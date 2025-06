Dune Awakening: Bricht schon vor dem PS5-Launch Rekorde – NCsoft liefert beeindruckende Zahlen

Während sich Spieler auf den Konsolen noch eine Weile in Geduld üben müssen, dürfen PC-Spieler seit zwei Wochen die Welt von "Dune: Awakening" erkunden. Wie NCsoft bekannt gab, knackte das Survival-MMO schon jetzt interne Rekorde.

Im Gegensatz zu PS5- und Xbox Series X/S-Spielern, die sich noch eine Weile gedulden müssen, erhielten PC-Nutzer bereits am 10. Juni 2025 Zugriff auf „Dune: Awakening“.

Zwar hatte das Survival-MMO zum Launch mit kleineren Problemen zu kämpfen, an deren Behebung derzeit gearbeitet wird. Dies änderte jedoch nichts daran, dass der kommerzielle Erfolg nicht lange auf sich warten ließ. Wie NCsoft bekannt gab, entwickelte sich „Dune: Awakening“ umgehend zu einem Hit und brach den Rekord für das sich am schnellsten verkaufende Spiel in der 32-jährigen Geschichte des Studios.

Diesen Titel hielt bislang „Conan Exiles“. Seit dem Release am 10. Juni 2025 verkaufte sich die PC-Version von „Dune: Awakening“ laut NCsoft bereits über eine Million Mal.

Entwickler bedanken sich bei der Community

„Dune: Awakening ist am 10. Juni erschienen – und bereits 1.000.000 Spieler sind erwacht! Damit ist es nun offiziell das sich am schnellsten verkaufende Spiel in der Geschichte von Funcom“, teilte das Studio seinen Fans mit. „Zum Vergleich: Conan Exiles benötigte ein ganzes Jahr, um diese Zahl zu erreichen. Wir sind wirklich dankbar und fühlen uns geehrt von diesem großartigen Empfang.“

Wie NCsoft ergänzte, haben die Spieler seit dem PC-Launch 25.529.505 km² des ikonischen Planeten erkundet, 6.110.629.000 Gramm Spice konsumiert und über eine halbe Million Ornithopter hergestellt.

„Der Launch war wie ein Coriolis-Sturm, und wir reiten noch immer auf diesem mächtigen Wind“, so das Studio in Anspielung auf die Bugs, mit denen „Dune: Awakening“ zum Release auf dem PC zu kämpfen hatte.

„Wir haben so viele unglaubliche Dinge von euch gesehen – eure Basen, die knappen Begegnungen mit Shai-Hulud, epische Sprünge mit Fahrzeugen, Kämpfe, Entdeckungen, Siege, heldenhafte Tode – und noch vieles mehr …“

Wann erscheint das Surival-MMO für die PS5?

Passend zum Release für den PC sprachen die Verantwortlichen von NCsoft im einer Pressemitteilung kürzlich über die geplante Veröffentlichung von „Dune: Awakening“ für die Konsolen. Wie das Studio einräumte, wird Spielern auf der PS5 und der Xbox Series X/S noch etwas Geduld abverlangt.

Vor 2026 sei nämlich nicht mit dem Release für die Konsolen zu rechnen. „PC-Spieler können sich bereits heute in Dune: Awakening stürzen, aber Funcom hat auch bestätigt, dass das Spiel auch für PlayStation und Xbox erscheint. Die Veröffentlichung für Konsolen wird irgendwann im Jahr 2026 erwartet“, schrieb NCsoft.

