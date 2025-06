Cronos The New Dawn: So funktioniert das Kampfsystem – Entwicklertagebuch stellt Strategien und Gegner vor

Cronos The New Dawn:

Bloober Team hat ein neues Video zu „Cronos: The New Dawn“ veröffentlicht, das einen genaueren Blick auf das Kampfsystem des kommenden Horrorspiels wirft. Das Entwicklertagebuch zeigt, welchen Kreaturen man begegnet und wie man sie am besten bekämpft.

Nachdem Bloober Team im vergangenen Jahr das erfolgreiche Remake von „Silent Hill 2“ ablieferte, werkelt das polnische Entwicklerstudio mit „Cronos: The New Dawn“ aktuell an einem brandneuen Survival-Horror-Abenteuer, dass den Spielern ebenfalls das Fürchten lehren und im diesjährigen Herbst für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen soll.

Erst vor knapp zwei Wochen gewährte ein neuer Gameplay-Trailer weitere Einblicke in den vielversprechenden Titel, der darüber hinaus auch erstmal die sogenannte Merge-Mechanik vorstellte, mit der sich die Spieler in den Kämpfen auseinandersetzen müssen. Weitere Details zum Kampfsystem liefert jetzt außerdem ein neues Entwicklertagebuch.

Das Kampfsystem: Ressourcenmanagement und die Gefahr der Merge-Mechanik

Passend zum bewegten Bildmaterial äußerte sich zusätzlich auch Schamil Janbuchtin, seines Zeichens Lead Combat Designer bei Bloober, in einem Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog zu den Kämpfen in „Cronos: The New Dawn“. Demnach müssen sich die Spieler nicht nur mit einem „sorgfältigen Ressourcenmanagement“ auseinandersetzen, sondern aufgrund des bereits erwähnten Merge-Features auch mit Gegnern, „die im Kampf miteinander verschmelzen können“.

Die Mechanik sorgt laut Janbuchtin dafür, dass sich „die Dynamik jeder Begegnung radikal verändert, da jede Verschmelzung den Schwierigkeitsgrad in Echtzeit exponentiell erhöht“. So können die als Orphans betiteln Feinde im Spiel „Leichen absorbieren, um sich zu noch stärkeren und widerstandsfähigeren Gegnern mit neuen Angriffsmustern zu entwickeln“.

„Dadurch wird der Kampf noch komplexer, denn indem ihr Orphans tötet, liefert ihr anderen Feinden in der Nähe effektiv Treibstoff, damit diese sich weiterentwickeln und dabei stärker werden“, so der Entwickler weiter. Dadurch wird das „Gleichgewicht im Kampf grundlegend verändert, insbesondere in einem Spiel, in dem Munition knapp und die Möglichkeiten zum Herstellen von Gegenständen begrenzt sind“.

Die richtige Kampfstrategie und verschiedene Gegnertypen

Aus diesem Grund liefern sowohl Janbuchtin als auch das neue Entwicklertagebuch ein paar hilfreiche Tipps, um sich den Orphans erfolgreich entgegenzustellen. Das Stichwort: Arena-Kontrolle. „Der beste Weg, der Verschmelzung entgegenzuwirken, besteht darin, sie von vornherein zu verhindern. Oftmals erfordert der Kampf in Cronos das Navigieren durch handgefertigte Arenen voller Gegner.“

Deshalb sei ein „räumliches Bewusstsein entscheidend“. Im besten Fall erfolgt das Beseitigen der Gegner nicht an derselben Stelle, während Gegner auch weggelockt oder die Verschmelzungsversuche auch unterbrochen werden können. Zudem stehen den Spielern ein breites Arsenal an Waffen zur Verfügung – stets für die passende Situation.

Außerdem gewährt das Entwicklertagebuch auch einen Blick auf die verschiedenen Gegnertypen: Der häufigste Feind ist der sogenannte Doppelgänger, doch nicht alle sind gleich und verhalten sich dementsprechend auch anders. Läufer stürmen auf den Spieler zu, um Nahkampfschaden zu verursachen, „andere verfügen über Fernkampfangriffe“ und die Schläger sind besonders robust.

Und durch die Verschmelzung kann jeder Orphan „mit jeder Evolution neue Fähigkeiten und Angriffsmuster erlangen“. Obendrein warten auch noch spezielle Feinde auf die Spieler in „Cronos: The New Dawn“, die allerdings nur an ausgewählten Orten erscheinen. Letztendlich soll die Merge-Mechanik dafür sorgen, „dass sich jede Begegnung im Spiel unvergesslich und unvorhersehbar anfühlt“.

