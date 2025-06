Phantom Blade Zero: S-Game präsentiert frische Screenshots und kündigt neue Hands-on-Demo an

Das chinesische Entwicklerstudio S-Game hat eine Reihe brandneuer Screenshots zu „Phantom Blade Zero“ veröffentlicht, die weitere Einblicke in das vielversprechende Action-Rollenspiel gewähren. Außerdem wird bereits in Kürze eine umfangreiche Hands-on-Demo im Rahmen eines Events spielbar sein.

Im Mai 2023 wurde im Zuge von Sonys großem PlayStation Showcase mit „Phantom Blade Zero“ ein neues Action-Rollenspiel angekündigt, für dessen Entwicklung sich das chinesische Studio S-Game verantwortlich zeichnet. Zudem basiert das Spiel auf der „Phantom Blade“-Mobile-Reihe, die bisher nur in China veröffentlicht wurde.

„Phantom Blade Zero“ verspricht jedoch ein ambitioniertes Projekt zu werden, das mit seiner Grafik und dem schnellen Kampfsystem bereits viel Aufmerksamkeit erregt hat. Nach „Black Myth: Wukong“ wird das Spiel bereits als der potenziell nächste große Hit aus China gehandelt. Neue Screenshots, die S-Game jetzt veröffentlicht hat, untermauern diesen Eindruck. Zudem wurde eine neue Hands-on-Demo angekündigt.

Neue Einblicke und Demo-Event in Peking

Veröffentlicht wurden die neuen Screenshots zu „Phantom Blade Zero“ über den offiziellen Instagram-Account. Zu sehen ist Protagonist und Elite-Attentäter Soul im Kampf gegen verschiedene Gegner. Auf einem Dach stellt er sich einem offenbar wendigen menschlichen Widersacher entgegen, bekommt es aber auch mit einem berittenen Speerträger und einem riesigen Koloss zu tun. Dabei ist ebenfalls zu erkennen, dass Soul stets auf unterschiedliche Waffen zurückgreift.

Anlass für die Veröffentlichung der neuen Bilder ist die Ankündigung einer Veranstaltung von Entwickler S-Game, die am 26. und 27. Juli 2025 zu einem Hands-on-Event in Peking laden. Dort können Gäste eine umfangreiche Demo von „Phantom Blade Zero“ ausprobieren, die unter anderem einen Blick auf die Erkundung, die Kämpfe und auch auf das Storytelling ermöglichen soll.

Das chinesische Entwicklerstudio lädt Fans und Entwickler aus aller Welt ein, am Event teilzunehmen und „Phantom Blade Zero“ selbst zu erleben. Doch auch wer nicht zufällig in Peking ist, dürfte im Anschluss an die Veranstaltung mit neuen Infos zum Spiel versorgt werden. Möglicherweise reist S-Game mit der Demo im Gepäck auch zur Gamescom im August. Bereits im letzten Jahr war das Studio mit einer spielbaren Version in Köln vor Ort.

Kein Soulslike – aber mit FromSoft-Level-Design und optionalem Hardcore-Modus

Auch wenn das bisherige Bildmaterial vielleicht den Eindruck erwecken mag: „Phantom Blade Zero“ wird kein Soulslike. Das haben die Entwickler bereits mehrfach betont. Demnach soll das Spiel deutlich mehr Fehler verzeihen, während sich das rasante Kampfsystem eher an klassischen Actionspielen wie etwa der „Devil May Cry“-Reihe orientiert. Zudem versprechen die Macher eine dichte Atmosphäre und eine packende Erzählung.

In einem Punkt hat sich S-Game aber dennoch von den FromSoft-Werken inspirieren lassen: dem Level-Design. Wie die Entwickler erklärten, gehöre man zu den Verfechtern von vernetzten und dichten Welten, die man auch für sein eigenes Spiel umsetzen möchte. „Wir wollen sehr robuste Levels mit viel Tiefe und Dichte“, so ein Sprecher des Studios.

Wer nach einer Herausforderung sucht, wird sie aller Voraussicht nach aber auch in „Phantom Blade Zero“ finden – zumindest optional und nach dem erstmaligen Durchgang. So haben die Entwickler auf der Gamescom 2024 Feedback erhalten, „dass das Spiel noch schwieriger sein könnte“, was sie dazu veranlasst hat, einen knallharten Hardcore-Modus mit besonderer Gegner-KI zu integrieren. Doch: „Beim ersten Durchspielen werden wir unser Bestes geben, damit fast jeder Spieler Spaß hat.“

Erscheinen soll „Phantom Blade Zero“ voraussichtlich im Herbst des nächsten Jahres. Ein konkreter Release-Termin ist bislang noch nicht bekannt. Geplant ist die Veröffentlichung für die PS5 und den PC, während eine Xbox-Version womöglich zu einem späteren Zeitpunkt folgen könnte.

