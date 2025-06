Death Stranding 2: „Schnellste Ladezeit, die ich je in einem Videospiel gesehen habe“ – Spieler sind begeistert 

„Death Stranding 2“ besticht nicht nur mit einer beeindruckenden Grafik, sondern auch mit blitzschnellen Ladezeiten - in Sekundenbruchteilen sind Spielstände geladen. Entsprechend fasziniert zeigen sich die Spieler, die bereits diskutieren, ob man in diesem Fall überhaupt noch von einer Ladezeit sprechen kann.

Obwohl „Death Stranding 2“ erst am 26. Juni 2025 exklusiv für die PS5 erscheinen wird, hat ein Großteil der Spieler bereits damit begonnen, fleißig Lieferungen mit Sam Porter Bridges zu erledigen. Möglich machen das die digitale Deluxe Edition und die Collector’s Edition, die einen 48-stündigen Vorabzugriff gewähren.

Neben dem eigentlichen Gameplay sind die ersten Spieler aber vor allem auch von der Technik begeistert. So bietet „Death Stranding 2“ nicht nur eine imposante Grafik, sondern auch fast schon unglaubliche Ladezeiten. Spielstände werden sogar so schnell geladen, dass bereits darüber debattiert wird, ob der Begriff Ladezeit in diesem Fall überhaupt noch angebracht ist.

Community einig: Death Stranding 2 setzt neuen Standard bei Ladezeiten

Verdeutlicht werden die schnellen Ladezeiten von „Death Stranding 2“ durch ein kurzes Video, dass vom X-Nutzer KAMI auf dem Kurznachrichtendienst geteilt wurde. Zu sehen ist, wie ein Spielstand aus dem Hauptmenü in Sekundenbruchteilen geladen wird – im Prinzip befindet man sich direkt auf Knopfdruck direkt im Spiel.

Entsprechend begeistert zeigen sich auch die Nutzer in den Kommentaren: „Dieses Spiel wird ein technisches Meisterwerk, das Gaming für immer revolutionieren wird, stimmt’s? Ich hab da so ein Gefühl“, heißt es beispielsweise an einer Stelle, während auch gescherzt wird: „Es gab überhaupt keine Ladezeiten.“

Und auch auf dem „Death Stranding“-Subreddit findet sich bereits ein Thema mit dem Titel „Death Stranding 2 hat die schnellste Ladezeit, die ich je bei einem Videospiel gesehen habe“. Dort schreibt ein Nutzer ebenfalls: „Schnellstes Laden? Von wegen! Es gibt überhaupt keine Ladezeit. Das Spiel startete einfach, als du auf die Schaltfläche geklickt hast.“

Mitverantwortlich für die blitzschnelle Ladezeit ist die SSD der PS5 und bereits „Ratchet & Clank: Rift Apart“ sowie andere Titel machten sich den schnellen Speicher zunutze. Mit „Death Stranding 2“ hat Kojima Productions die bisherigen Ergebnisse aber nochmals übertroffen.

Decima Engine beeindruckt bei Death Stranding 2

Dass es sich bei „Death Stranding 2“ wahrlich um eine technisch beeindruckende Leistung handelt, attestierten auch schon die Experten von Digital Foundry in ihrer Analyse. Dies sei vor allem auf die Fähigkeiten der genutzten Decima Engine von Guerrilla Games zurückzuführen. Besonders eindrucksvoll: Der Verzicht auf Features wie Raytracing oder andere Grafik-Technologien.

„Das Spiel beginnt in einer wunderschönen Bergkette, mit einem Detailgrad, der an Epics Nanite-Demos zur virtualisierten Geometrie erinnert, ohne auf derartige Technologie angewiesen zu sein“, heißt es in der Digital-Foundry-Analyse.

Und auch zu den Ladezeiten äußerten sich die Technikexperten: „Glücklicherweise bieten beide Versionen blitzschnelle Ladezeiten mit praktisch keiner Wartezeit. Der Wechsel vom Ladebildschirm zum gespeicherten Spielstand erfolgt nahezu augenblicklich, und während des Spiels stößt man praktisch nie auf etwas, das einem Ladebildschirm ähnelt – es läuft nahtlos.“

