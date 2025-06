MindsEye: Entlassungen nach desaströsem Release? – Bericht

Am 10. Juni erschien „MindsEye“, der Debüttitel von Build a Rocket Boy, dem neuen Studio des ehemaligen „GTA“-Entwicklers Leslie Benzies. Doch der Release entpuppte sich als wahrhaftiges Desaster: Technische Probleme wie schlechte Performance, Abstürze und Bugs trieben das Actionspiel an die Grenze zur Unspielbarkeit.

Sony ging sogar den ungewöhnlichen Schritt, Rückerstattungen zu ermöglichen, während die Entwickler sich „untröstlich“ zeigten und baldige Besserung durch Updates versprachen. Doch auch die neuesten Patches konnten die gravierenden Probleme bisher nicht beheben. Nun scheint sich das Debakel auch auf die Mitarbeiter von Build a Rocket Boy auszuwirken.

Entlassungen bei Build a Rocket Boy: Mehr als 100 Mitarbeiter betroffen?

Wie IGN berichtet, hat das schottische Entwicklerstudio Build a Rocket Boy einen Entlassungsprozess eingeleitet. Diese Informationen stammen aus studionahen Quellen. Eine der Personen erklärte gegenüber IGN, dass noch keine genaue Anzahl der betroffenen Mitarbeiter genannt werden kann, es aber offenbar nicht wenige Personen betrifft.

Das lässt zumindest das entsprechende Anhörungsverfahren vermuten, das jetzt beginnt und insgesamt 45 Tage andauern wird. Laut britischem Recht ist ein solches Verfahren nicht notwendig, wenn weniger als 20 Mitarbeiter entlassen werden. Sollen zwischen 20 und 99 Angestellte entlassen werden, beträgt die Dauer mindestens 30 Tage. Bei 100 oder mehr Mitarbeitern muss eine mindestens 45-tägige Konsultationsphase eingeleitet werden.

Aus diesem Grund liegt die Vermutung nahe, dass Build a Rocket Boy sich von mehr als 100 Mitarbeitern trennen möchte. IGN zufolge beschäftigt das Studio allein in Großbritannien etwa 300 Angestellte, und im Ausland sind weitere rund 200 Mitarbeiter tätig. Von offizieller Seite gibt es bislang jedoch noch keinen Kommentar zu den Berichten.

Fragliche Zukunft für MindsEye – Ehrgeizige Post-Launch-Pläne in Gefahr?

Sollten sich die Berichte bewahrheiten, könnte dies auch negative Auswirkungen auf die ambitionierten Post-Launch-Pläne für „MindsEye“ nehmen. Ende Mai kündigte Game Director Leslie Benzies an, das Actionspiel ein ganzes Jahrzehnt lang mit neuen Inhalten zu unterstützen und zu erweitern, um es letztendlich in einen vollwertigen Open-World-Titel zu verwandeln. Auch ein Multiplayer-Modus wurde in Aussicht gestellt.

Neben den offiziellen Inhalten, die von den Entwicklern erstellt werden, kann auch die Community eigene Inhalte für MindsEye schaffen. Durch die zur Verfügung gestellten Game Creation Tools sind neue Missionen oder sogar komplette Szenarien möglich, die anschließend von allen Spielern gespielt werden können.

Doch nach dem desaströsen Start und den nun drohenden Entlassungen scheint die Zukunft von MindsEye ohnehin mehr als fraglich. Darüber hinaus konnte das Spiel einen weiteren Negativrekord aufstellen: Mit einem Metascore von 38 und einer Nutzerbewertung von 2,6 ist es bislang das am schlechtesten bewertete Spiel des Jahres.

