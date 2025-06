Street Fighter: Neuer Kinofilm zum Capcom-Hit findet seine Chun-Li

Im April 2023 kündigten Legendary Entertainment und Capcom einen neuen „Street Fighter“-Film an, dessen Kinostart eigentlich schon für den 20. März 2026 fest eingeplant war. Doch im März wurde die Adaption der erfolgreichen Prügelspiel-Reihe überraschend aus dem Veröffentlichungskalender gestrichen.

Fans hatten bereits befürchtet, dass das Projekt womöglich auf Eis gelegt oder sogar eingestellt wurde, doch die Arbeiten gehen nach wie vor voran. Nun konnte die Verfilmung sogar einen wichtigen Schritt machen: Einem neuen Bericht zufolge wurde die weibliche Hauptrolle von „Street Fighter“ besetzt.

Callina Liang übernimmt die Rolle von Chun-Li

Wie Deadline jetzt exklusiv vermeldet, wird Callina Liang in der Rolle von Chun-Li zu sehen sein. Chun-Li zählt zu den bekanntesten und auch ikonischsten Charakteren in Capcoms „Street Fighter“-Reihe: Die ehemalige Interpol-Agentin will Rache an M. Bison nehmen, dem Anführer der kriminellen Organisation Shadaloo, den sie für das Verschwinden und den mutmaßlichen Tod ihres Vaters verantwortlich macht.

Chun-Li-Darstellerin Liang war zuletzt in Steven Soderberghs Psycho-Horrorfilm „Presence“ zu sehen und ist darüber hinaus auch für ihre Rollen im Thriller „Bad Genius“ oder der Apple TV+-Serie „Foundation“ bekannt. Offiziell hat Legendary die Besetzung von Liang für „Street Fighter“ aber noch nicht bestätigt, Deadline beruft sich für seinen exklusiven Bericht auf eigene Quellen.

Liangs Darstellung von Chun-Li wird die dritte Verkörperung der Kung-Fu-Kämpferin mit den kräftigen Beinen sein. Zuvor war bereits Ming-Na Wen 1994 an der Seite von Jean-Claude Van Damme als Colonel Guile und Kylie Minogue als Cammy in der Rolle zu sehen. 2009 spielte Kristin Kreuk die Hauptrolle in „Street Fighter: The Legend of Chun-Li“.

Weitere Darsteller im Gespräch

Neben Liang befinden sich außerdem noch weitere Darsteller für „Street Fighter“ im Gespräch. Darunter befinden sich Jason Momoa, der kürzlich in „Minecraft“ mitspielte, sowie der WWE-Wrestler Roman Reigns, der 2019 schon für „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“ vor der Kamera stand.

Zudem sollen Andrew Koji, der 2022 in der Actionkomödie „Bullet Train“ an der Seite von Brad Pitt zu sehen war, und Noah Centineo, der erst kürzlich in Alex Garlands Kriegsdrama „Warfare“ mitspielte, eine Rolle in „Street Fighter“ übernehmen. Nexus Point News verbreitet obendrein das Gerücht, dass der Rapper und Schauspieler 50 Cent als Balrog zu sehen sein könnte.

Regie für „Street Fighter“ wird Kitao Sakurai („Bad Trip“) führen, der erst im Februar dieses Jahres zum Projekt dazugestoßen ist. Ursprünglich sollten sich Danny und Michael Pilippou („Talk to Me“) für die Inszenierung verantwortlich zeichnen, doch das als RackaRacka bekannte Duo gab im vergangenen Jahr seinen Ausstieg bekannt.

Details zur Handlung des Films werden bislang geheim gehalten. Und nachdem der ursprüngliche Premierentermin im nächsten Jahr gestrichen wurde, ist derzeit auch noch unklar, wann „Street Fighter“ in den Kinos startet.

