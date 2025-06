Cyberpunk 2077 führt Switch 2-Charts an: Physischer Release und umstrittene Game-Key-Karten als Erfolgsgrund? Analyst klärt auf

Cyberpunk 2077 führt Switch 2-Charts an:

„Cyberpunk 2077“ führt die Switch 2-Verkaufscharts der Dritthersteller an und viele Spieler haben die Kontroversen Game-Key-Karten als Grund für den Erfolg ausgemacht. Einem bekannten Analysten zufolge ist das aber nur ein Teil der Wahrheit.

Anfang des Monats feierte die Switch 2 ihren weltweiten Launch und konnte dabei sämtliche Rekorde brechen: Nintendo erzielte bereits nach vier Tagen 3,5 Millionen verkaufte Einheiten – so schnell war bislang noch keine Videospiel-Hardware.

Und auf der Softwareseite entpuppte sich – wenig überraschend – „Mario Kart World“ als der größte Verkaufsschlager, während „Cyberpunk 2077“ sich unter anderem in den USA zum erfolgreichsten Third-Party-Spiel für die neue Konsole aufschwingen konnte. Und Spieler sehen vor allem einen Grund für den Erfolg.

So ist das Action-Rollenspiel von CD Projekt RED der einzige Drittanbieter-Titel zum Switch 2-Launch, der auf einer Cartridge ausgeliefert wurde – weil es den Entwicklern zufolge „das Richtige war“. Andere Publisher setzten stattdessen auf die neuen Game-Key-Karten, die vor allem von Spieleschützern kritisch beäugt werden.

Der wahre Grund für den Switch 2-Erfolg von Cyberpunk 2077

Dass „Cyberpunk 2077“ sich also an die Spitze der Drittanbieter-Charts setzte, sahen vor allem Verfechter klassischer physischer Medien als positives Zeichen. Allerdings sei das „nicht die ganze Wahrheit“ hinter dem Erfolg, wie Niko Partners-Analyst Daniel Ahmad jetzt in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) erklärte.

„Viele Leute glauben, dass Cyberpunk 2077 auf Platz 1 bedeutet, dass niemand Game-Key-Karten kauft. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit“, beginnt Ahmad seine Erläuterung. Stattdessen sei es wie schon im Falle der Switch-Veröffentlichung: Ports älterer Drittanbieter-Spiele verkauften sich nicht unbedingt gut, es sei denn, es handelte sich um neue oder exklusive Spiele.

Darüber hinaus sei es nicht unerwartet, dass „Cyberpunk 2077“ so gut abschneidet, „da es das technische Vorzeigeprojekt für Drittanbieter auf der Switch 2 war und bereits auf anderen Plattformen das meistverkaufte Spiel im Vergleich zu den anderen Spielen im Drittanbieter-Lineup ist“.

Und der letzte und wichtigste Faktor laut Ahmad: „Mario Kart World“. Der Fun-Racer von Nintendo liegt bei „einer Installationsrate von etwa 80 Prozent. Selbst wenn Cyberpunk 2077 das meistverkaufte Drittanbieter-Spiel war, lagen seine Installationsrate und die individuelle Installationsrate aller Drittanbieter-Spiele unter 5 Prozent“.

Game-Key-Karten laut Analyst „kein großes Problem“

Somit fasst der bekannte Analyst abschließend zusammen: „Käufer der Switch 2 waren zum Launch mit Mario Kart World und älteren Switch 1-Titeln zufrieden und kauften keine der anderen Switch 2-Launch-Spiele in hohen Stückzahlen.“

Die neuen Game-Key-Karten, die zunächst einen Download des Spiels voraussetzen, da sich die Daten nicht auf der Cartridge befinden, seien Ahmad zufolge „vielleicht der vierte oder fünfte Faktor, warum sich Drittanbieter-Spiele nicht gut verkauft haben“. Dabei verweist er auch auf die Verkaufszahlen von „Street Fighter 6“, das auf dem neuen Hybridformat ausgeliefert wurde und die „nicht weit dahinter lagen“.

Und obwohl mancherorts Kritik an den Game-Key-Karten laut wurde, würden sie „im Großen und Ganzen außerhalb von Enthusiasten-Kreisen kein großes Problem darstellen“. Dennoch ist auch Ahmad davon überzeugt, dass alle physischen Spiele auch vollständig auf der Cartridge enthalten sein sollten und dass sich Spieler für digitale Eigentumsrechte bei digitalen Spielen einsetzen sollten.

Er glaubt aber auch, dass man zukünftig wieder mehr physische Veröffentlichen für die Switch 2 sehen wird, „sobald Nintendo die Produktion von Cartridges hochfährt und die Lizenzgebühren senkt“.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077, Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren