Borderlands 4: Foto-Modus zum Launch verfügbar? Gearbox klärt auf und spricht über „riesige Skilltrees“

Auf X beantworteten die Entwickler von Gearbox nicht nur die Frage nach einem Foto-Modus in "Borderlands 4". Zudem gingen sie auf die Skilltrees ein und versprachen in diesem Bereich einen großen Schritt nach vorn.

In den vergangenen Tagen gingen die Entwickler von Gearbox auf die Gameplay-Features von „Borderlands 4“ ein und verrieten unter anderem, dass die aus den Vorgängern bekannten Mini-Maps durch ein Kampfradar ersetzt werden.

Darüber hinaus sprach das Studio über zahlreiche Ideen für unterhaltsame DLCs. Offen blieb bislang jedoch die Frage, ob sich die Spieler in „Borderlands 4“ über einen Foto-Modus freuen dürfen – also ein Feature, mit dem sich Bilder direkt aus dem laufenden Spielgeschehen aufnehmen, bearbeiten und teilen lassen.

Inzwischen wurde Gearbox diesbezüglich konkreter und verriet, dass „Borderlands 4“ definitiv einen Foto-Modus bieten wird. Allerdings gibt es einen Haken: Zum Launch wird es dieser leider nicht ins Spiel schaffen.

Gearbox stellt große Skilltrees in Aussicht

Laut Creative Director Graeme Timmins ist das Team derzeit mit dem finalen Feinschliff beschäftigt, um zum Release im September eine möglichst runde Spielerfahrung zu bieten. Das führte wiederum dazu, dass der Foto-Modus zunächst in den Hintergrund rückte und erst zu einem späteren Zeitpunkt Einzug in „Borderlands 4“ halten wird.

Wann das entsprechende Post-Launch-Update erscheinen soll, verriet Gearbox nicht. Ergänzend zur Bestätigung des Foto-Modus ging das Studio auf die Skilltrees der Charaktere ein und versprach, dass „Borderlands 4“ im Vergleich zu seinen Vorgängern einen großen Schritt nach vorne machen wird.

Wie Gearbox-CEO Randy Pitchford verriet, wird ein einzelner Charakter in „Borderlands 4“ „mehr Skills in seinem Skilltree haben als alle Charaktere aus Borderlands 2 und Borderlands 3 zusammen“.

Pitchford weiter: „Ihr werdet pro Charakter mehr Fähigkeiten finden als in Borderlands 3 und 2 zusammen. Wir machen Freitags Überstunden – nur für euch.“

So viele Skills boten die Vorgänger

Zum Vergleich: In „Borderlands 2“ verfügten die Charaktere über jeweils zehn Fähigkeiten pro Skilltree, während es in „Borderlands 3“ zwischen 18 und 20 waren. Dies würde bedeuten, dass ein einzelner Charakter in „Borderlands 4“ möglicherweise mehr als 30 unterschiedliche Fähigkeiten in einem einzigen Skilltree bietet.

„Borderlands 4“ erscheint am 12. September 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Zudem befindet sich eine Umsetzung für die Switch 2 in Entwicklung, die allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt folgt.

In welchen Editionen der Loot-Shooter veröffentlicht wird, verraten wir euch hier.

