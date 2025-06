ARK 2: Entwickler melden sich nach langer Funkstille zurück und haben schlechte Nachrichten

In einem Interview lieferten uns die Entwickler von Studio Wildcard endlich ein Update zum im Herbst 2020 angekündigten "ARK 2". Positives gibt es bezüglich eines möglichen Veröffentlichungszeitraums jedoch nicht zu vermelden.

Ende 2020 kündigten die Entwickler von Studio Wildcard mit „ARK 2“ den offiziellen Nachfolger zu „ARK: Survival Evolved“ an. Nach mehreren Verschiebungen wurde es zuletzt jedoch für längere Zeit recht still um das Spiel.

Im Interview mit PC GamesN sprachen die beiden Studio Wildcard-Gründer Jesse Rapczak und Jeremy Stieglitz über den Nachfolger und erklärten, wie es zu der langen Funkstille kam. Zunächst standen die Entwickler demnach vor der Aufgabe, sich mit der neuen Unreal Engine 5 und ihren Tools vertraut zu machen.

Ein weiterer Faktor war die Entwicklung des im Herbst 2023 veröffentlichten Remakes „Ark: Survival Ascended“, die dazu führte, dass die Arbeiten an „ARK 2“ über einen längeren Zeitraum pausiert wurden.

Nachfolger immer noch mehrere Jahre entfernt

Weiter heißt es, dass noch einige Zeit ins Land ziehen wird, ehe „ARK 2“ für den Early-Access-Start bereit ist. „Es wird 18 Monate intensiver Teamarbeit erfordern, um aus diesem Vertical Slice ein Early-Access-Spiel zu machen – sobald wir den Großteil unseres Teams wieder darauf ansetzen können“, sagte Stieglitz.

Er fügte hinzu, dass der Early-Access-Start von „ARK 2“ hoffentlich spätestens in zwei Jahren erfolgen wird.

„Wir müssen herausfinden, wie wir all diese Ressourcen so optimieren können, dass wir weiterhin Einnahmen generieren, um ARK 2 bis zur Ziellinie zu bringen – und gleichzeitig genug Entwicklungskapazitäten freisetzen, um ARK 2 parallel überhaupt entwickeln zu können“, erklärte der Studio-Mitbegründer weiter.

Doch nicht nur die parallele Entwicklung von „Ark: Survival Ascended“ bremste die Arbeiten an „ARK 2“ aus. Darüber hinaus hatte das Team Schwierigkeiten mit dem grundlegenden Konzept des Nachfolgers, der die klassischen Open-World-Survival-Mechaniken des ersten Teils mit diversen Soulslike-Mechaniken kombiniert, die die Welt und ihre dynamischen Events lebendiger erscheinen lassen sollen.

Neue Mechaniken bereiteten dem Team Kopfzerbrechen

„Ein kleiner Teil unseres Teams arbeitet weiterhin daran, die Kampfmechaniken von ARK 2 zu verfeinern“, heißt es zu den neuen Mechaniken. „Es ist sehr schwierig, ein Soulslike-Kampfsystem in einem Multiplayer-PvP-Kontext umzusetzen. Man kann wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie viele Spiele das überhaupt versucht haben – und das in einem echten PvP-Umfeld.“

Hinzukommt, dass Studio Wildcard bei der Qualität keine Kompromisse eingehen will und alle Versprechen, die mit dem ersten Trailer gemacht wurden, auch umsetzen möchte. „ARK 2 muss gegnerische NPCs enthalten, weil das im Trailer angedeutet wurde“, führte Stieglitz aus.

Wann wir mit weiteren Details oder gar der offiziellen Enthüllung von „ARK 2“ rechnen dürfen, ließ das Studio offen. Für die PS5 kommt erschwerend hinzu, dass Studio Wildcard in der Ankündigung des Nachfolgers lediglich von einem Release für PC und Xbox Series X/S sprach.

Dies lässt vermuten, dass PlayStation-Spieler zu einem späteren Zeitpunkt versorgt werden – eine Entscheidung, die unter anderem auf den geplanten Start in Form eines Early-Access zurückzuführen sein dürfte.

Weitere Meldungen zu ARK 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren