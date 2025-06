Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Entlassungen bei The Chinese Room – Release in Gefahr?

Nachdem es beim verantwortlichen Entwicklerstudio The Chinese Room zu Entlassungen kam, stellte sich den Spielern schnell die Frage, ob und in welcher Form die Maßnahmen Einfluss auf den geplanten Release von "Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2" haben könnten. In einer kurzen Mitteilung sorgte der Publisher Paradox Interactive für Klarheit.

In der vergangenen Woche veröffentlichten die Entwickler von The Chinese Room mit „Siren’s Rest“ einen DLC zu ihrem 2024 erschienenen Horror-Abenteuer „Still Wakes the Deep“.

Begleitet wurde die Veröffentlichung von Gerüchten über Entlassungen bei dem britischen Studio. Nachdem sich auf Plattformen wie LinkedIn mehrere Betroffene zu Wort meldeten und auf die Entlassungen hinwiesen, wurden die Maßnahmen inzwischen auch offiziell bestätigt.

Wie viele Mitarbeiter konkret betroffen sind, verriet das seit 2018 zu Sumo Digital gehörende Studio aber nicht. Für viele Spieler stellt sich nun natürlich die Frage, welche Auswirkungen die Entlassungen auf den Release von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ haben könnten.

Paradox Interactive beruhigt die Spieler

Der für das düstere Action-Rollenspiel verantwortliche Publisher Paradox Interactive sorgte umgehend für Klarheit und versicherte den Spielern, dass kein Grund zur Sorge bestehe. Demnach haben die Entlassungen bei The Chinese Room keinen Einfluss auf die Arbeiten oder die geplante Veröffentlichung von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“.

Nach wie vor peilen die Verantwortlichen einen Release für PC und Konsolen im Oktober 2025 an. Überraschend kommt diese Mitteilung nicht.

Denn bereits Anfang März kündigte Paradox Interactive an, dass die grundlegende Entwicklung des Projekts endlich abgeschlossen wurde. Die Zeit bis zum Release im Oktober sollen die Entwickler für Fehlerbehebungen und weitere Optimierungen nutzen.

„Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ befand sich zunächst bei Hardsuit Labs in Entwicklung. Anfang 2021 entschied sich Paradox Interactive dazu, dem Studio das Projekt zu entziehen und es bei The Chinese Room unterzubringen. Anschließend kam es zu gleich mehreren Verschiebungen.

Eine US-Metropole am Rand eines offenes Krieges

In der Rolle einer alten Vampir-Ahnin führt unser Weg in „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ in die US-Metropole Seattle, die an der Schwelle eines offen ausgetragenen Krieges steht. Laut Entwicklerangaben wird Seattle an drei Fronten belagert, während am Hof der Vampire ein Machtvakuum herrscht.

„Erlebe Seattle, eine Stadt voller faszinierender und gefährlicher Charaktere und Fraktionen, ganz zu schweigen von den Menschen, deren Leben in diesem Machtkampf, von dem sie nichts ahnen, auf dem Spiel steht. Bei dieser Fortsetzung des Kulthits wirken sich deine Entscheidungen, Pläne und Intrigen auf das Kräftegleichgewicht und auf das Schicksal der Stadt und ihrer Bewohner aus“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

