Meta Quest 3S Xbox Edition: Microsoft und Meta enthüllen limitierte Xbox Edition des VR-Headsets – mit einem Haken

Nachdem erst vor wenigen Tagen durch einen Leak erste Bilder der Verpackung im Netz landeten, haben Microsoft und Meta jetzt auch die offizielle Ankündigung vollzogen: Getreu der Marketing-Kampagne „This Is an Xbox“ ist ab sofort auch die Meta Quest 3S eine Xbox.

Die Meta Quest 3S Xbox Edition ist die erste limitierte Edition überhaupt der bekannten VR-Brille des Facebook-Konzerns und erweitert das Xbox Cloud Gaming (Beta)-Feature auf die Quest-Reihe der Meta-Headsets. Dadurch möchte Microsoft „mehr Menschen die Möglichkeit geben, ihre Lieblingsspiele zu spielen, wann und wo immer sie wollen“.

Xbox Edition der Meta Quest 3S ab sofort erhältlich – aber nicht überall

Das VR-Headset im Xbox-Design ist ab sofort erhältlich, allerdings gibt es gleich zwei Nachteile. Zum einen ist die Stückzahl aufgrund der Limitierung „äußerst begrenzt“ – „was weg ist, ist weg“, heißt es seitens Microsoft. Und andererseits ist die Xbox Edition der Quest 3S offenbar nur über den offiziellen Meta-Store sowie über Best Buy (USA), Argos (UK) und EE (UK) und somit in bestimmten Regionen erhältlich.

Preislich werden 399,99 US-Dollar fällig, doch dafür erhalten Käufer „alles, was sie brauchen, um sofort nach dem Auspacken auf einem riesigen virtuellen Display zu spielen“. Der Lieferumfang enthält folgende Inhalte:

Benutzerdefiniertes 128 GB Meta Quest 3S in Xbox Carbon Black und Velocity Green

Passende Touch Plus-Controller und ein Xbox Wireless Controller in limitierter Auflage

Elite-Gurt

3 Monate Meta Horizon+

3 Monate Xbox Game Pass Ultimate

Mit Xbox Game Pass mehr als 100 Spiele streamen

Dank der mitgelieferten Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft können Käufer direkt auf mehr als Hundert verschiedene Xbox-Spiele zugreifen, darunter etwa „South of Midnight“, „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“, „Avowed“ und viele mehr, und diese über die Cloud-Funktion direkt auf ihren virtuellen Bildschirm streamen.

Außerdem weist Microsoft darauf hin, dass Spieler mit ihrer Ultimate-Mitgliedschaft auch geräteübergreifend streamen und spielen können, während Features wie Cross-Play und Cross-Progression dafür sorgen, dass der Fortschritt nahtlos erhalten bleibt – egal auf welchem Gerät. „Egal, wo ihr spielt, eure Spiele, Fortschritte und Erfolge bleiben immer mit Ihnen verbunden und sorgen für ein vernetztes und flexibles Spielerlebnis“.

„Mit Cloud-Gaming und der Veröffentlichung des Meta Quest 3S Xbox Edition-Bundles gab es noch nie so viele Möglichkeiten, mit Xbox zu spielen. Egal, ob ihr lieber auf einer Konsole in die Action einsteigt, auf euren Fernseher oder euer Smartphone streamt oder in die Welt der virtuellen Realität eintauchen möchtet – Xbox bietet euch mehr Möglichkeiten als je zuvor“, so Microsoft.

Konkurrenz für Sonys PS VR2?

Mit der Veröffentlichung der Meta Quest 3S Xbox Edition steigt Microsoft – aufgrund der Limitierung zumindest kurzzeitig – auch in den Ring mit Sonys PS VR2, deren Verkaufspreis im Frühjahr dauerhaft gesenkt wurde. Allerdings muss sich die Meta-Brille hinsichtlich der Bild- und Grafikqualität hinten anstellen. Dafür punktet die Quest 3S mit einem eigenständigen und kabellosen VR- und Mixed Reality-Erlebnis.

Die Xbox Edition der Quest 3S bietet dieselbe Hardware wie das herkömmliche Modell, bei dem es sich um die Einsteigervariante der Meta Quest 3 handelt, die erstmals im Oktober 2024 in den Handel kam. Die 3S bietet mit 128 Gigabyte weniger Speicherplatz und Fresnel-Linsen mit einer geringeren Auflösung und einem kleineren Sichtfeld. Allerdings teilen sich die Quest 3 und 3S den Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 Prozessor. Preislich werden für die Meta Quest 3S hierzulande 329,99 Euro fällig.

