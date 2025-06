Death Stranding 2: Früher spielen? Alle Infos zu Release-Zeiten und Early Access

In dieser Woche erscheint „Death Stranding 2“ für die PS5, während Early-Access-Spieler bereits in der kommenden Nacht loslegen können. Zu welchen Zeiten mit dem neuen Abenteuer von Hideo Kojima genau begonnen werden kann, steht jetzt ebenfalls fest.

In wenigen Tagen hat das lange Warten auf „Death Stranding 2“ ein Ende: Am kommenden Donnerstag, dem 26. Juni 2025, wird das neueste Werk von Hideo Kojima exklusiv für die PS5 erscheinen. Doch wer nicht mehr ganz so lange warten möchte und bereits ein paar Tagen früher mit Sam Porter Bridges losziehen möchte, hat dank Early-Access-Zugang die Möglichkeit dazu.

Wer die digitale Deluxe Edition von „Death Stranding 2“ im PS Store vorbestellt hat oder sich sogar für die 250 Euro teure Collector’s Edition entschieden hat, kann durch den Vorabzugang bereits 48 Stunden vor dem offiziellen Release mit dem Abenteuer beginnen – und somit schon in der kommenden Nacht.

Startzeiten für Death Stranding 2 bekannt

Und mittlerweile stehen auch die genauen Uhrzeiten für die Veröffentlichung (via GamesRadar) von „Death Stranding 2“ fest, sodass die Spieler exakt wissen, wann sie loslegen können – egal ob mit oder ohne Early Access. Demnach fällt der Startschuss für alle mit Vorabzugang bereits in der nächsten Nacht, genauer gesagt am 24. Juni um 1 Uhr unserer Zeit. Für alle anderen geht es hingegen exakt 48 Stunden später und somit am 26. Juni um 1 Uhr los.

Der Preload von „Death Stranding 2“ ist dementsprechend auch schon möglich, die Dateigröße wurde sogar schon zu Beginn des Monats enthüllt. Demnach belegt der Open-World-Botengang ordentlich Speicherplatz: Mit 92,80 Gigabyte fällt das Spiel mehr als doppelt so groß wie der erste Teil aus.

Wer vor dem Kauf erst noch die Tests zu „Death Stranding 2“ abwarten möchte, muss sich ebenfalls nicht mehr lange gedulden: Das Review-Embargo endet am heutigen Nachmittag um 14 Uhr unserer Zeit. Auch bei uns werdet ihr einen ausführlichen Bericht und eine Wertungsübersicht finden. Die ersten Einschätzungen fielen schon mal äußerst positiv aus – was Kojima persönlich jedoch nicht ganz so gut gefiel.

Physische Exemplare bereits im Umlauf

Und während die meisten dem Release von „Death Stranding 2“ noch entgegenfiebern, befinden sich die ersten physischen Versionen des Spiels schon im Umlauf. So tauchten im Netz bereits Fotos der Verpackung und Screenshots auf. Auf YouTube fand sich zwischenzeitlich sogar die komplette erste Stunde aus dem Spiel als Video, das mittlerweile aber wieder gelöscht wurde. Aus diesem Grund sei auch vor möglichen Story-Leaks gewarnt.

Allerdings brachten die frühzeitigen Besitzer auch einige interessante Details in Umlauf, etwa zur PS5 Pro-Unterstützung: Dass das Spiel von der zusätzlichen Hardware-Power profitieren wird, war bereits bekannt, doch nun wurden weitere Infos enthüllt. Demnach wird es wohl (noch) keinen Balanced-Modus geben, doch im Performance-Modus sind offenbar variable Bildraten möglich.

Während standardmäßig 60 Bilder pro Sekunde erreicht werden sollen, scheint auch eine Option für 120 FPS geboten zu werden. Dadurch werden auch Bildraten jenseits der 60-FPS-Grenze ermöglicht – ein passendes Display mit VRR-Unterstützung vorausgesetzt.

Wer vor dem Release von „Death Stranding 2“ noch einmal seine Erinnerungen hinsichtlich der Hintergrundgeschichte auffrischen möchte, sollte sich das von Sony und Kojima Productions bereitgestellte Recap-Video zu Gemüte führen. Am Donnerstag wird außerdem auch noch – pünktlich zum Release – der finale und von Kojima persönlich erstellte Launch-Trailer zum Spiel erscheinen.

