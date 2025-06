Clair Obscur Expedition 33: Indie-Hit trotzt dem Trend – Ungewöhnlicher Umsatzanstieg im zweiten Monat

Der Erfolg von „Clair Obscur: Expedition 33“ nimmt offenbar kein Ende - eher im Gegenteil. Neuesten Daten zufolge konnte der Überraschungshit in seinem zweiten Monat sogar mehr Umsatz generieren als im ersten, was normalerweise ziemlich ungewöhnlich ist.

Eine der größten Erfolgsgeschichten der jüngsten Vergangenheit schrieb das französische Indie-Studio Sandfall Interactive: Mit ihrem Debüttitel „Clair Obscur: Expedition 33“ übertrafen sie sämtliche Erwartungen, erhielt beeindruckende Wertungen und wurden von allen Seiten mit Lob überschüttet – sogar vom französischen Präsidenten.

Und auch die Verkaufszahlen wissen zu überzeugen: Drei Tage nach dem Release am 24. April wurden bereits eine Million Exemplare verkauft. Und nach genau 33 Tagen knackte das Spiel die fast schon unglaubliche Marke von exakt 3,3 Millionen Einheiten – die Entwickler selbst ließen daraufhin verlauten: „Das können wir uns nicht ausdenken.“

Und der Erfolg von „Clair Obscur: Expedition 33“ scheint kein Ende zu nehmen. Im Gegenteil: Neueste Umsatzdaten zeigen, dass der Indie-Hit den üblichen Gewohnheiten trotzt und eine ungewöhnliche Entwicklung aufweist.

Clair Obscur: Expedition 33 überrascht in den Umsatzcharts

Wie Games Industry berichtet, konnte sich „Clair Obscur: Expedition 33“ in den Umsatzcharts des Marktforschungs- und Datenanalyseunternehmens Newzoo für den Mai 2025 einen Platz in den Top 10 sichern. Nach dem Release im April lag das Spiel noch auf Rang 13. Nun steht man an achter Stelle und konnte somit im zweiten Monat fünf Plätze nach oben klettern.

Den Analysten zufolge sei es „ungewöhnlich für einen Premiumtitel“, im Monat nach der Veröffentlichung noch derart viele Plätze gutzumachen. Allerdings sei es auch „ein Beispiel für die Stärke eines hochwertigen Spiels und anhaltender Mundpropaganda“.

Interessanterweise konnte „Clair Obscur: Expedition 33“ trotz seines deutlich geringeren Preises sogar den Umsatz von Neueinsteiger „Doom: The Dark Ages“ übertreffen. Newzoo scheint hierbei die Game Pass-Einnahmen mit einbezogen zu haben. Die Experten weisen darauf hin, dass ein Großteil der Einnahmen von Bethesdas Ego-Shooter über den Xbox Game Pass generiert wurde, während über 95 Prozent der Gesamtverkäufe von der PS5 und dem PC stammen.

Anbei eine Übersicht der 20 umsatzstärksten Videospiele für Konsolen und PC in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien im Mai 2025, basierend auf Daten von Newzoo:

(1) Fortnite (4) EA Sports FC 25 (3) Call of Duty: Modern Warfare 2/3/Warzone/Black Ops 6 (NEU) Elden Ring Neightrein (7) NBA 2K25 (6) Counter-Strike 2 & Go (9) Forza Horizon 5 (13) Clair Obscur: Expedition 33 (NEU) Doom: The Dark Ages (8) Minecraft (41) Destiny 2 (15) The Sims 4 (14) Valorant (24) MLB The Show 25 (12) Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered (16) Grand Theft Auto 5 (18) Roblox (11) Marvel Rivals (17) League of Legends (NEU) Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

Erreichen die Verkaufszahlen die Zehn-Millionen-Marke?

Jemand, der den Verkaufserfolg von „Clair Obscur: Expedition 33“ bereits Anfang Mai voraussagte, war Michael Douse, seines Zeichens Publishing Director der „Baldur’s Gate 3“-Entwickler Larian. Auch er hob hervor, dass das Spiel von der äußerst positiven Berichterstattung und der daraus resultierenden Mund-zu-Mund-Propaganda unter den Spielern profitieren würde.

Seiner konservativen Schätzung nach wird sich „Clair Obscur: Expedition 33“ auf kurz oder lang mindestens sechs Millionen Mal verkaufen. Realistisch betrachtet, rechnet jedoch mit einer noch höheren Zahl. Demnach könnten die Verkäufe auch die Zehn-Millionen-Marke erreichen.

„Ich hoffe, dass jetzt, da die Mund-zu-Mund-Propaganda die Kontrolle übernommen hat, das Spiel sein volles Potenzial ausschöpfen kann“, sagte Douse und ergänzte: „Es hat das Potenzial, konservativ geschätzt mindestens sechs Millionen verkaufte Einheiten zu erreichen. Es könnte aber auch acht bis zehn Millionen übertreffen.“

Unterdessen ist Entwickler Sandfall Interactive fleißig damit beschäftigt, das Spiel auch weiterhin zu optimieren und womöglich auch zu erweitern. Kürzlich gab das Studio bekannt, dass man „derzeit eine breite Palette zukünftiger Verbesserungen“ überprüfe – darunter auch „neue Inhalte“ und „alle möglichen Kleinigkeiten“. Demnach dürften sich die Spieler noch über das ein oder andere Update für „Clair Obscur: Expedition 33“ freuen.

Weitere Meldungen zu Clair Obscur: Expedition 33.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren