Dying Light The Beast: Castor Woods im Detail – Neues Video stellt die offene Spielwelt vor

„Dying Light: The Beast“ führt Spieler in die ehemalige Touristenstadt Castor Woods, die in einer Nationalpark-Umgebung angesiedelt ist. Was genau die offene Welt zu bieten hat, wurde von Entwickler Techland jetzt in einem neuen Video etwas genauer vorgestellt.

Mit „Dying Light: The Beast“ arbeitet Techland aktuell am nächsten Teil der erfolgreichen Actionspiel-Reihe, der bereits im diesjährigen Sommer erscheinen wird. Ursprünglich als Erweiterung für den zweiten Teil geplant, wuchs das Projekt jedoch so stark an, dass sich das polnische Studio dazu entschied, es zu einem eigenständigen Spiel zu entwickeln.

So dürfen sich Fans der Reihe nicht nur auf ein Wiedersehen mit Kyle Crane, dem Protagonisten des ersten Teils, freuen. Mit der Stadt Castor Woods und ihrer Umgebung wird außerdem auch eine völlig neue und gewohnt offene Spielwelt geboten. Und was genau die Spieler erwarten können, hat Techland jetzt in einem neuen Video etwas detaillierter vorgestellt.

Ein genauer Blick auf Castor Woods und seine Biome

Castor Woods ist eine ehemalige Touristenstadt, die aufgrund der Berge, den Wäldern und der Nähe zu einem Nationalpark auch unterschiedliche Biome bietet. Inspiriert wurde der Hauptschauplatz von „Dying Light: The Beast“ von den Schweizer Alpen, wie Techlands Art Directorin Katarzyna Tarnacka-Polito im neuen „Behind the Beast: Explore Castor Woods“-Video verrät.

Der einst so lebhafte Ort hat sich nach dem Zombie-Ausbruch jedoch drastisch verändert. Dennoch können Spieler in der Stadt verlassene Restaurants, Bars und andere Gebäude erkunden. Auch das historische Viertel mit seinen Hotels und großen Gebäuden, die einst den wohlhabendsten Bewohnern gehörten, lädt zur Erkundung ein.

Im angrenzenden Nationalpark, der an den realen Tafelberg-Nationalpark in Polen angelehnt ist, warten Berghütten und Picknickplätze, während sich das ehemalige Industriegebiet mit seinen Gebäuden, Silos, Lagerhäusern und Produktionshallen ebenfalls vollständig erkunden lässt. Darüber hinaus erstreckt sich ringsum viel Ackerland.

Atmosphäre soll zu Horror und Spannung zurückkehren

Castor Woods bietet aber nicht nur optisch viel Abwechslung, sondern unterstützt durch sein Design auch das Gameplay von „Dying Light: The Beast“ – allen voran natürlich das Parkour-System. So können die Spieler wieder wie gewohnt die Dächer unsicher machen und sich so vor den Zombiehorden auf den Straßen in Sicherheit bringen.

Zudem versprechen die Entwickler eine Rückkehr zur bekannten Atmosphäre des ersten Teils, die mehr Wert auf Spannung und Horror legt, nachdem diese beiden Aspekte im letzten Spiel etwas in den Hintergrund getreten sind.

Die Veröffentlichung von „Dying Light: The Beast“ erfolgt am 22. August 2025 – vorerst aber nur für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Die angekündigten Versionen für die PS4 und Xbox One wurden vorerst verschoben und sollen bis zum Jahresende nachgereicht werden. Dadurch will Techland sicherstellen, das „bisher beste Dying Light-Spiel“ abzuliefern. Und auch wenn die Zahl 3 nicht im Titel steht, behandeln es die Entwickler inoffiziell wie „Dying Light 3“.

