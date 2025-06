Switch 2: Wo bleiben die Indie-Spiele? Entwickler äußern sich und kritisieren Nintendo

Vielen Spielern fiel auf, dass kleinere Indie-Spiele zum Launch der Switch 2 Mangelware waren und es weiterhin sind. Doch woran liegt das? Mehrere Entwickler äußerten sich zu diesem Thema und übten Kritik an Nintendo.

Anfang Juni veröffentlichte Nintendo die Switch 2 und feierte mit über 3,5 Millionen verkauften Konsolen in vier Tagen die größte Markteinführung einer Konsole überhaupt.

Auch aus den USA und Japan erreichten uns kurz nach der Markteinführung Erfolgsmeldungen. Während zum Launch diverse große First- und Third-Party-Titel geboten wurden, waren Indie-Spiele abgesehen von Ausnahmen wie „No Man’s Sky“ eher spärlich gesät. Wie mehrere Indie-Studios gegenüber GamesIndustry.biz bestätigten, hätten sie zur Markteinführung der Switch 2 gerne eigene Spiele beziehungsweise entsprechende technische Upgrades zu ihren Titeln zur Verfügung gestellt.

Allerdings kritisieren mehrere Betroffene, dass Nintendo bei der Vergabe von Dev-Kits führende Publisher beziehungsweise größere Studios bevorzugte und gleichzeitig kleinere Indie-Entwickler in ihren Möglichkeiten einschränkte.

Entwickler klagen über mangelhafte Kommunikation

Gareth Damian Martin, Entwickler von „Citizen Sleeper 2“, hätte seinen Titel gerne zum Launch für die Switch 2 veröffentlicht. Allerdings erhielt er das benötigte Dev-Kit nicht rechtzeitig. Ähnlich äußerten sich Tony Gowland von Ant Workshop und Chris Wright von Fellow Traveller.

Doch nicht nur die fehlenden oder zu spät erhaltenen Dev-Kits sorgen für Unmut. Des Weiteren kritisieren die betroffenen Indie-Studios die mangelhafte Kommunikation seitens Nintendo, die kleineren Entwicklern die Planung von Projekten für die Switch 2 deutlich erschwert.

Wie Gowland vermutet, priorisiert Nintendo bei der Vergabe von Dev-Kits Titel, die von der zusätzlichen Leistung der Switch 2 profitieren und auf der originalen Switch nicht möglich waren.

„Ich glaube, aufgrund der umfassenden Abwärtskompatibilität“, fuhr er fort, „liegt ihre [Nintendos] aktuelle Priorität darin, Kits für Titel bereitzustellen, für die keine originale Switch-Version in Arbeit ist. Zumindest war das der Eindruck, den ich bekommen habe, als wir wegen Into the Restless Ruins nachgefragt haben.“

Ein weiteres Problem sei die frühzeitige Integration von Entwicklerumgebungen wie Unity, Unreal Engine 5 oder GameMaker. Zwar sind die nötigen Plug-Ins bereits vorhanden, können jedoch nur von Nintendo zertifizierten Entwicklern genutzt werden. Auch hier gingen kleinere Indie-Studios laut eigenen Angaben bislang leer aus.

Studios üben sich in Geduld

In dem Bericht weist GamesIndustry.biz darauf hin, dass die mangelhafte Kommunikation seitens Nintendo dazu führen könnte, dass die betroffenen Studios den Fokus erst einmal auf andere Handhelds wie das Steam Deck, das Legion Go oder das ROG Ally verlagern könnten. Ein langfristiger Schaden für die Switch 2 sei jedoch nicht zu befürchten.

Aufgrund des beeindruckenden Erfolges der ersten Switch würden sich die Indie-Entwickler einfach in Geduld üben und ihre Spiele so schnell wie möglich auf die Switch 2 portierten, sobald sie ihre Dev-Kits erhalten.

„Unsere Hoffnung ist im Grunde, dass sie das angehen und die Sache schnell vorantreiben“, sagte Wright. Andernfalls mache er sich Sorgen um den Spiele-Nachschub für die Switch 2. „Wie sieht das nächste Jahr aus?“, fragte er. „Werden wir eine Durststrecke bei neuen Inhalten erleben?“

„Wir würden uns wünschen, dass sie das jetzt, wo der Launch vorbei ist, vielleicht ein bisschen beschleunigen“, ergänzte Wright. „Wird es ein paar Jahre dauern, bis es zu einem breiteren Zugang kommt, der zu Veröffentlichungen führt? Wir würden uns wünschen, dass sie das jetzt, wo der Launch vorbei ist, vielleicht ein bisschen beschleunigen, einige Informationen herausgeben und Wege schaffen, damit mehr Indie-Entwickler an Kits kommen.“

In Europa kostet die Switch 2 469,99 Euro. Zudem bietet Nintendo zeitlich begrenzt ein Bundle für 509,99 Euro an, das neben der Konsole einen Download-Code für den Fun-Racer „Mario Kart World“ enthält.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren