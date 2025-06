Resident Evil Requiem: Schon vor dem Release ein Hit? Capcoms Horrorspiel erreicht erste Rekordmarke

Die Ankündigung von „Resident Evil Requiem“ dürfte wohl eines der größten Highlights des diesjährigen Summer Game Fest gewesen sein. Nachdem sich die Gerüchte in den Vorwochen bereits verdichtet hatten, wurde der mittlerweile neunte Hauptteil von Capcoms erfolgreicher Survival-Horrorreihe im Rahmen des Live-Showcase mit einem ersten Trailer enthüllt.

Darüber hinaus wurde außerdem auch schon der finale Release-Termin verkündet: Demnach soll „Resident Evil Requiem“ am 27. Februar 2026 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Und obwohl die Veröffentlichung noch acht Monate auf sich warten lässt, scheint das Interesse der Spieler bereits enorm zu sein.

Millionenfaches Interesse an Resident Evil Requiem

Wie Capcom jetzt nämlich in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) verlauten ließ, haben bereits mehr als eine Million Spieler „Resident Evil Requiem“ im PlayStation Store und via Steam auf ihre Wunschliste gesetzt.

„Requiem für die Toten. Und ein Albtraum für die über eine Million von euch, die Resident Evil Requiem auf ihre Wunschliste gesetzt haben! Vielen Dank!“, heißt es seitens der Verantwortlichen. Und in Zukunft dürfte diese Zahl noch weiter steige, schließlich hat Capcom bis zum Release im nächsten Frühjahr noch ausreichend Zeit, den Titel schmackhaft zu machen.

Zum Vergleich: Das zuletzt veröffentlichte „Resident Evil Village“ konnte sich innerhalb der ersten vier Tage nach dem Release drei Millionen Mal verkaufen. Nachdem „Requiem“ schon jetzt über eine Million Mal auf die Wunschliste gesetzt wurde, stehen die Chancen nicht allzu schlecht, diese Zahl zu übertreffen.

Capcom Spotlight enthüllt noch diese Woche mehr zu Requiem

Weitere Einblicke in „Resident Evil Requiem“ sind bereits in dieser Woche zu erwarten: In der Nacht vom 26. auf den 27. Juni lädt Capcom zur neuesten Ausgabe des hauseigenen Spotlight-Formats, in dem die „Informationen zu heiß erwarteten kommenden Capcom-Titeln“ vorgestellt werden.

Rund 40 Minuten lang soll das Showcase Einblicke in „Monster Hunter Wilds“, „Street Fighter 6“, „Pragmata“ – zu dem es auf dem SGF 2025 ebenfalls ein neues Lebenszeichen gab – und eben auch „Resident Evil Requiem“ gewähren. Die Show kann über den offiziellen YouTube-Kanal von Capcom live mitverfolgt oder im Anschluss im nachgeholt werden. Außerdem werdet ihr natürlich alle wichtigen Neuigkeiten auch wie gewohnt hier bei uns auf PLAY3.DE finden.

„Resident Evil Requiem“ wird mit Grace Ashcroft eine neue Hauptfigur in den Mittelpunkt stellen, die unter anderem in die Ruinen von Raccoon City zurückkehren wird. Dort sollen Spieler die gewohnte Mischung aus Grusel, Rätsel und Action erleben. Insider sind sich jedoch sicher: Die bekannte Stadt wird nur einer von mehreren Schauplätzen sein, während neben Grace auch Leon Kennedy eine zentrale Rolle spielen soll.

