Death Stranding 2: Konnte Kojima den nächsten PS5-Hit abliefern? Tests und Wertungen im Überblick

Am Donnerstag erscheint „Death Stranding 2“ exklusiv für die PS5, doch die Tests zum neuesten Werk von Hideo Kojima sind schon jetzt verfügbar. Unsere Wertungsübersicht verrät euch, ob es dem visionären Entwickler gelungen ist, den nächsten Blockbuster abzuliefern.

„Death Stranding 2“ ist dieses Jahr einer der wenigen PS5-Exklusivtitel mit Blockbuster-Potenzial. Entsprechend groß sind die Hoffnungen der Fans, doch Entwickler Hideo Kojima ist auch für sein oft unkonventionelles Gameplay-Design bekannt, das nicht alle Spieler restlos begeistert.

Schon das erste „Death Stranding“ hatte den polarisierenden Ruf eines Walking- oder Liefersimulators. Mit der Fortsetzung sollte jedoch an den richtigen Stellen nachgebessert werden, um für mehr Abwechslung zu sorgen. Ob dieses Vorhaben geglückt ist und Kojima seinen nächsten Hit abliefern konnte, verraten jetzt die ersten Tests zu „Death Stranding 2“, wenige Tage vor dem offiziellen Release.

Death Stranding 2 baut die Stärken weiter aus – bleibt aber Kojima-typisch

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen bereits 91 Reviews zu „Death Stranding 2“ auf Metacritic vor und nahezu alle Rezensenten sind von Kojimas neuem Spiel überzeugt: So hat sich der Metascore bei 90 Punkten eingependelt und übertrifft damit auch den Vorgänger (Metascore 82).

Besonders positiv hervorgehoben wird die tiefgründige und emotionale Geschichte, die von Kojima meisterhaft fortgesetzt wird und als packend, philosophisch und zum Nachdenken anregend beschrieben wird. Das Kern-Gameplay des Auslieferns wurde verfeinert und gestaltet sich jetzt deutlich abwechslungsreicher und strategischer. Zudem fühlen sich die Action- und Kampfelemente nun deutlich besser sowie dynamischer an.

Die einzigartige, oft melancholische und fesselnde Atmosphäre wird als intensiv und immersiv beschrieben, was durch das hervorragende Sounddesign passend untermalt wird. Auch die Darstellung und das Voice Acting der Schauspieler – allen voran von Norman Reedus und Lea Seydoux – wird gelobt, während die Grafik nahezu durchweg als herausragend bezeichnet wird.

Kritik gibt es hingegen – wie schon beim Vorgänger – für das Pacing und Längen in der Erzählung. Vor allem die ersten Stunden können aufgrund der zahlreichen Zwischensequenzen und Einführungen als sehr langsam empfunden werden. Und auch spätere Momente können langatmig oder repetitiv wirken. Zudem erfordert die Story trotz ihrer Qualität viel Engagement, um ihr vollständig folgen zu können.

Für einige Tester bleibt „Death Stranding 2“ unabhängig von den Gameplay-Verbesserungen auch nach wie vor ein Walking Simulator. Aufgrund des bekannten Konzepts bietet die Fortsetzung außerdem nicht mehr den gleichen Grad an Innovationen wie der Vorgänger.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „Death Stranding 2“ die Stärken des ersten Teils weiter ausbaut und versucht, die Schwächen zu minimieren. Doch oftmals gelten die gleichen Kritikpunkte, die schon beim ersten Spiel dafür sorgten, dass es polarisiert. Für Fans von „Death Stranding“ und Kojima wird letztendlich jedoch genau das geliefert, was erwartet wird – ein einzigartiges, mutiges und unkonventionelles Spielerlebnis.

Test-Wertungen zu Death Stranding 2 in der Übersicht

Eine der Höchstwertungen kommt von Push Square, die 10 von 10 Punkten zücken: „Death Stranding 2 wird sich als eines der prägendsten Spiele der PS5-Generation erweisen. Es ist eine tiefgreifende Errungenschaft in Design, Gameplay, Erzählung und Grafik. [… ] Als immenses Upgrade zum ersten Teil ist Death Stranding 2 ein unzweifelhaftes Meisterwerk.“

Ähnlich begeistert zeigt sich der Tester des CGMagazine, der 9 von 10 Punkte vergibt: „Death Stranding 2 nimmt das Fundament seines Vorgängers und baut darauf ein größeres, besseres Spiel auf – es behält alles bei, was funktioniert hat, und verbessert das, was nicht funktionierte, um das Zehnfache“.

8 von 10 Punkten gibt es von GamesRadar+, die sich mehr denn je an „Metal Gear Solid“ erinnert fühlten: „Death Stranding 2 baut auf den Grundlagen des Originals auf, doch es fügt dem Spiel völlig neue Facetten hinzu und verleiht ihm eine andere Atmosphäre. Dieses Tarpunk-Liefer-Epos gleicht mehr denn je Metal Gear Solid, im Guten wie im Schlechten – doch es bedient Fans der Reihe wie mich bestens.“

Nicht ganz so begeistert zeigt sich GameSpot, die mit 7 von 10 Punkten eine der negativeren Wertungen vergeben: „Death Stranding 2“ sei im Vergleich zu seinem Vorgänger „weniger präzise und klar in seiner Botschaft; es scheint darauf abzuzielen, dass man über viele Dinge gleichzeitig nachdenkt und unterschiedliche Interpretationen zulässt. […] Wenn die Fortsetzung überhaupt etwas vorausschauend ist, dann die Tatsache, dass die Fixierung auf die Vergangenheit uns dazu verdammt, die Geschichte zu wiederholen, ganz gleich, wie sehr wir uns dem auch widersetzen wollen.“

Internationale Test-Wertungen im Überblick (Auszug):

Dexerto – 100

Push Square – 100

Screen Rant – 100

TechRadar Gaming – 100

VGC – 100

WellPlayed – 100

Washington Post – 100

GamingBolt – 100

PlayStation LifeStyle – 100

PlayStation Universe – 95

CGMagazine – 90

GAMINGbible – 90

TheGamer – 90

WorthPlaying – 90

GamesRadar+ – 80

Siliconera – 80

Eurogamer – 80

VG247 – 80

GameSpot – 70

IGN France – 60

In nun nächsten Stunden und Tagen dürften noch weitere Tests zu „Death Stranding 2“ ergänzt werden, sodass nicht zu vergessen gilt, dass sich der aktuelle Metascore noch ändern kann – sowohl in die eine, als auch in die andere Richtung.

Erscheinen wird „Death Stranding 2“ am 26. Juni 2025 exklusiv für die PS5. Käufer der digitalen Deluxe Edition oder Collector’s Edition können dank Early Access bereits 48 Stunden früher und somit schon in der kommenden Nacht loslegen. Die genauen Startzeiten wurden bereits bekannt gegeben, ebenso wie die Downloadgröße.

Wer sich vor dem Beginn des Abenteuers noch einmal die bisherige Handlung und die Ereignisse aus dem ersten Teil in Erinnerungen rufen möchte, kann einen Blick auf das nützliche Recap-Video zur Story werfen, das von Sony und Kojima Productions bereitgestellt wurde.

