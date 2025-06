Gamescom 2025: Xbox und Bethesda kündigen Teilnahme an, doch wie steht es um Sony? 

Die Gamescom 2025 öffnet im Spätsommer die Pforten. Die Messe beginnt offiziell am 20. August und lädt bis einschließlich 24. August zum Besuch ein. Der Auftakt erfolgt bereits am Abend des 19. August mit der traditionellen „Opening Night Live“. Der Veranstaltungsort bleibt das Messegelände in Köln-Deutz.

Xbox und Bethesda kündigen Teilnahme an

Gemächlich füllt sich die Liste der Aussteller. Und heute kam ein großer Name dazu: So hat Xbox über den Kurznachrichtendienst X die Teilnahme an der Gamescom 2025 bestätigt. Details zu geplanten Inhalten oder Präsentationen wurden bislang nicht genannt. Die Formulierung „Wir sehen uns auf der Gamescom“ blieb so ziemlich die einzige Äußerung des Unternehmens.

Auch Bethesda hat die Rückkehr zur Messe bestätigt. Der Publisher und Entwickler, der seit Jahren zu Microsoft gehört, meldete sich mit einer separaten Social-Media-Mitteilung zu Wort: „Wir kommen wieder zur Gamescom.“

Doch wie steht es um Sony Interactive Entertainment? Seit 2019 blieb das Unternehmen der Gamescom fern. Dams wurde „Dreams“ mit dem Award „Best of Gamescom“ ausgezeichnet. Auch nach dem pandemiebedingten Ausfall der Präsenzveranstaltungen 2020 und 2021 verzichtete Sony von 2022 bis 2024 auf eine Rückkehr nach Köln. Stattdessen setzt der Konzern auf eigene Online-Formate wie „State of Play“. Es wäre keine große Überraschung, wenn der PS5-Hersteller daran festhält.

Allerdings dürften auch Xbox bzw. Microsoft Gaming und das dazugehörige Bethesda einiges für PS5-Spieler in petto haben. Immerhin verwandeln sich die Redmonder mit rasenden Schritten zu einem Multiplattform-Publisher, dem keine Xbox-Marke mehr heilig zu sein scheint. Als nächstes landet „Gears auf War“ auf der Sony-Konsole:

Ticketpreise und Angebote für Besucher

Die Gamescom bietet 2025 ein breites Spektrum an Ticketoptionen. Reguläre Tageskarten für Donnerstag, Freitag und Sonntag kosten jeweils 30,50 Euro. Am besonders besucherreichen Samstag beträgt der Eintrittspreis 40 Euro.

Ermäßigte Tickets, beispielsweise für Studierende, Auszubildende oder Rentner, sind zu Preisen von 22 Euro (Do/Fr/So) und 31,50 Euro (Sa) erhältlich. Abendkarten mit Einlass ab 16 Uhr kosten 10,50 Euro an den Wochentagen sowie 12,50 Euro am Samstag.

Für Familien sind spezielle Angebote verfügbar: Das Familienticket für bis zu fünf Personen (maximal zwei Erwachsene und drei Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren) kostet 68 Euro bzw. 84,50 Euro am Samstag. Kinder zwischen vier und sechs Jahren erhalten in Begleitung freien Eintritt.

Zudem gibt es exklusive Zugangsmöglichkeiten: Eine komplette Übersicht über die Preise und Optionen hält der nachfolgend verlinkte Artikel bereit:

Die Gamescom 2025 findet in diesem Jahr vom 20. bis 24. August 2025 statt, mit der üblichen Pre-Show am Abend des 19. August 2025. Hier führt der Moderator Geoff Keighley durch das Programm.

Was haltet ihr von der Gamescom? Werdet ihr in diesem Jahr vor Ort sein und euch die neusten Spiele persönlich anschauen?

