Days Gone Remastered: Update 1.036.116 für PS5 und PS5 Pro veröffentlicht und das steckt drin

Fehlerbehebungen, optimierte Performance und Neuerungen im Fotomodus: “Days Gone Remastered" hat ein umfangreiches Update erhalten, das auf PS5 und PS5 Pro gleichermaßen Verbesserungen vornimmt.

Nach der Veröffentlichung von “Days Gone Remastered” im April 2025 wird der Titel weiterhin aktiv vom Entwickler Sony Bend Studio gepflegt. Das heute veröffentlichte Update umfasst eine Reihe technischer Anpassungen und Funktionskorrekturen, die verschiedene Spielbereiche betreffen.

Mit dem Patch 1.036.116 für „Days Gone Remastered” nimmt sich Bend mehreren Absturzursachen an und beseitigt diese, um die Gesamtstabilität zu verbessern. Optimierungen beim Streaming und bei der Mini-Map sollen zusätzlich für eine flüssigere Spielerfahrung sorgen.

Ein häufig auftretender Fehler, bei dem der Bildschirm kurzzeitig schwarz blinkte, wurde entfernt. Auch Probleme mit falschen oder fehlenden Symbolanzeigen bei Interaktionen im Lagerbereich konnten korrigiert werden.

Die Benutzerführung im Hauptmenü von „Days Gone Remastered” erhielt Anpassungen: So wurde unter anderem ein Fehler behoben, durch den Spieler Deacon steuern konnten, obwohl sie sich noch im Menü befanden. Weitere Anpassungen betreffen das Verhalten der Touchpad-Totzone und die Aktualisierung des UI-Feedbacks beim Import von PS4-Spielständen.

Änderungen im Spielverlauf und bei Spielmodi

Ein Fokus des neuen Updates von “Days Gone Remastered” liegt auf dem “Horde Assault”-Modus. Hier wurde die Anzeige der Fokusleiste überarbeitet, die nach Gebrauch bislang nicht korrekt verschwand. Neu ist außerdem, dass Freaker nun explodieren, wenn sie mit bestimmten Wurfwaffen getötet werden. Die Vorratsbox-Interaktion reagiert fortan korrekt auf erreichte Punktzahlen, während festgelegte Wegpunkte beim Zurücksetzen der Karte zuverlässig entfernt werden.

Für den Permadeath-Modus wurde die Funktion zum Laden von Spielständen nach einem Charaktertod überarbeitet. Zudem werden abgeschlossene Speicherstände nach dem Epilog in reguläre Speicherdateien umgewandelt. Die statistischen Endanzeigen in den Modi Permadeath und Speedrun zeigen künftig korrekte Werte an, lautet das Versprechen im Changelog.

Überarbeitungen im Fotomodus und bei Barrierefreiheit

Im Fotomodus von “Days Gone Remastered” wurden die adaptiven Trigger deaktiviert, um die Kontrolle über Kameraeinstellungen zu vereinfachen. Der Bloom-Intensitätswert wurde auf einen passenden Standardwert zurückgesetzt. Auch der Tageszeit-Schieberegler funktioniert nach der Aktualisierung wie vorgesehen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Barrierefreiheitsoptionen. Probleme mit visuellen Elementen, wie z. B. einem schwarzen Quadrat bei explodierenden Bolzen im Hochkontrastmodus, wurden entfernt. Die Spielgeschwindigkeit ist nun konsistent in allen Spielmodi sowie bei Nutzung des Waffenrads. Die UI-Erzählung wurde so angepasst, dass wiederholte Zeilen vermieden und Texte korrekt vorgelesen werden.

Das war längst nicht alles: Der offizielle Changelog zum Update 1.036.116 von “Days Gone Remastered” geht deutlich mehr in die Tiefe. Die aufgepimpte Version des PlayStation-Titels kam Ende April 2025 für PS5 auf den Markt.

