PS5 & PS4: Vorbesteller-Charts – Borderlands 4, Death Stranding 2 und Ready or Not müssen sich einem Pass geschlagen geben

Welche Spiele sind im PlayStation-Store besonders gefragt? Die aktuelle Übersicht zeigt, welche Titel vor dem Release am häufigsten vorbestellt wurden. Mit dabei sind Games, die in Kürze den Markt erobern werden. Doch ein Addon reservierte sich den Spitzenplatz.

Spiele lassen sich nicht nur im herkömmlichen Handel vorbestellen, beispielsweise bei Amazon und Co. Auch der PlayStation-Store bietet eine solche Möglichkeit an. Und die dazugehörige Top 20 verrät, an welchen Spielen die Leute besonders interessiert sind.

Dabei ist der erste Eintrag nicht einmal ein Spiel im eigentlichen Sinne, sondern eine Erweiterung. Der „Ark Lost Colony Expansion Pass“ eroberte kurz nach der Enthüllung den Spitzenplatz der meistverkauften Vorbestellungen im PlayStation-Store. Inbegriffen sind neben dem namensgebenden Addon unter anderem ein paar Sofortzugriffsboni. Verkauft wird der Pass für 29,99 Euro.

Große Namen mehrfach in den Charts

Ebenfalls hoch im Kurs: „Death Stranding 2 On the Beach“ in der Digital Deluxe Edition, die mit einem Preis von 89,99 Euro auf Platz 2 verweilt. Die reguläre Version des Hideo-Kojima-Spiels folgt auf Rang 5 und kostet zehn Euro weniger. Der Launch erfolgt am 26. Juni 2025. Käufer der Digital Deluxe Edition können zwei Tage früher loslegen.

Auch „Borderlands 4“ ist gleich mit drei Versionen unter den Top 10 vertreten, darunter die Super Deluxe Edition für 129,99 Euro auf Rang 3, die Standard Edition für 79,99 Euro auf Platz 6 und die „Deluxe Edition für 99,99 Euro auf Rang 10. Der Launch erfolgt allerdings erst im September. Einen neuen Schub bei den Vorbestellungen brachte offenbar das jüngste Event, bei dem unter anderem ein Story-Trailer gezeigt wurde:

„Ready or Not“ erreichte mit der Digital Deluxe Edition (69,99 Euro) Platz 4, doch auch die reguläre Edition ist vertreten. Am 15. Juli 2025 geht es hier los.

Top 20 der meistverkauften Vorbestellungen im PSN:

Ark Lost Colony Expansion Pass (29,99 Euro) Death Stranding 2 Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) Borderlands 4 Super Deluxe Edition (129,99 Euro) Ready or Not Digital Deluxe Edition (69,99 Euro) Death Stranding 2 (79,99 Euro) Ready or Not (49,99 Euro) Borderlands 4 (79,99 Euro) Destiny 2 Jahr der Prophezeiung Ultimate Edition (99,99 Euro) Jurassic World Evolution 3 Deluxe Edition (74,99 Euro) Borderlands 4 Deluxe Edition (99,99 Euro) Gears of War Reloaded (39,99 Euro) Rust Console Edition (49,99 Euro) Mafia The Old Country Deluxe Edition (59,99 Euro) Tony Hawks Pro Skater 3 + 4 Digital Deluxe Edition (69,99 Euro) Digimon Story Time Stranger Ultimate Edition (119,99 Euro) Tony Hawks Pro Skater 3 + 4 Cross Gen Edition (49,99 Euro) Dying Light The Beast Deluxe Edition (79,99 Euro) Dying Light The Beast (69,99 Euro) EA Sports MVP Bundle (159,99 Euro) Die Sims 4 Zauber der Natur Erweiterungspack (39,99 Euro)

Wie sich die Spiele nach dem Launch schlagen und ob die Platzierungen in den Vorbesteller-Charts ein verlässlicher Hinweis darauf sind, ob tatsächlich ein Bestseller bevorsteht, verraten die regulären Charts mit bereits veröffentlichten Games, darunter die Ranglisten für Deutschland. Der Fall „MindsEye“ machte einmal mehr deutlich, dass ein frühzeitiges Vertrauen in die Marketingversprechen nicht immer gerechtfertigt ist.

