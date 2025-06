Intergalactic: Neue Wege für Naughty Dog? Lebenslauf weist auf spannende Mechaniken hin

Spielerisch soll "Intergalactic: The Heretic Prophet" nicht weniger als der bislang mutigste Titel in der Geschichte von Naughty Dog werden. Der Lebenslauf einer ehemaligen Angestellten deutet darauf hin, dass das Studio tatsächlich neue Wege geht.

Im Rahmen der Game Awards 2024 im vergangenen Dezember enthüllten die „Uncharted“– und „The Last of Us“-Macher von Naughty Dog mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ ihr nächstes großes Projekt.

Schon kurz nach der offiziellen Ankündigung wies Naughty Dogs Neil Druckmann darauf hin, dass es sich bei „Intergalactic: The Heretic Prophet“ um nicht weniger als den spielerisch bislang mutigsten Titel des kalifornischen Studios handeln wird. Aussagen, die bereits darauf hindeuten, dass Naughty Dog spielerisch neue Wege einschlagen könnte.

Untermauert wird das Ganze in diesen Tagen vom Lebenslauf der ehemaligen Mitarbeiterin Kristina Gu, die laut eigenen Angaben zwischen August 2022 und Februar 2024 für Naughty Dog arbeitete. Darunter als Associate Technical Designer an „Intergalactic: The Heretic Prophet“.

Plant Naughty Dog ein RPG-ähnliches Progressionssystem?

Dem Lebenslauf von Gu lässt sich entnehmen, dass Naughty Dog beim Progressionssystem von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ auf klassische Rollenspiel-Elemente setzt. Wie umfangreich diese ausfallen werden, verriet Gu zwar nicht.

Aufgrund der Tatsache, dass in diesem Zusammenhang jedoch explizit von „RPG-Progressions-Mechaniken“ die Rede ist, liegt die Vermutung nahe, dass sich die Fähigkeiten der Protagonistin Jordan A. Mun in unterschiedlichen Bereichen durch Level-Ups verbessern lassen.

Möglicherweise in Form von Skilltrees, die es den Spielern ermöglichen, den Hauptcharakter in verschiedene Richtungen zu entwickeln und individuell an ihren Spielstil anzupassen.

Da sich die Verantwortlichen von Naughty Dog noch nicht zu diesem Thema geäußert haben, sollten Gus Angaben vorerst mit der gebotenen Vorsicht betrachtet werden. Ein Progressionssystem, das den Spielern ein gewisses Maß an Freiheit einräumt, käme allerdings kaum überraschend.

Schließlich haben die Entwickler bereits in der Vergangenheit angedeutet, dass sie sich bei der Gestaltung der Spielwelt und der angestrebten Spielerfreiheit von bekannten Titeln wie „Elden Ring“ inspirieren lassen möchten.

Entwickler wollen sich an Kontroversen nicht beteiligen

Seit der offiziellen Enthüllung im Dezember sorgt „Intergalactic: The Heretic Prophet“ immer wieder für hitzige Diskussionen. Vor allem das Design der Protagonistin, der von Tati Gabrielle dargestellten Heldin Jordan A. Mun, stieß mehrfach auf Kritik und rief teils kontroverse Debatten hervor.

Wie Neil Druckmann vor wenigen Wochen klarstellte, wird er sich an diesen Kontroversen nicht beteiligen. Gleiches gilt für das Entwicklerteam, das sich stattdessen voll und ganz auf die Arbeiten an „Intergalactic: The Heretic Prophet“ konzentriert.

„Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich dieser Diskussion noch viel hinzufügen kann“, sagte Druckmann. „Es ist einfach so, dass im Moment in den Medien Dinge passieren, die man größtenteils ignorieren muss. Man sollte sich treu bleiben und an das glauben, was man tut. Genau so sollten sich Künstler in meinen Augen verhalten.“

Wann „Intergalactic: The Heretic Prophet“ erscheinen soll, ist derzeit noch unklar.

