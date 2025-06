Clair Obscur Expedition 33: Im Schatten des Klassikers – Wie Oblivion Remastered dem Team Kopfzerbrechen bereitete

Mit "Clair Obscur: Expedition 33" veröffentlichte Sandfall Interactive das bislang bestbewertete Spiel des Jahres, das sich über drei Millionen Mal verkaufte. Wie das Studio einräumte, sorgte der nahezu zeitgleiche Release von "The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered" intern jedoch für reichlich Nervosität.

Klammern wir die Switch 2-Version des ursprünglich im Mai 2023 veröffentlichten „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ einmal aus, lieferte Sandfall Interactive mit „Clair Obscur: Expedition 33“ den bislang bestbewerteten Titel des Jahres ab.

Auch der kommerzielle Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Im ersten Monat nach dem Release verkaufte sich das Rollenspiel mehr als drei Millionen Mal. Ein Erfolg, mit dem die Entwickler in dieser Form nicht rechneten. Ganz im Gegenteil: Wie Art Director Nicholas Maxson-Francombe einräumte, bereitete ein Konkurrent dem Team zunächst einiges an Kopfzerbrechen.

Die Rede ist natürlich von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“, das am 22. April 2025 und somit kurz vor „Clair Obscur: Expedition 33“ in Form eines Shadow-Drops erschien.

Ein Klassiker warf seinen Schatten voraus

Zunächst ging man bei Sandfall Interactive davon aus, mit dem 24. April 2025 einen günstigen Veröffentlichungstermin gewählt zu haben – in der Hoffnung, großen Triple-A-Produktionen aus dem Weg zu gehen. Diese Überlegung erübrigte sich jedoch, als Bethesda den Stealth-Release von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ für die gleiche Woche ankündigte.

Auch wenn die Entwickler überzeugt waren, mit dem rundenbasierten „Clair Obscur: Expedition 33“ einen Titel zu veröffentlichen, der sich zumindest teilweise an ein anderes Publikum richtet als „Oblivion“, sorgte Bethesdas Ankündigung intern für reichlich Nervosität.

Diese verflog jedoch rasch, als am Vortag der Veröffentlichung die internationalen Testwertungen zu „Clair Obscur: Expedition 33“ eintrafen. Wie Maxson-Francombe verriet, bereitete das Team für den Tag der Aufhebung des Review-Embargos Champagner und Croissants vor – und bewies damit den richtigen Riecher.

Der Metascore des Rollenspiels pendelte sich nach über 80 Reviews nämlich bei starken 93 Punkten ein und sorgte dafür, „dass das gesamte Team in Freudenschreie ausbrach“.

Erfolg des RPGs übertraf die Erwartungen

Laut Lead Designer Michael Nohra ging das Team anschließend zwar optimistisch an die Veröffentlichung von „Clair Obscur: Expedition 33“ heran, rechnete jedoch nicht mit dem enormen Erfolg, den das Rollenspiel letztlich verbuchen konnte.

„Wir haben mit einem gewissen Erfolg gerechnet, weil wir wussten, was für ein Spiel wir da hatten“, sagte Nohra. „Wir waren die Ersten, die es gespielt haben, und wir haben es wirklich geliebt.“

Zu den Arbeiten am Rollenspiel führte Nohra aus: „Wenn man ein Team hat, das das Spiel liebt, dann geht man davon aus, dass es auch erfolgreich sein wird. Aber sicherlich nicht in diesem Ausmaß, um ehrlich zu sein. Das ging wirklich weit über das hinaus, wovon wir ausgegangen sind.“

„Clair Obscur: Expedition 33“ ist für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich.

