise durch Partnerunternehmen und frühere Berichte

Bereits Anfang 2025 hatte das auf Sammlerstücke spezialisierte Unternehmen PureArts in einem Livestream angedeutet, dass neue Inhalte rund um den Hauptcharakter Edward Kenway in Arbeit sind. Der Hinweis fiel im Rahmen einer Figurenausstellung. PureArts arbeitet regelmäßig mit Ubisoft zusammen und hat bereits zahlreiche offizielle Produkte zur „Assassin’s Creed“-Reihe veröffentlicht.

Frühere Berichte des Branchenjournalisten Tom Henderson wiesen in dieselbe Richtung. Demnach plante Ubisoft ursprünglich, das Remake von „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ Ende 2025 zu veröffentlichen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Entwicklung von „Assassin’s Creed Shadows“ musste dieser Zeitplan jedoch überarbeitet werden. Laut Henderson ist nun eine Veröffentlichung im ersten Halbjahr 2026 denkbar.

Es sei längst nicht das einzige neue „Assassin’s Creed“, das sich in Arbeite befindet:

Spekulationen über eine baldige Ankündigung konzentrieren sich derzeit auf die Gamescom 2025 im August. Ob Ubisoft dort tatsächlich neue Informationen zu einem Remake von „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ preisgeben wird, bleibt offen. In der Vergangenheit nutzte das Unternehmen vermehrt eigene Formate zur Präsentation neuer „Assassin’s Creed“-Titel. Eine offizielle Stellungnahme steht bislang aus.

