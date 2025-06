Assassin’s Creed Shadows: Update 1.0.6 erscheint morgen mit neuen Inhalten und Nightmare-Schwierigkeitsgrad – Changelog

Bereits am morgigen Mittwoch, dem 25. Juni, wird für „Assassin’s Creed Shadows“ das neue Update 1.0.6 erscheinen. Den Termin hatte Ubisoft in der vergangenen Woche verkündet und darüber hinaus auch Rufino vorgestellt – einen neuen Verbündeten, den die Spieler rekrutieren können.

Doch nun hat der Publisher alle weiteren Details zur kommenden Aktualisierung bekannt gegeben: Demnach wird der Patch auf der PS5 etwa 6,27 Gigabyte groß und ab 14 Uhr unserer Zeit zum Download verfügbar sein. Die jetzt ebenfalls veröffentlichten Patch Notes liefern außerdem alle wichtigen Details zu sämtlichen neuen Inhalten und Verbesserungen.

Highlight von Update 1.0.6 dürften die neuen, kostenlosen Story-Inhalte sein: In der Questreihe „Eine kritische Begegnung“ treffen Spieler auf Rufino, einen alten Freund von Tomiko und Heiji, der Naoe und Yasuke um Hilfe bittet, nachdem eine geheime Organisation einen Auftragsmörder auf ihn angesetzt hat. Nach Abschluss der Aufgaben kann Rufino – wie alle anderen Verbündeten – angeheuert werden.

Ebenfalls neu ist der Nightmare-Schwierigkeitsgrad, der die Spieler in „Assassin’s Creed Shadows“ vor eine größere Herausforderung stellen soll. Unter anderem sind Verteidigungsoptionen weniger effektiv und Gegner verursachen mehr Schaden. Zudem wurde die KI der Kontrahenten verbessert und für den Kampf wichtige Gegenstände wie Rationen und Ressourcen lassen sich seltener finden.

Darüber hinaus wird mit der neuen Aktualisierung eine Option eingeführt, die sich die Community bereits vielfach gewünscht hatte. Diese ermöglicht es, dass Naoe und Yasuke ihre Kopfbedeckungen auch in den Zwischensequenzen tragen.

Assassin’s Creed Shadows – Titel-Update 1.0.6 Changelog

Patch-Highlights

Critical Role

Für unsere zweite besondere Zusammenarbeit haben wir uns mit Critical Role zusammengetan, um diese neuen Inhalte in Assassin’s Creed Shadows zu bringen. Dazu gehören eine neue kostenlose Quest namens „Eine kritische Begegnung“, ein neuer Verbündeter zum Rekrutieren und eine neue Trophäe/Achievement für deine Sammlung.

Neues kostenloses Story-Paket: „Eine kritische Begegnung“

Rufino, ein alter Freund von Tomiko und Heiji, fordert eine Lebensschuld ein, nachdem er eine tödliche Verschwörung aufgedeckt hat. Während seiner Arbeit als Übersetzer entdeckte er Beweise dafür, dass eine geheimnisvolle Organisation Attentäter angeheuert hat, um einflussreiche Bürger zu eliminieren. Jetzt wendet er sich an Naoe und Yasuke, um Hilfe zu erhalten und diese Mörder aufzuhalten.

Neuer Schwierigkeitsgrad: Nightmare (Albtraum)

Wir fügen einen neuen Schwierigkeitsgrad (Albtraum) hinzu, der zusätzliche Herausforderungen auf deiner Reise einführen wird. Dieser Modus wird sowohl den Kampf als auch die Tarnung beeinflussen und erfordert mehr taktische Planung und größere Aufmerksamkeit für deine Umgebung. Bereite dich auf härtere Feinde und ein intensiveres Gesamterlebnis vor. Hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf einige Änderungen, die du von diesem neuen Schwierigkeitsgrad erwarten kannst:

Die defensiven Optionen des Spielers sind weniger effektiv, und Gegner verursachen auf allen Stufen mehr Schaden. Zum Beispiel: Parieren erfordert jetzt perfektes Timing, um den Treffer abzulenken – unvollkommene Paraden blockieren den eingehenden Schaden nur teilweise.

Die KI der Gegner ist intelligenter, schneller und aggressiver in verschiedenen Situationen, einschließlich der Entdeckung. Zum Beispiel: Selbst beim Schleichen erzeugt Naoe jetzt Geräusche! Und selbst im Schatten kann sie beim Bewegen gesehen werden!

Zum Beispiel: Gegner werden nach Ausweichmanövern oder Paraden nicht mehr verwundbar – nur Fähigkeiten können sie in einen verwundbaren Zustand versetzen.

Kampfressourcen (wie Adrenalin, Rationen und Shinobi-Gegenstände) sind schwerer zu finden, wodurch ihre Verwendung noch wichtiger wird.

Kopfbedeckungen in Zwischensequenzen umschalten

Wir freuen uns, ein häufig angefragtes Feature einzuführen: Spieler können jetzt wählen, ob Kopfbedeckungen, sei es eine Kapuze, ein Helm, ein Stirnband oder mehr, während der Zwischensequenzen angezeigt werden sollen. Jetzt kann dein Stil auch in Dialogszenen glänzen! Die Option findest du in den Spieleinstellungen. Beachte, dass Kopfbedeckungen in Filmsequenzen oder in einigen spezifischen Fällen, in denen eine Regel diese Einstellung überschreibt (romanzspezifische Zwischensequenzen), nicht angezeigt werden.

VFX-Umschalter

Spieler können jetzt bestimmte VFX deaktivieren/aktivieren, um ihr Erlebnis weiter anzupassen. Dazu gehört die Möglichkeit, die Beute an Leichen, die letzte bekannte Position des Spielers, die Indikatoren für Spezialangriffe der Gegner und mehr auszublenden oder anzuzeigen. Alles ist im Menü für die Oberflächenoptionen zugänglich.

Open-World-Alarm

Wir haben das regionale Alarmsystem, das in Burgen verfügbar ist, auf die gesamte Provinz ausgeweitet. Wenn du jetzt wiederholt Zivilisten oder Militäreinheiten außerhalb von Burgen angreifst, kann der Alarm ausgelöst werden, und eine Gruppe von Wächtern wird dich in der Welt jagen.

Kamera-Voreinstellung für Pferde

Du kannst jetzt zwischen 3 verschiedenen Kamera-Voreinstellungen wechseln, während du auf deinem Reittier unterwegs bist (halte die Abwärtstaste auf dem Controller / die ‚X‘-Taste auf der Tastatur gedrückt, während du reitest), was ein cineastischeres Erlebnis ermöglicht, um die volle Schönheit Japans zu genießen.

Liste der Fehlerbehebungen

Allgemein

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Onryo-Maske sichtbar blieb, obwohl die Option zum Ausblenden der Ausrüstung ausgewählt war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler keine Meisterschaftspunkte verdienen konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Meisterschaftspunkte nach dem Zurücksetzen des Meisterschaftsbaums nicht zurückgegeben wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler auch ohne gameplaybezogene Einschränkungen keine Charaktere mehr wechseln konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Verbündete in den Veteranenrang trainiert werden konnten, ohne das Dojo auf Stufe 3 zu verbessern.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Gennojo nach der Rekrutierung nicht sofort im Versteck erschien. Er war damit beschäftigt, sich die Haare zu waschen!

Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Spieler manchmal in einer roten Zone feststeckte, ohne sich irgendwohin schnellreisen zu können, indem ihm die Schnellreise zum Versteck ermöglicht wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Oni-Zeichnung nach Abschluss der Quest „Vision der Reiche“ auf dem Bildschirm feststeckte.

Verschiedene Lokalisierungsprobleme wurden behoben.

Quests

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler in der Quest „Eine zufällige Begegnung“ nicht vorankommen konnten, wenn sie Fuyu folgten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler die Quest nach dem Besiegen aller Kabukimono nicht abschließen konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Lady Oichis Brief nach der Fuji-Maru-Zwischensequenz nicht mehr verfügbar war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler nicht mit Katsuhime auf dem Feld sprechen konnten, als sie auf dem Boden saß. Sie wollte einfach nur ihre Ruhe!

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Verfolgen der Quest „Tempelgeschichten“ nur eine Fortschrittsleiste ohne Text anzeigte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Genzaburos Teppo-Meister im Kaya-Schrein fehlte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Yagyu Munetoshi einen späteren Plotpunkt zu früh in der Quest „Nobutsunas Schüler“ enthüllte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler den Godai der Leere nicht eliminieren konnten, weil der NPC fehlte. Er nahm seinen Namen zu ernst.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler die Quest „Tagebuch von Lady Rokkaku“ nach dem Ausweichen und Fallenlassen von Katsuhime nicht abschließen konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler die Quest „Tagebuch von Lady Rokkaku“ nicht abschließen konnten, wenn es keine sofortige Option gab, Katsuhime zu tragen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler in der Quest „Köpfe rollen“ durch eine Anomalie glitchten, wodurch Animus-Aktivitäten nicht verfügbar waren.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler in der Quest „Verlorene Ehre“ nicht vorankommen konnten, weil das Spiel nicht zu Naoe wechselte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler nach dem Tod nicht im Turnier vorankamen.

Visuelles & Grafik

Einige kleinere visuelle Probleme wurden behoben.

Falsch platzierte visuelle Elemente des Dunkelholz-Kusarigama wurden behoben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem alle NPC-Pferde identisch aussahen.

Ein Clipping-Problem mit Naoes Sekiryu-Outfit wurde behoben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das „Bloodshade Katana“ außerhalb der Scheide sichtbar war, wenn es transmoggt wurde.

Ein Problem mit der Bewegungphysik der Rüstung des Dead by Daylight Oni wurde behoben.

Audio

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Trittschall-Audio gelegentlich verstummte, wenn die Karte während der Bewegung geöffnet wurde.

Weitere Aktualisierungen geplant – Story-DLC im Herbst

Mit der Veröffentlichung von Update 1.0.6 ist die von Ubisoft Ende April bereitgestellte Roadmap für „Assassin’s Creed Shadows“ komplett – zumindest vorerst. Auch in den nächsten Monaten sollen noch weitere Aktualisierungen erscheinen, die neue Inhalte mit sich bringen. Auf der Liste stehen unter anderem noch der „Neues Spiel+“-Modus, weitere Crossover-Events und Verbesserungen, die auf dem Feedback der Community basieren.

Im Herbst dieses Jahres steht überdies auch noch die große Story-Erweiterung „Die Klauen von Awaji“ an. Ein konkreter Release-Termin ist bislang zwar noch nicht bekannt, allerdings deutete erst kürzlich ein Leak daraufhin, dass mit der Veröffentlichung wohl Anfang Oktober zu rechnen ist. Der DLC wird Spieler auf die titelgebende Insel führen und unter anderem neue Gebiete und exklusive Ausrüstung umfassen.

Ubisoft verspricht für die Erweiterung eine zusätzliche Spielzeit von mindestens zehn Stunden, während sich die Atmosphäre vom Hauptspiel abheben soll. Obendrein erhalten alle Spieler, die „Assassin’s Creed Shadows“ vorbestellt haben, „Die Klauen von Awaji“ völlig kostenlos.

