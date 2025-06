Onimusha Way of the Sword: Eine ungeschnittene Version für die ganze Welt? Capcom klärt auf

Onimusha Way of the Sword:

In einem Interview sprachen Game Director Satoru Nihei und Produzent Akihito Kadowaki über die explizite Gewaltdarstellung in "Onimusha: Way of the Sword". Dabei verriet das kreative Duo unter anderem, ob in bestimmten Regionen mit Zensurmaßnahmen zu rechnen ist – oder ob der Action-Titel weltweit komplett ungeschnitten erscheinen könnte.

Die Game Awards 2024 im vergangenen Dezember nutzten die Verantwortlichen von Capcom, um mit „Onimusha: Way of the Sword“ einen neuen Ableger der beliebten Action-Reihe vorzustellen.

Laut Capcom erwartet die Spieler mit „Way of the Sword“ nicht weniger als die ultimative Schwertkampf-Action, bei der die Entwickler bewusst auf einen Open-World- und Soulslike-Ansatz verzichten. Das verriet Game Director Satoru Nihei in einem aktuellen Interview. Ergänzend zu diesen Aussagen gingen Nihei und Produzent Akihito Kadowaki im Gespräch mit 4Gamer auf die Gewaltdarstellung des Titels ein und wiesen darauf hin, dass diese deutlich drastischer ausfallen wird, als es die ersten Trailer vermuten lassen.

Dies wirft natürlich die Frage auf, ob je nach Region mit Schnitten zu rechnen ist. Laut Nihei und Kadowaki soll es jedoch in keiner Version von „Onimusha: Way of the Sword“ Kürzungen geben, da das Entwicklerteam solche Maßnahmen kategorisch ablehnt.

Spieler können Gewaltgrad und Blutdarstellung individuell anpassen

Weiter heißt es, dass Onimusha: Way of the Sword aufgrund seiner Gewaltdarstellung ausschließlich für ein volljähriges beziehungsweise erwachsenes Publikum freigegeben wird. Ein wesentlicher Grund dafür ist das sogenannte „Break Issen“-System, das es den Spielern ermöglicht, Gegner durch gezielte Angriffe zu verstümmeln und ihnen Gliedmaßen abzutrennen, um sie im Kampf zu schwächen.

Wem der Gewaltgrad zu drastisch erscheint, dem bieten die Entwickler laut eigenen Angaben die Möglichkeit, sowohl die Darstellung von Gewalt als auch von Blut individuell anzupassen und bei Bedarf deutlich abzuschwächen.

Trotz dieser Optionen verfolgt das Team unabhängig von kulturellen Sensibilitäten oder Alterseinstufungen jedoch eine klare Strategie und möchte „Onimusha: Way of the Sword“ in allen Regionen in einer ungeschnittenen Fassung veröffentlichen.

Zumal nur eine Uncut-Version das Spiel „in seiner vollen Intensität und künstlerischen Aussagekraft tragen könne“, wie es abschließend heißt.

Die Schwertkampf-Action erscheint nächstes Jahr

Einen handfesten Veröffentlichungstermin spendierte Capcom „Onimusha: Way of the Sword“ bislang nicht. Stattdessen gab der Publisher lediglich bekannt, dass der neueste Ableger der beliebten Reihe irgendwann im Jahr 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint. Die Spieler folgen der Geschichte eines Samurai, der einen Oni-Handschuh trägt.

Ein mystisches Artefakt, das seinem Träger die Macht verleiht, Genma zu töten. „In endlosen blutigen Auseinandersetzungen sucht der Protagonist nach seinem Grund zu kämpfen. Welches Schicksal wird ihn am Ende seines Weges erwarten“, führen die Entwickler zur Handlung des Samurai-Abenteuers aus.

