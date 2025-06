Phantom Blade Zero: Soulslike? Action? RPG? Game Director ordnet das Genre ein

„Phantom Blade Zero“ weckt Erinnerungen an FromSoftware-Werke sowie an klassische Actionspiele. Doch welchem Genre lässt sich der kommende Titel des chinesischen Studios S-Game wirklich zuordnen? In einem offenen Brief hat CEO und Game Director Soulframe nun eine Erklärung abgeliefert.

Mit „Phantom Blade Zero“ werkelt das chinesische Studio S-Game an einem brandneuen und äußerst vielversprechenden Titel, der erstmals im Mai 2023 im Rahmen von Sonys PlayStation Showcase präsentiert wurde und aufgrund der schicken Grafik und den rasanten Kämpfen für Aufsehen sorgte.

Und auch wenn das bislang gezeigte Bildmaterial die Vermutung nahelegt: Wie die Entwickler bereits klarstellten, handelt es sich bei „Phantom Blade Zero“ um kein Soulslike. Doch in welches Genre lässt sich das kommende Spiel von S-Game einordnen? Um diese Frage zu beantworten, wandte sich CEO und Game Director Soulframe nun in einem offenen Brief an die Fans und lieferte eine Erklärung ab.

„Weder ein reines Soulslike noch ein traditionelles Actionspiel“

„Phantom Blade Zero“ bietet „miteinander verbundene Karten, versteckte Geheimnisse und Checkpoints, die einen aufatmen lassen“. Aus diesem Grund „hielten es viele für ein Soulslike-Spiel“, begann Soulframe seinen Brief, der auf dem offiziellen X-Account des Spiels veröffentlicht wurde. Doch nachdem die erste Kampf-Demo veröffentlicht wurde, „bemerkten die Leute, dass das Tempo deutlich schneller war als bei Soulslike-Titeln – es musste ein Hack-and-Slash-Spiel sein, ähnlich wie Devil May Cry oder Ninja Gaiden“.

Doch Soulframe erklärt: „Genre ist ein Etikett, das auf Stereotypen beruht. Es hilft Spielern, die mit klassischen Titeln vertraut sind, schnell einen Bezugsrahmen zu schaffen und realistische Erwartungen zu entwickeln. Phantom Blade Zero ist jedoch weder ein reines Soulslike noch ein traditionelles Actionspiel.“

Der Game Director selbst habe „die Schöpfer, die diese Genres definiert haben, immer bewundert“ und „Jahre damit verbracht, in ihre Werke einzutauchen, Inspiration zu schöpfen und von ihrer Brillanz zu lernen“.

S-Game möchte eine „neue Identität begründen“

Mit „Phantom Blade Zero“ wollte S-Game zunächst ein „Hack and Slash in eine vielschichtige Karte integrieren“, doch als immer mehr Elemente zusammenkommen, entstand etwas, „das sich für uns tief vertraut anfühlte, aber in Spielen selten zu sehen oder zu erleben ist“.

Zudem zieht Soulframe einen Vergleich zum chinesischen Kung-Fu, das sich über die Zeit hinweg weiter entwickelte und „stets neue Ausdrucksformen fand“, sowie der Filmbranche als Kung-Fu-Meister wie Bruce Lee damit begannen, „traditionelle chinesische Kampfkünste, westliche Kampftechniken und Hollywood-Filmmaking miteinander zu verbinden“. Die entstandenen Filme „würden nur wenige Leute einfach Actionfilme nennen, häufiger bezeichnen wir sie als Kung-Fu-Filme, Wuxia-Filme oder Martial-Arts-Filme“.

„Ebenso ist Phantom Blade Zero nicht exakt ein Soulslike-Spiel oder ein traditionelles Actionspiel“, so Soulframe. „Grob gesagt fällt es in die Kategorie der ARPGs.“ Doch dem Game Director zufolge könnte man unter genauerer Betrachtung auch „eine neue Identität als Wuxia-Actionspiele begründen“. So werden die Spieler in „Phantom Blade Zero“ unter anderem Folgendes erleben:

Unter einem Hagel von Pfeilen über Dächer springen

Verfolger auf einer rasenden Kutsche abwehren

Die Wahrheit hinter einem Vorfall aufdecken, der die Welt vor Jahren erschütterte

Und noch mehr ikonische und cineastische Momente

„Ist Phantom Blade Zero schwierig?“

Da sich „Phantom Blade Zero“ laut Soulframe nicht so einfach in ein bestimmtes Genre einordnen lässt, hat man beschlossen, am 26. und 27. Juli 2025 zu einem Hands-on-Event nach Peking einzuladen. Dort können Besucher eine neue Demo ausprobieren, „um Ihnen einen klareren Einblick in das Kernerlebnis des Spiels zu geben“.

Doch „ist Phantom Blade Zero schwierig? Ich möchte es unbedingt ausprobieren, habe aber Angst, es nicht zu schaffen.“ Genau diese Bedenken haben die Entwickler bereits „oft gehört, und diese Demo ist unsere Antwort darauf“. Die neue Probierfassung wird daher drei verschiedene Schwierigkeitsgrade bieten, um den „verschiedenen Spielweisen gerecht zu werden“:

Der Standardmodus, Gamechanger, bietet eine ausgewogene Mischung aus Herausforderung und Spielspaß und ist ein idealer Einstieg für die meisten Spieler.

Wayfarer, der einfachere Modus, ist für diejenigen konzipiert, die wenig oder keine Erfahrung mit Actionspielen haben, und garantiert ein reibungsloses und zugängliches Erlebnis.

Hellwalker ist der härteste Modus – der nur im New Game+ der Vollversion freigeschaltet wird. In diesem Modus begegnet ihr intelligenterer KI, neu angeordneten Bewegungsmustern und völlig neuen Moves, die exklusiv für diejenigen sind, die eine echte Herausforderung suchen.

Demnach soll es unerheblich sein, ob man ein „völliger Neuling oder ein erfahrener Veteran“ ist, „diese Demo bietet ein einzigartiges, zugeschnittenes Erlebnis“. Bislang ist die neue Demo aber nur für das Event angekündigt. Es ist jedoch denkbar, dass S-Game zukünftig auch weitere Möglichkeiten zum Ausprobieren bieten wird. So war das chinesische Studio bereits letztes Jahr mit einer Demo von „Phantom Blade Zero“ auf der Gamescom in Köln vertreten.

Erscheinen soll „Phantom Blade Zero“ im nächsten Jahr für die PS5 und den PC, während eine Xbox-Version möglicherweise noch nachgereicht wird. Einen konkreten Release-Termin wollen die Verantwortlichen noch im Laufe dieses Jahres bekannt geben.

