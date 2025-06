Hytale: Entwicklung der Minecraft-Alternative nach zehn Jahren und 61 Millionen Trailer-Aufrufen gestoppt

Die Arbeiten am ursprünglich als „Minecraft“-Alternative geplanten „Hytale“ begannen bereits 2015. Drei Jahre später folgte ein Trailer, der auf großes Interesse schließen ließ: Bis heute wurde das Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal, der auf 440.000 Abonnenten kommt, mehr als 61 Millionen Mal aufgerufen.

Derartige Zahlen klingen vielversprechend. Doch nach mehreren Verzögerungen und einem vollständigen technischen Neustart schaffte es „Hytale“ nie bis zur Veröffentlichung. Mittlerweile steht fest, dass sich daran nichts ändern wird. Die Entwicklung endete vor der Fertigstellung, mit weitreichenden Folgen für das verantwortliche Studio.

Projektende nach einem Jahrzehnt

In einer ausführlichen Stellungnahme auf der Webseite von Hypixel Studios gaben die Verantwortlichen die Einstellung des Projekts bekannt. „Wir beenden die Entwicklung von Hytale und beginnen in den nächsten Monaten mit der Abwicklung von Hypixel Studios“, heißt es in der Mitteilung von Mitgründer Aaron “Noxy” Donaghey.

“Hytale” war ursprünglich als eigenständige Weiterentwicklung der bekannten Minecraft-Minigame-Plattform Hypixel konzipiert. Ziel war es, ein Sandbox-RPG mit kreativen Tools, benutzerdefinierten Inhalten und prozedural generierten Welten zu erschaffen.

„Hytale“ setzte ähnlich wie „Minecraft“ auf eine Klötzchengrafik und sollte eine prozedural generierte Fantasywelt bieten, in der Blöcke und Rohstoffe abgebaut werden können, um daraus spielrelevante Gegenstände herzustellen.

2020 wurde Hypixel Studios vom „League of Legends“-Entwickler Riot Games übernommen. Die finanzielle und technische Unterstützung ermöglichte dem Team, ambitionierte neue Konzepte zu verfolgen, darunter auch eine eigens entwickelte Spiel-Engine. Dennoch reichte der Fortschritt nicht aus.

„Spieleentwicklung ist brutal schwierig, besonders wenn man versucht, etwas Originelles zu schaffen, das eine kreative, leidenschaftliche Community anspricht“, heißt es in der Stellungnahme.

Das Genre habe sich in den letzten Jahren jedoch weiterentwickelt, die Erwartungen seien gestiegen. „Unsere technischen Ambitionen wurden komplexer, und selbst nach einem umfassenden Neustart der Spiel-Engine stellte das Team fest, dass Hytale noch nicht so weit fortgeschritten war, wie es sein sollte.“

Der Ankündigungs-Trailer fand durchaus Anklang. Doch auch 61 Millionen Aufrufe ändern nichts an der Situation.

Unterstützung für Entlassene und Fortbestand des Hypixel-Servers

Schon 2022 hatte das Studio einen Neustart und eine weitere Verschiebung des Projekts angekündigt. Ziel war es, „Hytale“ auch auf anderen Plattformen zu veröffentlichen, nachdem zunächst ein Launch für Windows und macOS anvisiert wurde. Doch selbst Ende 2023 befand sich die neue Engine laut Hypixel noch in der Ideenphase. Innerhalb der Community mehrten sich daraufhin die Zweifel, die mit der Ankündigung im Juni 2025 traurige Gewissheit wurden.

Laut Hypixel versuchte man zuletzt noch, „Investoren oder Käufer zu finden, die Hytale weiter voranbringen könnten“. Ohne zusätzliche Mittel von Riot Games blieb jedoch keine andere Option, als das Projekt zu beenden und das Studio aufzulösen. Die mehr als 100 Beschäftigten von Hypixel Studios erhalten „großzügige“ Abfindungen sowie Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung.

Der beliebte “Hypixel-Minecraft-Server“ ist indes von der Schließung des Studios nicht betroffen. Dieser wird unabhängig betrieben und bleibt weiterhin online.

„Auch wenn wir dieses Kapitel schließen, bleibt uns der Geist von Hytale und alles, was wir uns erhofft haben, erhalten“, so Noxy. Das Team sei stolz auf die geleistete Arbeit, die Welt, die man sich vorgestellt habe, und die Kreativität, die ins Projekt eingeflossen sei. Der Community sei man für die langjährige Unterstützung sehr dankbar.

Weitere Meldungen zu Hytale.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren