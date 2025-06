Death Stranding 2: Scharf und flüssig? Technikanalyse auf PS5 und PS5 Pro

Die Tests zu “Death Stranding 2” sind da, darunter eine technische Analyse von Digital Foundry. Darin wird das neuste Werk von Kojima Productions als eines „der bestaussehendsten Spiele dieser Konsolengeneration“ bezeichnet.

Die Fortsetzung des ungewöhnlichen Abenteuers verzichtet auf Technologien wie Echtzeit-Raytracing, kann aber in anderen Bereichen beeindrucken. Der Detailgrad erinnere gar an Epics Nanite-Demos.

Fortschritt durch Verfeinerung: Engine, Bildqualität und Beleuchtung

Die Decima Engine wird von Kojima Productions in “Death Stranding 2” effizienter genutzt als im Vorgänger. Laut Digital Foundry wurden Landschaften und Materialien detailreicher umgesetzt, was sowohl die Felsstrukturen als auch Vegetation betrifft. In Verbindung mit einem verbesserten Himmelssystem, dynamischen Wettereinflüssen und einem ausgereiften Tag-Nacht-Zyklus entstehe so ein glaubwürdiges und reaktionsfreudiges Spielumfeld.

Hinsichtlich der Bildrate bietet „Death Stranding 2“ zwei Modi: 60 FPS im Performance-Modus, 30 FPS im Qualitätsmodus. Sowohl im Fall der PS5 als auch des Pro-Modells laufen sie konstant. Im Performance-Modus gibt es mit der 120-Hz-Ausgabeoption einen weiteren Vorteil.

Mit der Pro-Konsole werden etwas höhere interne Auflösungen erreicht. Auf der Basis-Konsole sind es 1440p, auf der Pro liegt der Wert darüber. Insgesamt punktet „Death Stranding 2“ auf der PS5 Pro mit feineren Details und einer besseren Fernsicht.

„Auf der Basis-PS5 weisen feine Details oft eine stärkere Pixelauflösung auf, während die Pro etwas sauberere Ergebnisse liefert. Auf der PS5 Pro werdet ihr auch einige zusätzliche Details in der Ferne erkennen, was insgesamt zu einer verfeinerten Darstellung führt“, so Digital Foundry.

Zudem müssen Besitzer der PS5 Pro keine Kompromisse eingehen. Während es auf der Basis-PS5 zu einem sichtbaren Unterschied zwischen dem Qualitäts- und dem Performancemodus kommt, läuft letzterer auf der 800-Euro-Konsole in Sachen Bildqualität ohne große Abstriche.

Dynamische Welt: Wetter, Reflexionen und Partikel

Besonderes Augenmerk liegt auf den dynamischen Wettereffekten von „Death Stranding 2“. Regen, Teerbildung, anschwellende Flüsse und Sandstürme beeinflussen nicht nur die Atmosphäre, sondern auch das Gameplay. So verwandeln sich trockene Flussbetten nach Regenfällen in reißende Ströme mit physikalisch überzeugender Schaumsimulation.

Reflexionen kombinieren Screen-Space-Technik mit Heightfield-Raymarching. Ein Beispiel liefert ein Feuerwerk im Spiel: Die Partikel spiegeln sich in nahegelegenen Oberflächen. „Das ist nicht nur Standard-SSR“, schreibt Digital Foundry, sondern ein technisch ausgefeilter Effekt, der selbst in grafisch ambitionierten Spielen selten zu sehen ist.

Sand-, Feuer- und Raucheffekte überzeugen in „Death Stranding 2“ gleichermaßen. GPU-gesteuerte Partikel sorgen für dichte, atmosphärische Szenen – mit physikalischer Interaktion, etwa wenn Sams Anzug Sand ansammelt, der später durch Wasser realistisch entfernt wird.

Auch die Darstellung der Figuren von „Death Stranding 2“ erreicht laut der heutigen Analyse eine neue Qualität. Haut, Augen, Haare und Mikrodetails sind sowohl im Spiel als auch in Zwischensequenzen sichtbar verbessert. „Poren, Mikrodetails und Schönheitsfehler werden mit außergewöhnlicher Klarheit wiedergegeben“, berichtet Digital Foundry. Besonders die Augen wirken deutlich lebendiger, auch die Haarsimulation zeige Fortschritte.

Die technische Analyse von Digital Foundry zu „Death Strandung 2“ geht deutlich mehr in die Tiefe.

„Death Stranding 2: On the Beach“ erscheint am 26. Juni 2025 exklusiv für die PS5. Spieler, die die Digital Deluxe- oder Collector’s Edition vorbestellt haben, erhalten bereits ab dem 24. Juni 2025 Zugang zum Spiel.

