Star Wars Outlaws: Update 1.7.0 samt Changelog veröffentlicht – Bugs behoben und Funktionen ergänzt

„Star Wars Outlaws“ gehört zwar nicht mehr zu den neuesten Titeln auf dem oft schnelllebigen Spielemarkt, doch Ubisoft arbeitet weiterhin daran, das Sci-Fi-Adventure zu verbessern. Mit dem aktuellen Patch reagiert das Entwicklerteam auf eine Reihe technischer Probleme.

Das Update 1.7.0 steht auf allen Plattformen, auf denen „Star Wars Outlaws“ veröffentlicht wurde, zum Download bereit. Die Größe des Patches variiert je nach System: etwa 1,96 GB auf der PS5, 3,67 GB auf der Xbox Series X/S und rund 3,38 GB auf dem PC.

Der offizielle Changelog gewährt Einblick in die vorgenommenen Änderungen. Im Bereich Gameplay wurden unter anderem folgende Fehler behoben:

Aufgehobene Waffen verfügten nach dem Speichern über keine Munition mehr.

Kay konnte in bestimmten Bereichen keine Deckung nehmen.

Spieler konnten nicht schnell reisen oder die Achra-Station verlassen, wenn sie während eines Dialogs gelandet waren.

Probleme beim Abschluss von Schmuggler-Quests in verschiedenen Bereichen, darunter das Schmugglerlager.

Auch an der Benutzeroberfläche legte Ubisoft Hand an. So wurde etwa eine fehlende Tastenbelegung in den Steuerungsoptionen des Raumschiffs ergänzt.

Zusätzliche Korrekturen in Story-Inhalten und DLCs

Ein Schwerpunkt des Updates 1.7.0 von „Star Wars Outlaws“ liegt auf der Korrektur von Fehlern in Haupt- und Nebenmissionen, sowohl im Hauptspiel als auch in den Story-Erweiterungen „Wild Card“ und „A Pirate’s Fortune“.

Unter anderem wurden folgende Probleme behoben:

Ein spezifischer Fehler, bei dem Spieler auf Toshara ihren Pyke-Ruf verlieren konnten, indem sie Pyke-NPCs besiegten, nachdem sie während des Ziels „In den Turm einbrechen“ einen Spielstand geladen hatten.

Auf Tatooine ließ sich eine Quest nicht abschließen, wenn eine Truhe bereits zuvor geplündert worden war. Dies sollte nun durch einen erneuten Besuch des Fundorts möglich sein.

Im Fall der „Star Wars Outlaws“-Erweiterung „Wild Card“ ging es mehreren Fehlern an den Kragen. Beispielsweise konnte Kay vor dem Update mit einer Sekundärwaffe im Holster unerlaubt an Bord der Morenia gehen.

Im Story-Paket „A Pirate’s Fortune“ wurde ein Fehler korrigiert, bei dem beim Herunterrutschen von einer Klippe keine Greifpunkt-Eingabeaufforderung erschien. In „Dead Man’s Tale“ wichen Probleme, durch die Kay nach der Schlusssequenz die Achra-Station nicht verlassen konnte oder nach einem Speichervorgang hinter einem Kraftfeld feststeckte.

Zu den weiteren Verbesserungen gehören:

Neue Eingabehilfe-Shortcuts für Controller-Nutzer.

Problem behoben, bei dem Einstellungen für die Sichtbarkeit des Fadenkreuzes fehlten

Korrektur eines Fehlers, bei dem das HUD des Rokana-Raider-Schiffs beim Boosten verschwinden konnte.

Verbesserte Zielerfassung, um unbeabsichtigtes Anvisieren freundlicher NPCs beim Einsatz des TL-40 zu verhindern.

Ebenso wurden Fehler bei bestimmten Verträgen und Missionsangeboten behoben, die zuvor an Holotischen oder Vertragsterminals nicht verfügbar waren. Der vollständige Changelog zum Update 1.7.0 für “Star Wars Outlaws” ist hier verlinkt und liefert weitere Details zu den vorgenommenen Verbesserungen und Ergänzungen.

„Star Wars Outlaws“ wurde am 30. August 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht und spielt zeitlich zwischen Episode 5 und 6 des „Star Wars“-Kanons. Spieler schlüpfen in die Rolle der Gesetzlosen Kay Vess, die sich durch eine Galaxis voller krimineller Syndikate, imperialer Bedrohungen und gefährlicher Missionen schlägt. Die PS5-Version erreichte zum Release einen Metascore von 77, der sich inzwischen auf 75 eingependelt hat.

