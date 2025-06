PS VR2: Vier Spiele angekündigt – Trailer und Details zur neuen VR-Offensive

Sony hat auf dem PlayStation-Blog weitere Spiele vorgestellt, von denen drei in diesem Jahr für PS VR2 auf den Markt kommen werden. Sie stammen allesamt von externen Studios.

PlayStation VR2 ist noch immer nicht abgeschrieben. In den kommenden Monaten erscheinen mehrere neue Spiele für das Virtual-Reality-System, darunter vier Titel, die heute im Rahmen einer Ankündigungswelle bestätigt wurden. Drei davon sollen noch 2025 veröffentlicht werden.

Q-Games bringt Dreams of Another auf PS VR2

Das Studio Q-Games, bekannt durch die „PixelJunk“-Reihe, arbeitet mit „Dreams of Another“ an einem experimentellen VR-Spiel, das visuelle Eindrücke mit abstrakter Spielmechanik kombiniert. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über eine Figur, die als „Mann im Pyjama“ bezeichnet wird, ebenso wie über einen „wandernden Soldaten“.

„Dreams of Another“ versteht sich als Third-Person-Explorations-Actionspiel. Anstelle von Zerstörung wird hier durch das Schießen eine fragmentierte, abstrakte Welt sichtbar gemacht. Diese besteht aus schwebenden Partikeln, die in der PS VR2-Version besonders zur Geltung kommen und eine traumähnliche Atmosphäre schaffen sollen.

Ein fließender Wechsel zwischen Third- und First-Person-Perspektive erlaubt es den Spielern, die surreale Welt sowohl aus erzählerischer Distanz als auch hautnah in intensiver VR-Präsenz zu erleben. Weitere Details finden sich auf dem offiziellen PlayStation-Blog. Der Release ist für später im Jahr geplant.

Taktik-Gameplay in alternativer Geschichtsschreibung

Bereits am 21. August 2025 erscheint „Grit and Valor: 1949“. Der Titel kombiniert Rogue-Lite-Elemente mit taktischem Gameplay und versetzt die Spieler in ein Szenario eines alternativ verlaufenden Zweiten Weltkriegs. Als Kommandanten steuern sie Einheiten auf einem rasterbasierten Schlachtfeld, wobei strategisches Denken und schachähnliche Bewegungen im Mittelpunkt stehen.

Die Kombination aus taktischem Gameplay, dynamischen Schlachten und dem immersiven Erlebnis durch Virtual Reality soll das Spiel besonders spannend machen. Dabei setzen die Macher auf die Ästhetik von Tabletop-Kriegsspielen, kombiniert mit der VR-Technologie: handgemalt wirkende Miniatur-Mechs, eine dioramaartige Vogelperspektive und haptisches Feedback durch die PS-VR2-Sense-Controller. Der PlayStation-Blog hält weitere Einzelheiten zu „Grit and Valor: 1949“ parat.

Hotel Infinity erweitert die Welt von Manifold Garden

Ein weiteres Projekt stammt vom Studio Chyr, das mit „Manifold Garden“ einen stilistisch markanten Puzzletitel auf den Markt brachte. Mit „Hotel Infinity“ erscheint ein geistiger Nachfolger für PS VR2, der erneut auf surreale Architektur und räumliche Rätsel setzt.

„Hotel Infinity“ erschafft ein scheinbar endloses Hotelerlebnis auf engem Raum. Durch clevere Architekturen, Portale und Interaktionen mit alltäglichen Objekten wie Aktentaschen entsteht ein immersives Raumgefühl, das laut Entwickler perfekt auf die Sense-Controller abgestimmt ist.

Die Spieler erkunden architektonisch unmögliche Räume voller Rätsel und Geheimnisse, untermalt vom neuen Soundtrack von Laryssa Okada. Das Spiel ist auf Roomscale-Erfahrung ausgelegt, bietet jedoch auch Steuerungsoptionen für sitzendes oder stehendes Spielen. Mehr Einzelheiten liefert der Bericht auf dem PlayStation-Blog. Der Launch von „Hotel Infinity“ erfolgt später im Jahr.

Kosmisches Rennspiel Meteora erscheint 2026

Der vierte vorgestellte Titel trägt den Namen „Meteora“ und ist für eine Veröffentlichung im kommenden Jahr vorgesehen. Das Spiel vereint Elemente eines Survival-Games mit klassischen Rennelementen. Spieler navigieren als Meteor durch ein interaktives Weltraumfeld, das mit Hindernissen wie Asteroidengürteln, Trümmerfeldern und Eisbarrieren gespickt ist.

Dabei nutzen Spieler Energiequellen wie Sternenstaub und Massekristalle strategisch, um zwischen Ausdauer und Beschleunigung abzuwägen. Dank haptischem Feedback, adaptiven Triggern und intuitiver Bewegungssteuerung soll sich jede Kollision, jede Beschleunigung und jede Begegnung intensiv und real anfühlen.

Mehr dazu gibt es in einem Blog-Artikel, der sich allerdings recht PR-lastig liest. Ebenfalls sind dort einige kurze Gameplay-Clips eingebunden.

Die Ankündigung der vier Titel kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass PlayStation VR2 von Sony selbst quasi ignoriert wird. In der letzten State-of-Play-Präsentation wurde mit „Thief VR: Legacy of Shadow“ lediglich ein VR-Titel vorgestellt, der auch für andere Plattformen erscheint. Kurze Zeit später gab Beat Games, bekannt, dass man den Support für „Beat Saber“ auf PS4 und PS5 einstellt.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren