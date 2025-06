Death Stranding 2: Lohnt sich die PS5 Pro? Direkter Grafikvergleich zwischen PS5 und PS5 Pro

Während „Death Stranding 2“ dank Early Access bereits seit heute für diejenigen spielbar ist, die sich für die digitale Deluxe Edition oder die Collector’s Edition entschieden haben, müssen sich alle anderen noch bis zum 26. Juni gedulden. Doch eins steht schon jetzt fest: Das neue Werk von Hideo Kojima zählt zu den visuell beeindruckendsten PS5-Titeln und beweist einmal mehr, was die Decima Engine zu leisten vermag.

Bereits auf der herkömmlichen PS5 zaubert das Grafikgerüst von Guerrilla Games eine fast schon fotorealistische Darstellung auf den Bildschirm und punktet mit einer nahezu tadellosen Optimierung. Doch wie schlägt sich „Death Stranding 2“ auf der PS5 Pro? Kann Sonys Power-Konsole noch mehr herausholen, oder fallen die Unterschiede kaum ins Gewicht?

PS5 Pro liefert im Performance-Modus den größten Unterschied

Die Antwort auf diese Frage liefert ein detaillierter Grafikvergleich des bekannten YouTube-Kanals ElAnalistaDeBits, der „Death Stranding 2“ auf der PS5 und der PS5 Pro gegenüberstellt. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass auf beiden Konsolen zwei Grafikmodi zur Auswahl stehen: Qualität und Leistung.

Im Qualitätsmodus wird eine dynamische 2160p-Auflösung ausgegeben, die mit einer begrenzten Bildrate von 30 FPS gepaart wird. Auf der PS5 liegt die Pixeldichte in der Regel zwischen 1800p und 2160p, während die PS5 Pro stabilere und konstantere 4K-Werte liefert. Abgesehen von besseren Reflexionen auf der Pro sind die visuellen Unterschiede zwischen den beiden Konsolen im Spiel jedoch kaum wahrnehmbar

Der Performance-Modus zeichnet jedoch ein anderes Bild: Mit 60 Bildern pro Sekunde sinkt die dynamische Auflösung auf 1440p, die auf 2160p hochskaliert wird. Auf der PS5 Pro werden im Vergleich zur Basis-PS5 jedoch bessere Details, Reflexionen, eine höhere Sichtweite und feinere Schatten geboten, sodass insgesamt eine hochwertigere Bildqualität erreicht wird.

Performance-Modus auf beiden Plattformen die bessere Wahl

Darüber hinaus kann die PS5 Pro im Leistungsmodus in Kombination mit einem 120-Hz-fähigen Display und aktiviertem VRR an manchen Stellen eine Bildrate von mehr als 60 FPS erreichen. Was die Ladezeiten anbelangt, sind beide Plattformen etwa gleichauf – im Offline-Modus fallen die Ladevorgänge sogar noch kürzer aus.

Zudem hält ElAnalistaDeBits in seinem Fazit fest, dass die visuellen Unterschiede zwischen dem Qualitäts- und Leistungsmodus auf der PS5 Pro minimal sind, sodass die flüssigeren 60 Bilder pro Sekunde stets die bessere Wahl sind – auch auf der herkömmlichen PS5, die sich ebenfalls außerordentlich gut schlägt.

Insgesamt bietet die PS5 Pro bei „Death Stranding 2“ genau die erwarteten Optimierungen: eine schärfere Bildqualität, flüssigere Bildraten und feine, aber wirkungsvolle Grafikverbesserungen. Wer jedoch keine allzu hohen Ansprüche an die Optik hat oder kein großes 120-Hz-Display besitzt, wird auch mit der Basis-PS5 ein absolut zufriedenstellendes Erlebnis bekommen. Für Grafik-Enthusiasten ist Sonys Pro-Konsole im Falle von „Death Stranding 2“ jedoch ein durchaus lohnendes Upgrade.

