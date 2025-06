Final Fantasy 14: „Haben es uns zu bequem gemacht“ – Yoshida räumt sinkende Qualität ein und gelobt Besserung

In einem Livestream stellte sich Director und Produzent Naoki Yoshida der Kritik der Spieler und räumte ein, dass das Online-Rollenspiel "Final Fantasy 14" zuletzt mit einer sinkenden Qualität zu kämpfen hatte. Doch worauf ist die Entwicklung der näheren Vergangenheit zurückzuführen?

Seit der Veröffentlichung der „Dawntrail“-Erweiterung im vergangenen Sommer klagt die Community von „Final Fantasy 14“ immer wieder über technische und spielerische Probleme.

Eine Entwicklung, die nicht nur den Spielern aufgefallen ist. Wie Director und Produzent Naoki Yoshida in einem aktuellen Livestream einräumte, ist auch das Entwicklerteam mit der jüngsten Entwicklung von „Final Fantasy 14“ unzufrieden. In diesem Zusammenhang sprach Yoshida von „zahlreichen Bugs, für die das Team eine Notfallwartung oder einen Hotfix benötigte.“

Probleme, derer sich die Entwickler ganz klar bewusst seien. „Ich habe das Gefühl, dass unsere Servicequalität in letzter Zeit nachgelassen hat“, räumte Yoshida offen ein.

Yoshida über die Schattenseiten des Erfolgs

„Das finde ich nicht sehr gut… Es fühlt sich an, als hätten wir uns zu sehr an die Dinge gewöhnt und es uns zu bequem gemacht“, erklärte der Director und Produzent weiter. Laut Yoshida sieht sich sein Team mitunter mit den Schattenseiten des Erfolges konfrontiert. Da die Spielerzahlen von „Final Fantasy 14“ in den vergangenen Jahren kontinuierlich zulegten, musste auch das Team entsprechend wachsen.

Yoshida erklärte, dass das Team nach dem enormen Erfolg des Spiels erweitert wurde – dieses Wachstum habe sich jedoch letztlich negativ auf die Arbeitsprozesse des Studios ausgewirkt.

„Wir sind gewachsen und die Prozesse haben nicht so funktioniert, wie wir es beabsichtigt hatten. Das möchten wir wieder verbessern. Gerade bei neuen und umfangreichen Inhalten, die wir kürzlich veröffentlicht haben, war das schwierig“, führte Yoshida aus.

„Wir möchten weiterhin unterhaltsame und fesselnde Inhalte bieten und werden uns bemühen, besser zu werden.“

Update 7.3 erscheint Anfang August

Aktuell konzentrieren sich die Entwickler auf die Arbeiten am Update 7.3, das Anfang August unter dem Namen „The Promise of Tomorrow“ erscheint. Geplant sind neue Inhalte wie weitere Quests für das Hauptszenario, neue Dungeons, kosmetische Inhalte und eine Fortführung des Hildibrand-Abenteuers.

Des Weiteren kündigte das Team ein neues tiefes Gewölbe, Updates für den PvP-Modus und weitere Neuerungen an. Eine Übersicht über alle geplanten Inhalte findet ihr auf der offiziellen Website.

„Final Fantasy 14“ ist für PC, PS4, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich.

