Nintendos Sakurai schlägt Alarm: Triple-A-Entwicklung nicht mehr tragbar – Ist KI die Rettung?

In einem Interview forderte Nintendos Game Director Masahiro Sakurai ein Umdenken in der Branche. Andernfalls drohe der Videospielindustrie im Bereich der Triple-A-Entwicklung im schlimmsten Fall, an ihre Grenzen zu stoßen – und nur noch mithilfe generativer KI überlebensfähig zu sein.

In den vergangenen Jahren sind die Entwicklungskosten großer Triple-A-Produktionen kontinuierlich gestiegen und haben immer wieder die Marke von 100 Millionen US-Dollar überschritten.

Laut Kritikern wird dies nicht nur zu steigenden Spielepreisen führen. Da bereits ein einziger Misserfolg das Aus bedeuten kann, gehen Entwickler und Publisher großer Titel mittlerweile auf Nummer sicher und vermeiden nahezu jedes kreative Risiko. Im Gespräch mit ITmedia (via NintendoEverything) äußerte sich Masahiro Sakurai, der Game Director hinter der erfolgreichen „Super Smash Bros.“-Reihe, zur aktuellen Entwicklung der Gamesbranche.

Sakurai betonte, dass er in der Produktion großer Triple-A-Blockbuster ein Geschäftsmodell sieht, das alles andere als nachhaltig ist. Sollte der Trend zu weiter steigenden Entwicklungskosten anhalten, werde die Branche seiner Meinung nach früher oder später vor ernsthaften Problemen stehen.

Generative KI die Rettung der Branche?

„Um ehrlich zu sein, ist es unmöglich vorherzusagen, was passieren wird. Ich denke, wir haben einen Punkt erreicht, an dem die Entwicklung groß angelegter Spiele, so wie wir sie derzeit betreiben, zu zeitaufwendig und nicht mehr nachhaltig ist“, kommentierte Sakurai die Entwicklung, die die Branche in den vergangenen Jahren durchlaufen hat.

Sollte innerhalb der Videospielindustrie kein Umdenken einsetzen, könnten Technologien wie generative KI einen möglichen Ausweg darstellen. Sie versetzt Entwickler nämlich in die Lage, ihre Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten.

Im Verlauf des Interviews ging Sakurai sogar noch einen Schritt weiter und skizzierte ein Szenario, in dem sich nur noch Entwickler und Publisher behaupten können, denen es gelingt, generative KI effizient in ihre Arbeitsprozesse einzubauen.

„Ich habe das Gefühl, dass wir so nicht weitermachen können. Aber im Moment ist generative KI die einzige effektive Lösung, die mir einfällt“, ergänzte Sakurai.

„Ich denke, wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir unser bisheriges System ändern müssen“, führte der Game Director aus. „Zum Beispiel, indem wir generative KI einsetzen, um die Arbeit effizienter zu gestalten. Ich glaube, wir treten in eine Ära ein, in der nur noch Unternehmen überleben werden, die sich gut an diesen Wandel anpassen können.“

Aktuell arbeitet Sakurai an zwei Projekten: Einem noch geheimen Titel, der sich seit 2022 in Produktion befindet, sowie einem neuen „Kirby Air Riders“, das 2025 für Switch 2 erscheint.

