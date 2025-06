Cyberpunk 2077: CD Projekt RED verschiebt Update 2.3 und äußert sich zum Umfang

Eigentlich sollte in dieser Woche das neue Update 2.3 für „Cyberpunk 2077“ erscheinen, doch es kommt zu einer Verzögerung. Das hat Entwickler CD Projekt RED nun bestätigt. Dafür können sich die Spieler offenbar auf einen entsprechenden Umfang freuen.

Bereits im Mai des vergangenen Jahres zog CD Projekt RED einen Schlussstrich unter die Entwicklung von „Cyberpunk 2077“, doch aus diesen Plänen wurde bekanntlich nichts: Im Dezember wurde das Update 2.2 veröffentlicht, dass jede Menge Neuerungen für das beliebte Sci-Fi-Rollenspiel mit sich brachte – darunter eine erweiterte Fahrzeuganpassung und Charaktergestaltung sowie ein verbesserter Fotomodus.

Und CD Projekt RED ist nach wie vor noch nicht fertig mit „Cyberpunk 2077“: Anfang Juni kündigte das Entwicklerstudio die neue Aktualisierung 2.3 an, die in dieser Woche, genauer gesagt am 26. Juni, erscheinen sollte. Doch jetzt kommt es zu einer Verzögerung, sodass sich die Spieler noch etwas mehr Geduld aufbringen müssen.

In einem Beitrag auf dem offiziellen „Cyberpunk 2077“-X-Account ließen die Verantwortlichen verlauten, dass sie für die Entwicklung des Updates noch Zeit benötigen und sich deshalb dazu entschieden haben, die Veröffentlichung zu verschieben. Ein neuer Termin wurde allerdings nicht genannt, sodass nicht bekannt ist, wie lange die Fans noch warten müssen.

„Ursprünglich hatten wir gehofft, euch Update 2.3 am 26. Juni präsentieren zu können. Wir brauchen jedoch noch etwas Zeit, um sicherzustellen, dass wir damit zufrieden sind“, so CD Projekt RED in ihrem Beitrag, die sich darüber hinaus auch zum Ausmaß der geplanten Inhalte äußerten: „Unser Ziel ist ein ähnlicher Umfang wie bei Update 2.2“.

Demnach scheint das Update die längere Wartezeit wohl wert zu sein. Zudem versprachen die Entwickler, die Spieler „so schnell wie möglich“ zu informieren, wenn es weitere Neuigkeiten zum Update 2.3 für „Cyberpunk 2077“ gibt.

Bringt die Aktualisierung neue Quest-Inhalte?

Was genau der kommende Patch mit sich bringe könnte, wurde innerhalb der Community bereits fleißig diskutiert. Hinweisen zufolge könnte es sich auch um neue Inhalte in Form von weiteren Quests handeln. Zudem wird angenommen, dass sich nicht CD Projekt RED selbst, sondern das bekannte Studio Virtuos für die Entwicklung des Updates verantwortlich ist.

Virtuos ist vor allem bekannt für seine unterstützenden Arbeiten an großen Triple-A-Spielen, lieferte zuletzt aber auch „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ ab, werkelt aktuell an „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ und zeichnete sich darüber hinaus ebenfalls schon für das „Cyberpunk 2077“-Update 2.2 verantwortlich.

Die neuen Inhalte für „Cyberpunk 2077“ wurden Anfang des Monats im LinkedIn-Profil eines Virtuos-Mitarbeiters angedeutet, der laut eigenen Angaben an „Dialogen für mehrere neue Nebenquests“ schrieb und auch „mit dem Narrative Designer zusammengearbeitet“ habe, „um Nebenquests für kommende DLC-Veröffentlichungen zu konzipieren, zu schreiben und zu verfeinern“.

Unterdessen ist CD Projekt RED bereits mit der Entwicklung der Fortsetzung von „Cyberpunk 2077“ beschäftigt, die intern als „Cyberpunk 2“ gelistet wird. Der Titel sei jedoch noch nicht final. Immerhin konnte das Projekt in diesem Monat einen wichtigen Schritt machen und die Vorproduktion erreichen. Eine Veröffentlichung könnte womöglich 2030 oder 2031 erfolgen.

