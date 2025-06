007 First Light: James Bond mit Live-Service-Elementen? Aussage von IO Interactive lässt aufhorchen

Entwickler IO Interactive könnte für „007: First Light“ womöglich auf Live-Service-Elemente setzen, um das neue James-Bond-Abenteuer auch nach der Veröffentlichung mit zusätzlichen Inhalten zu erweitern. Das ließ Hakan Abrak, CEO des Entwicklerstudios, jetzt in einem Interview durchblicken.

IO Interactive, die vor allem für die „Hitman“-Reihe bekannt sind, arbeiten mit „007: First Light“ derzeit an einem brandneuen James-Bond-Spiel. Dabei handelt es sich um das erste Abenteuer mit dem britischen Geheimagenten seit mehr als einem Jahrzehnt.

Und obwohl das dänische Entwicklerstudio nicht einfach nur ein weiteres „Hitman“ im James-Bond-Anzug abliefern möchte, könnte man sich die gewonnene Erfahrung durch die Titel mit Agent 47 auch für „007: First Light“ zunutze machen. Das Stichwort: Live-Service-Elemente. Das deutete nun zumindest Hakan Abrak, CEO von IO Interactive, in einem aktuellen Interview an.

IO Interactive wird womöglich die World of Assassination-Erfahrung nutzen

Spieler, die sich auf „007: First Light“ freuen, brauchen jetzt aber keine Angst haben, dass sich der Titel in ein klassisches Live-Service-Spiel mit Battle Pass und Co. verwandeln wird. Stattdessen verknüpft IO Interactive das Konzept eines Singleplayer-Spiels mit Live-Service-Elementen, um das Spielerlebnis auch auf lange Sicht frisch zu halten.

Diesen Ansatz verfolgt das Studio bereits seit einiger Zeit erfolgreich mit „Hitman: World of Assassination“. Dort wird die Hauptkampagne beispielsweise durch neue Missionen, die sogenannten Elusive Targets, ergänzt, die für einen höheren Wiederspielwert sorgen. Für eine begrenzte Zeit finden die Spieler einen einzigartigen NPC in der Spielwelt vor, den es zu eliminieren gilt – allerdings hat man nur einen Versuch. Scheitert dieser, ist der Auftrag für immer gescheitert.

Und genau solche Elemente, die ein primäres Singleplayer-Erlebnis auch längerfristig fesselnd gestalten, könnten auch in „007: First Light“ Einzug erhalten, wie Abrak jetzt im Gespräch mit The Game Business durchblicken ließ. „Wir haben jetzt offensichtlich jede Menge Erfahrung mit World of Assassination und jede Menge Erfahrung darin, das Einzelspieler-Erlebnis zu erweitern, indem wir den Spielern attraktive kostenlose Inhalte zur Verfügung stellen“, so der IO-CEO.

Allerdings stelle er auch klar, dass „das erste Ziel von 007: First Light darin besteht, den Spielern die bestmögliche und eindrucksvollste Reise zu bieten“, doch später könne man laut Abrak „davon ausgehen, dass wir einige unserer Erkenntnisse aus World of Assassination auf Bond anwenden werden“.

Eine Balance aus Tarnung, Action und Gadgets

Dadurch, dass „007: First Light“ im Vergleich zur „Hitman“-Reihe auch noch mehr Tarnung und natürlich auch Action sowie Kampfoptionen bieten würde, hätten die Entwickler auch mehr Möglichkeiten. Im Interview deutete Abrak auch an, dass der neue, junge Bond der altbekannten Tradition des Spions folgen wird, exotische Autos zu fahren.

„Das gibt uns mehr Herausforderungen“, fügte Abrak hinzu. „In Hitman gibt es diese Live-Herausforderungen. Und neben den Dingen, die wir in Hitman machen können, können wir in Bond mehr Action und kinetische Herausforderungen schaffen.“

Eine Schießbude soll „007: First Light“ allerdings auch nicht werden, wie Franchise Director Jonathan Lacaille unlängst klargestellt hat. Zwar wird es „deutlich mehr Schusswechsel bieten als die Hitman-Reihe“, dennoch sei es den Entwicklern wichtig, die perfekte Balance zu bieten. Aus diesem Grund werden die Spieler als Bond auch viele Gadgets nutzen können, die eine „vielfältige und breit gefächerte“ Herangehensweisen erlauben.

Erscheinen soll „007: First Light“, dessen Geschichte den Aufstieg eines jungen James Bond zum MI6-Angenten erzählt, im kommenden Jahr. Ein konkreter Release-Termin ist bislang aber noch nicht bekannt. Veröffentlicht wird das Spiel für die PS5, Xbox Series X/S und den PC.

