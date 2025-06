The Witcher 4: Was bedeutet die Tech-Revolution für The Witcher 5 und 6? CD Projekt RED über die Zukunft der Reihe

Für „The Witcher 4“ wechselte CD Projekt RED zur Unreal Engine 5 und präsentierte deren Fähigkeiten zuletzt in einer beeindruckenden Tech-Demo. Doch was bedeutet die neue Technologie für die Zukunft der Hexer-Saga und ein mögliches „The Witcher 5“ und „The Witcher 6“? Darüber sprach Jan Hermanowicz jetzt in einem Interview.

Während CD Projekt RED für die bisherigen Spiele der „The Witcher“-Reihe auf die hauseigene REDengine setzte, entschied man sich für das kommende „The Witcher 4“ dazu, das Grafikgerüst zu wechseln. So entsteht der nächste Teil der Hexer-Saga mithilfe von Epic Games’ Unreal Engine 5.

Und was diese Engine zu leisten vermag, präsentierte das polnische Entwicklerstudio vor rund drei Wochen in einer beeindruckenden Tech-Demo – was zeitgleich auch ein erster Vorgeschmack auf die Vision war, die CD Projekt Red umsetzen möchte. Im Nachhinein stellte das Studio nämlich nochmals klar, dass keine Gameplay-Szenen aus dem tatsächlichen Spiel gezeigt wurden.

Doch was bedeutet die Tech-Revolution für die Reihe? Welche Elemente werden in „The Witcher 4“ enthalten sein? Und wie beeinflusst der Engine-Wechsel die restliche Trilogie, also ein mögliches „The Witcher 5“ und „The Witcher 6“? Dazu wurde Jan Hermanowicz jetzt in einem Interview befragt.

Unreal Engine 5: Ein Gewinn für The Witcher 4 und darüber hinaus

Hermanowicz, der als Engineering Production Manager bei CD Projekt RED tätig ist und somit hauptverantwortlich für die Tech-Demo war, erklärte im Gespräch mit GamesRadar, dass es noch „zu früh“ sei, darüber zu sprechen, was „The Witcher 4“ letztendlich enthalten wird. Und außerdem sei es noch „definitiv zu früh, über den Rest der neuen Saga zu sprechen“.

Zumindest „viel zu früh ist, über die Saga selbst zu sprechen“. Dennoch konnte Hermanowicz die Bedeutung der neuen Technologie für CD Projekt Red erläutern. Die Tools der Unreal Engine 5 bieten „viele coole Dinge, die schnelle Iterationen und Fortschritte ermöglichen“. Das lässt darauf schließen, dass zukünftige Spiele des Studios schneller entwickelt werden könnten als bisherige Titel.

„Je maßgeschneiderter, je besser die Pipelines und die Technologie für unsere Art von Spiel geeignet sind, desto einfacher ist es, das Spiel zu entwickeln“, erklärte Hermanowicz. Er führte weiter aus, dass nicht nur die „The Witcher“-Reihe, sondern auch andere Projekte von CD Projekt Red von der neuen Technologie profitieren werden. Als Beispiel nannte er die „Cyberpunk 2077“-Fortsetzung, die sich bereits in der Vorproduktion befindet.

Abschließend fasste er zusammen: „Die Entwicklung dieser Dinge und diese Verbesserungen für die Open-World-Technologie erstrecken sich über all diese Projekte und kommen all diesen Projekten zugute. In gewisser Weise nutzen wir The Witcher 4 und all die Assets dieser technischen Demo, die ein Vehikel ist, um die Technologie voranzutreiben, und das kommt im Gegenzug der gesamten Branche zugute.“

The Witcher 4 soll eine Next-Gen-Erfahrung werden

Dass CD Projekt RED mit „The Witcher 4“ und der Unreal Engine 5 eine neue Generation einläuten möchten, gab Hermanowicz kürzlich auch in einem anderen Interview zu verstehen. „Diesen generationellen Wandel wollen wir richtig umsetzen. Unser Anspruch ist es, ihn voll auszuschöpfen und wirklich ein Next-Gen-Erlebnis zu liefern“, erklärte er. Das sollte auch die Tech-Demo widerspiegeln.

Ein weiteres Ziel der Entwickler: Auf den Konsolen soll das Action-Rollenspiel – wie schon die Tech-Demo – mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde dargestellt werden. „Das ist unser Ziel, und wir werden verdammt sein, wenn wir nicht versuchen, die Performance in diesem Spiel zu gewährleisten. Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob es uns gelingt, aber wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben“, so die Entwickler.

Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, hat CD Projekt RED aber noch genügend Zeit: Ein Release-Termin für „The Witcher 4“ ist bislang noch nicht bekannt. Doch einem Geschäftsbericht zufolge ist mit der Veröffentlichung frühestens im Jahr 2027 zu rechnen.

